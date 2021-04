Χιλιάδες σχόλια μίσους για τη νέα καμπάνια του οίκου Valentino

Όταν ο οίκος μόδας Valentino ανεβάζει στα social media τις καμπάνιες του συνήθως έχει γύρω στις 10.000 likes και μερικές δεκάδες σχόλια.

Η φωτογραφία του 28χρονου μοντέλου και φωτογράφου Μichael Βailey-Gates για τη νέα καμπάνια του οίκου, που σε μια φωτογραφία, γυμνός, κρατά μια τσάντα από τη νέα του συλλογή, που είχε ως λεζάντα «Η ελευθερία της έκφρασης και η εκτίμηση της μοναδικότητας σηματοδοτούν τη νέα καμπάνια του οίκου», είχε 205.375 likes και δέκα χιλιάδες σχόλια.

Θα μπορούσε να είναι ένα θρίαμβος του οίκου στα social media, αν τα σχόλια δεν ήταν απογοητευτικά και αποθαρρυντικά. Ο οίκος Valentino, ένας κλασικός, παραδοσιακός και εμβληματικός οίκος μόδας στην Ιταλία και παγκοσμίως, βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αντιμετωπίζει αυτήν τη θύελλα σχολίων μίσους εναντίον και του οίκου και του μοντέλου.

Η «πέτρα του σκανδάλου» είναι ο Michael Bailey-Gates, ένας Αμερικανός καλλιτέχνης της μόδας που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, με πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών του Rhode Island στη Φωτογραφία. Ο Μπέιλι-Γκέιτς έχει τιμηθεί με το βραβείο Robert Mapplethorpe Foundation και με το New York Photo Award ενώ έχει αποσπάσει την υποτροφία αποφοίτων SVA 2015.

Έχει δουλέψει ως μοντέλο με τα έντυπα Ι-D, New York Times, US Vogue, LOVE, Vogue Italia, Vogue Paris, A Mag Curated By, Re-edition, Dazed, The Leopard, Replica Man, GQ style, Rolling Stone, Candy Mag, Muse, Numero και με τις μάρκες DKNY και CK One. Το 2015 ο Bailey-Gates φωτογραφήθηκε από τον Terry Richardson για ένα άρθρο στο Vogue Hommes International.

Αν κάποιος δει τη δουλειά του, είναι εμφανές ότι καταργεί τα όρια του φύλου: άνδρες και γυναίκες φορούν τα ίδια ρούχα και κρατούν τα ίδια αξεσουάρ και αυτό δεν αφορά την αντίληψή του για τη μόδα, κυρίως αφορά τον τρόπο που βλέπει την κατασκευή του φύλου μέσα από τα κοινωνικά στερεότυπα. Είναι προφανές ότι η έννοια του φύλου πολύ λίγο τον απασχολεί και ο τρόπος που φωτογραφήθηκε, στην ουσία, απελευθερώνει και ένα καταναλωτικό προϊόν πολυτελείας από τους περιορισμούς του φύλου. Όλοι μπορείτε να κρατήσετε αυτή την τσάντα, μοιάζει να λέει το μήνυμα.

Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου από το 2008, ο 54χρονος Πιερπάολο Πιτσιόρι, δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια, θέτοντας τον τόνο: ο οίκος Valentino δεν προτείνει μόνο ρούχα, ακολουθεί τα κελεύσματα της εποχής, που αλλάζει διαρκώς.

Απάντησε με μια μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram για τα επικριτικά σχόλια στην εικόνα του Michael Bailey-Gates και δεν μάσησε τα λόγια του στέλνοντας ένα μήνυμα ότι ο οίκος αλλάζει και ακολουθεί το πνεύμα σεβασμού στη διαφορετικότητα: «Η αλλαγή είναι δυνατή, κανείς δεν είπε ποτέ ότι θα ήταν εύκολη, αλλά είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω δυσκολίες, στο όνομα της ελευθερίας, της αγάπης, της ανοχής και της ανάπτυξης» έγραψε ως επίλογο στην ανάρτησή του.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αφού δημοσιεύσαμε αυτή την εικόνα (του Michael Bailey-Gates) στο Maison Valentino, πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν με επιθετικά σχόλια μίσους. Η δουλειά μου είναι να μεταφέρω το όραμά μου για την ομορφιά σύμφωνα με την εποχή που ζούμε. Η ομορφιά και αυτό το οποίο θεωρούμε όμορφο είναι μια αντανάκλαση των δικών μας αξιών. Βλέπουμε μια μεγάλη, τεράστια μετατόπιση στο ανθρώπινο είδος, όλα τα κινήματα της αυτογνωσίας οδηγούνται από την ίδια ιδέα: η εξέλιξη είναι δυνατή, εάν η ισότητα είναι δυνατή, εάν η συμπερίληψη είναι δυνατή, εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται και μαζί προστατεύεται και αναθρέφεται η ελευθερία της έκφρασης.

Το μίσος δεν είναι μια έκφραση, το μίσος είναι μια αντίδραση στον φόβο και ο φόβος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βία, η οποία μπορεί να εκφραστεί είτε με ένα σχόλιο, είτε με μια επίθεση σε δύο παιδιά που φιλιούνται στο μετρό.

Πρέπει να αντισταθούμε και να καταδικάσουμε κάθε μορφή βίας, μίσους, διακρίσεων και ρατσισμού και είμαι περήφανος που χρησιμοποιώ τη φωνή μου και τη δουλειά μου για να το κάνω, και τώρα και για πάντα. Αυτή η εικόνα είναι μια αυτοπροσωπογραφία ενός όμορφου νεαρού και το κακό βρίσκεται στο ίδιο το μάτι του θεατή, όχι στο γυμνό σώμα του».

Σαράντα χιλιάδες ακόλουθοί του Πιτσιόλι έκαναν like και σε δυόμισι χιλιάδες σχόλια ο κόσμος της μόδας και φωτογράφοι, όπως οι Inez & Vinoodh, τον επαινούν για τη θαρραλέα στάση του στο κοινό αίτημα, την αλλαγή της αντίληψης που φέρνει η μόδα όταν πρωτοπορεί και συνδέεται με τα κοινωνικά μηνύματα της εποχής.