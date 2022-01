Η UrbanAct το 2021 έκανε 39 δημόσιες τοιχογραφίες σε 6.200 τ.μ. επιφανειών

Η UrbanAct πιστή στο όραμά της για όμορφες πόλεις με συμμετοχικούς πολίτες, υλοποίησε για το 2021 και εν καιρώ πανδημίας, 39 δημόσιες τοιχογραφίες εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας πάνω από έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφανειών.

Οι τοιχογραφίες υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή δεκάδων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ενταγμένες είτε σε προγράμματα τα οποία "τρέχει" η UrbanAct εδώ και χρόνια, όπως το "Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια" , το "Χρώμα στα Νοσοκομεία", το "Χρώμα στα Νησιά" κ.α. είτε σε συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού όπως την VizArt στα Τίρανα, είτε με ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Ωνάση για το πρόγραμμα "OnAthens", είτε με δημόσιους φορείς όπως την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, δήμους όπως το Δήμο Αθηναίων για το πρόγραμμα "From The Roots to the Sky" κ.α.

Για το 2022 συνεχίζει με περισσότερη ενέργεια για να προσφέρει μια ακτίδα χρώματος στις πόλεις, στους καλλιτέχνες ένα βήμα έκφρασης και στήριξης του λόγου και των έργων τους, στις εταιρείες, τους φορείς, τα ιδρύματα, το κάθε πολίτη ξεχωριστά την δυνατότητα να στηρίζουν έμπρακτα και δυναμικά, ο καθένας από το δικό του πόστο, τις δράσεις μας.

