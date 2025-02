Έκανε την Ελληνίδα μαμά του αστέρι του TikTok κι όταν εκείνη πέθανε, συνέχισε να μαγειρεύει τις συνταγές της

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΟ TIK TOK στα τέλη του 2020, όταν ο Ελληνοαμερικανός stand-up κωμικός Γκας Κωνσταντέλλης (Gus Constantellis) φόρεσε μια ξανθιά περούκα και επιστράτευσε μια βαριά προφορά για να δείξει πώς μια Ελληνίδα μαμά φτιάχνει τζατζίκι. Σύντομα όμως, αποφάσισε να βάλει μπροστά από την κάμερα την πραγματική του Ελληνίδα μαμά, την Τζούλια.

Σε ένα βίντεο του 2021, η Τζούλια κάθεται κουρασμένη στην κουζίνα της καπνίζοντας ένα τσιγάρο μέχρι το φίλτρο. Ο Γκας τη ρωτάει στα ελληνικά τι φαγητά έφτιαξε για τα Χριστούγεννα και μετά μεταφράζει την απάντησή της: «Έφτιαξα μια τυρόπιτα, ένα αρνάκι ψητό, μια γεμιστή γαλοπούλα, καρμπονάρα, σαλάτες, τζατζίκι, τυροκαυτερή, φρέσκο ψωμί, γλυκά. Τι δεν έφτιαξα!» Ωστόσο, ακόμα και όταν δείχνει εξαντλημένη, γυρίζει προς την κάμερα και λέει ανασηκώνοντας τους ώμους μ’ ένα μειδίαμα: «Έτσι είναι, παιδί μου. Πεινασμένο θα σ’ άφηνα;»

«Τα τελευταία δύο χρόνια είχε μπει με ενθουσιασμό στο πνεύμα των social media και οι άνθρωποι άρχισαν να την αναγνωρίζουν και να ζητούν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της». Μετά από 39 χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, και χωρίς να έχει μάθει ποτέ πραγματικά να μιλάει αγγλικά, η Τζούλια είχε βρει τον τρόπο να επικοινωνεί και να συνδέεται με τους δικούς της όρους.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από τους 240.000 ακολούθους του Γκας, πολλοί από τους οποίους, ως παιδιά ή εγγόνια μεταναστών, ταυτίστηκαν με το βίντεο και βρήκαν μια παρήγορη –και κωμική– οικειότητα στον τρόπο της Τζούλιας: τραχιά αλλά στοργική, στεγνή αλλά υποστηρικτική. Μεγαλώνοντας σε συνθήκες φτώχειας σε ένα αγροτικό χωριό της δυτικής Ελλάδας ως η μικρότερη από επτά παιδιά, η Τζούλια είχε μάθει να μαγειρεύει για κόσμο από μικρή ηλικία και συνέχισε να μαγειρεύει με αυτόν τον τρόπο στην υπόλοιπη ζωή της, μεγαλώνοντας στο Μπρούκλιν τρία αγόρια μαζί με τον του συζύγό της, Τζον.

Ο 32χρονος σήμερα Γκας, βρήκε κωμική έμπνευση μεγαλώνοντας ως Αμερικανός πρώτης γενιάς, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα Ελληνίδας μαμάς για βίντεο που είχαν τίτλους όπως «If Greek Mom Was A Disney Princess» (Αν η Ελληνίδα μαμά ήταν πριγκίπισσα του Disney) και «Greek Moms When They Visit» (Όταν η Ελληνίδα μαμά έρχεται επίσκεψη).

Τα βίντεο γρήγορα απέκτησαν απήχηση στο TikTok κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας, αλλά η συμπερίληψη της αληθινής «μούσας» στο περιεχόμενό τους ήταν αυτή που άλλαξε το παιχνίδι.

«Στην αρχή, εκείνη νόμιζε ότι ο Γκας της έκανε πλάκα», λέει ο πατέρας του, ο οποίος ερωτεύτηκε την Τζούλια όταν ήταν κι οι δύο έφηβοι και δούλευαν σε μια βιοτεχνία ρούχων στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970.

