Η Αθήνα του 2034 μέσα από το βλέμμα του Romain Gavras

Τεσσεράμισι λεπτά στην Αθήνα του 2034, μέσα από ένα μουσικό βίντεο που σε αρπάζει και σε εκσφενδονίζει σε μέρη της πόλης που τα έχεις δει χιλιάδες φορές αλλά ποτέ δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα τα έβλεπες έτσι.

Ανάμεσα σε σέρφερ, σπαθιά σαμουράι και στρουθοκαμήλους, σε ένα αποκαλυπτικό τοπίο στην Αθήνα του 2034, ο σκηνοθέτης Romain Gavras, δημιουργός των πιο πολυσυζητημένων βίντεο της M.I.A., του Kanye West, των Justice, και όχι μόνο, και ο μουσικός συνθέτης και DJ Surkin παρουσιάζουν το βίντεο του «Neo Surf», του πρώτου μέρους του πρότζεκτ GENER8ION, σε συμπαραγωγή του Onassis Culture με το iconoclast.tv.

Όπως αναφέρει ο Romain Gavras: «Ήταν η πρώτη φορά που έκανα γυρίσματα στην Ελλάδα και ένιωσα πάρα πολύ άνετα. Με την υποστήριξη του Onassis Culture και του καταπληκτικού ελληνικού συνεργείου μου, δημιουργήσαμε κάτι που δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω πουθενά αλλού στον κόσμο, το οποίο χτίστηκε από εικόνες και τοποθεσίες της Ελλάδας που είχα στο μυαλό μου από παιδί. Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά, κάνουν πράγματα που κάνουν τα παιδιά και δημιουργούν αναμνήσεις ακόμα κι αν ο κόσμος καταρρέει».

Το GENER8ION είναι ένα πολυθεματικό συνεργατικό πρότζεκτ με επικεφαλής τον παραγωγό και συνθέτη Surkin και τον σκηνοθέτη Romain Gavras. Μετά από ένα αρχικό EP που κυκλοφόρησε το 2016, αυτό το πρότζεκτ αναγεννήθηκε το 2021 με πρώτο κομμάτι το «Neo Surf», σε ερμηνεία της 070 Shake, η οποία είναι στενή συνεργάτιδα του Kanye West και των καλλιτεχνών της εταιρείας του, G.O.O.D Music.

Η δημόσια παρουσίαση του βίντεο κλιπ στην αυθεντική τρίπτυχη μορφή του έγινε στο Musée de la Bourse de Commerce στο Παρίσι. Ακυκλοφόρητες και αποκλειστικές λήψεις των γυρισμάτων θα προβληθούν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 27 Φεβρουαρίου 2022. Πρόκειται για το πρώτο από μια σειρά οπτικοακουστικών έργων που συνδυάζουν καινοτόμα formats και προβολές σε απρόσμενους χώρους. Η εγκατάσταση στη Στέγη θα αποτελείται από τρία οπτικοακουστικά έργα σε παγκόσμια πρεμιέρα. Μια μοναδική πολυμεσική εγκατάσταση για ένα μέλλον που θυμίζει παρόν.

Συντελεστές GENER8ION «Neo Surf» με τη συμμετοχή της Shake 070

(Danielle Balbuena / Benoît Heitz) (p) Iconoclast Music / Η 070 Shake εμφανίζεται μετά από άδεια της Getting Out Our Dreams, Inc. / Def Jam Recordings, a division of UMG Recordings Inc.

Σκηνοθεσία: Romain Gavras

Συμπαραγωγή: Iconoclast και Onassis Culture

Συντελεστές εγκατάστασης GENER8ION στη Στέγη

Σκηνοθεσία: Romain Gavras

Curatorial Direction: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Σενάριο: Romain Gavras, Ladj Ly Και Elias Belkeddar

