Η ποίηση υπάρχει σε κάθε αντικείμενο της καθημερινότητάς μας

Στο παραπάνω βίντεο του MoMa, σε συνεργασία με το BBC στα πλαίσια της σειράς "The Way I See It", ο βραβευμένος με Νόμπελ Τούρκος μυθιστοριογράφος Ορχάν Παμούκ, κάνει μια περιήγηση μέσα στο μουσείο και στέκεται μπροστά σε δύο όντως μαγευτικά έργα: το "Untitled (Bébé Marie)" και το "Taglioni's Jewel Casket" του Τζόζεφ Κορνέλ.

Μάλιστα, όταν του ζητείται να περιγράψει τα συγκεκριμένα έργα, ο Παμούκ απαντά εμφατικά: «Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που ζητάτε από έναν λάτρη της τέχνης - να περιγράψει δηλαδή με λόγια τόσο μαγικά αντικείμενα. Βασικά, είμαι τόσο τρελαμένος με τα έργα του Κορνέλ, ακριβώς επειδή δεν μπορώ να τα περιγράψω».

Πηγή: The Museum of Modern Art