Τα βίντεο συχνά επικεντρώνονταν στις εξαιρετικές μαγειρικές ικανότητες της Τζούλιας, καθώς ετοίμαζε κλασικά ελληνικά πιάτα και φαγητά όπως κουλούρια και σπανακόρυζο αλλά ήταν ο φυσικός κωμικός συγχρονισμός και η ωμή της εκφορά, σε συνδυασμό με τη μετάφραση του Γκας και τα μεταδοτικά χαχανητά εκτός κάμερας, που προσέλκυαν το κοινό. Ο Γκας της πρότεινε να δουλέψουν μαζί πάνω σε ένα βιβλίο μαγειρικής κι εκείνη ενθουσιάστηκε με την ιδέα, συγκινημένη που οι συνταγές με τις οποίες τάιζε την οικογένειά της και προέρχονταν από τα παιδικά της χρόνια στο Καπελέτο της Ηλείας, είχαν αρκετή αξία για να καταγραφούν και να μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό.

O Γκας και η μητέρα του, Τζούλια.

Ο Γκας είχε αρχίσει να μαθαίνει μερικές από τις συνταγές της μητέρας του αμέσως μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες το 2014, όπου είχε πάει για να εργαστεί ως σεναριογράφος στην τηλεόραση. «Δεν υπήρχε μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί πέρα», λέει ο ίδιος, «και μου έλειπε πραγματικά η μαγειρική της. Έτσι της τηλεφωνούσα για τις συνταγές της».

Αφού επέστρεψε στη Νέα Υόρκη το 2018 για να ακολουθήσει καριέρα πλήρους απασχόλησης στο stand-up, ο Γκας είχε περισσότερες ευκαιρίες να μάθει τη σοφία της κουζίνας της μητέρας του από κοντά, κάτι που ήταν σαφώς σημαντικό για εκείνη, καθώς συχνά υποστήριζε στα βίντεο του γιου της ότι αυτός και τα αδέλφια του έπρεπε οπωσδήποτε να μάθουν τις συνταγές της πριν πεθάνει. Όπως σχολίασε κάποιος σε ένα από τα βίντεο, «Δεν είναι συνταγή Ελληνίδας μαμάς αν δεν σου θυμίζει την ανθρώπινη θνητότητα».

Αυτή η υπενθύμιση επαληθεύθηκε δυστυχώς νωρίτερα από το αναμενόμενο, όταν η Τζούλια υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο και έπεσε σε κώμα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023 – ο Γκας είχε βρεθεί με τους γονείς του στην Κρήτη λίγες ημέρες νωρίτερα και ήταν προγραμματισμένο να τους συναντήσει στην Αθήνα για την πτήση επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέσσερις ημέρες αργότερα, σε ηλικία 65 ετών, η Τζούλια έφυγε από τη ζωή.

Και τέσσερις μέρες μετά από τον θάνατό της, σε ένα βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, ο Γκας στεκόταν στην κουζίνα του και έφτιαχνε κεφτεδάκια, τα αγαπημένα κεφτεδάκια της οικογένειας Κωνσταντέλλη. Στην εισαγωγή του στο βίντεο, κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Λοιπόν, η μαμά μου πέθανε πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά, χθες, το σούπερ μάρκετ ξέμεινε από κατεψυγμένα κεφτεδάκια και συνειδητοποίησα ότι η μαμά μου με έμαθε πώς να τα φτιάχνω από την αρχή στο σπίτι». Κατά τη διάρκεια του βίντεο, μιλάει για το βιβλίο μαγειρικής που ήθελε να γράψει με τη μαμά του και αστειεύεται για το πώς θα κριτικάρει τις απόπειρές του για κεφτεδάκια από τον άλλον κόσμο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Γκας επανήλθε δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά για να δημιουργήσει ένα κανάλι στο Instagram με τίτλο «Greek Mom Cookbook», επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει τις σκόρπιες σημειώσεις της μητέρας του για συνταγές για τσουρέκι ή σουτζουκάκια. «Είχα 7.000 ακόλουθους μέσα σε δύο ώρες», λέει, με το κανάλι να αριθμεί τελικά περισσότερους από 10.000 συνδρομητές. «Ήθελα να κάνω αυτό το βιβλίο όσο εκείνη ήταν ακόμα ζωντανή, σκέφτηκα να έχουμε ένα κανάλι στο YouTube όπου θα μαγειρεύαμε τις συνταγές και θα κάναμε μια περιοδεία για το βιβλίο μαζί. Αφού πέθανε, έπρεπε οπωσδήποτε να διατηρήσω τις συνταγές για την ανιψιά και τον ανιψιό μου».

«Έφτιαξα έναν βωμό για τη μητέρα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν πέθανε, αυτός ο βωμός έγινε ναός» λέει ο Γκας για τις 75 συνταγές του βιβλίου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. «Αισθάνομαι καλά που το έκανα αυτό, αλλά δεν πρόκειται φυσικά να αντικαταστήσει τη μητέρα μου».

Με στοιχεία από The Washington Post