Πρεμιέρα στο LIFO.gr: LP – One Last Time

Η LP έγραψε το «One Last Time» μεταξύ Αθήνας και Μεξικού το 2019. Το κομμάτι θα βρίσκεται στο επερχόμενο άλμπουμ της, «How Low Can You Go», το οποίο θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2021.

Μιλάει για τη φευγαλέα φύση των σχέσεων, ρομαντικών και μη, και πώς κάθε στιγμή είναι πολύτιμη.

«Χωρίς να έχει σημασία πόσο πολύ ή λίγο παίρνουμε από κάποιον, βρίσκουμε τους εαυτούς μας να φανταζόμαστε το παρελθόν μαζί τους και τα πράγματα που ευχόμαστε να είχαμε πει ή κάνει πριν τελειώσει ο χρόνος που είχαμε μαζί» είπε η 39χρονη μουσικός. Στο βίντεο που σκηνοθετεί ο Stephen “Norswrthy” Schofield, πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα ηθοποιός Jaime King.

H LP γνώρισε παγκόσμια φήμη το 2017 με το «Lost On You». Το ομότιτλο track έφτασε στην κορυφή των τσαρτ σε 18 χώρες και έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams. Έχει γίνει διαμαντένιο στο Μεξικό και τη Γαλλία, 4 φορές πλατινένιο στην Ιταλία, πλατινένιο στην Ελλάδα και την Πολωνία και χρυσό στο Βέλγιο και την Ελβετία.

Τον Μάιο του 2020 κυκλοφόρησε το debut live album της «Live In Moscow». Ηχογραφημένο στο Crocus City Hall το 2019, το επικό performance μάγεψε ένα κοινό 6.000 fans από τη Ρωσία.

Το «How Low Can You Go» είναι το έκτο επίσημο άλμπουμ της.