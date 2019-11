Η Krista Papista μοιράζεται τις σεξουαλικές της φαντασιώσεις σαν μια σύγχρονη Αφροδίτη της Μήλου

Το βίντεο περιέχει σκηνές με γυμνό

Στο πρόσφατο βίντεό της με τίτλο «I Love The Smell Of My Pussy», η Krista Papista εμφανίζεται ως μια σύγχρονη Αφροδίτη της Μήλου που αναδύεται μέσα από τα σύννεφα σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο, ο οποίος θυμίζει κατά πολύ τον αντίστοιχο του Βέλγου καλλιτέχνη Ρενέ Μαγκρίτ.

Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο αντι-εθνικιστικό της άλμπουμ, «Sultana», και αποτελεί έναν φεμινιστικό ύμνο της sordid pop. Για τη δημιουργία του, η Papista συνεργάστηκε με την καλλιτέχνιδα Florentina Holzinger και τους κινηματογραφιστές Ouroboros, που έχουν ως έδρα τους το Βερολίνο.

Μέσα από το «I Love The Smell Of My Pussy», η Papista μοιράζεται ένα νοσταλγικό παραμύθι των εφηβικών, queer αεξουαλικών της φαντασιώσεων, ομολογώντας παράλληλα ότι θα έβγαινε με ένα αγόρι μόνο και μόνο λόγω μιας σύγκρουσης με τη μητέρα της και κάπως έτσι, μέσα από το ρομαντικό βλέμμα της κόρης, εξιδανικεύει την έννοια της θηλυκότητας.

Υπό το πρίσμα της νεότητάς της, η Papista εκφράζει τη δυσαρέσκεια του να μεγαλώνεις και να ζεις σε μια ετερο-πατριαρχική και μετα-αποικιοκρατική κοινωνία, εκφράζοντας συγχρόνως το ενδιαφέρον της για τις αισθησιακές και σεξουαλικές εμπειρίες που βιώνει η ίδια.

Το άλμπουμ «Sultana» μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο εδώ.

Director: Ouroboros

Producer: Krista Papista & Ouroboros

Styling: Spyros Droussiotis

Hair & Make Up: Sabina Pinsone

Light Technician: Oscar Maio

Garments: UY

Stage Design: Nikola Knežević

Cast: Krista Papista, Florentina Holzinger, Renée Copraij, Evelyn Frantti, Annina Lara Maria Machaz, Xana Novais, Maria Netti Nüganen, Stephan Schneider

Πηγή: Vimeo