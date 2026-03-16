Chanel και Dior κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ

Με φρέσκες τις εικόνες από τον μαραθώνιο των επιδείξεων μόδας που από αρχές Ιανουαρίου τερμάτισαν την περασμένη Τρίτη, μετά από 114 shows σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι, η μόδα συνέχισε χθες εκτός πασαρέλας τη συναρπαστική της τροχιά με τις εμφανίσεις στα Όσκαρ.

Με δείπνα και πάρτι και μεσημεριανά σε κήπους –σαν το power luncheon της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ–, οι ευκαιρίες να φορεθούν κομμάτια από τις νέες συλλογές των οίκων και custom δημιουργίες των σχεδιαστών για αγαπημένους τους σταρ ήταν πολλές.

Η Kάια Γκέρμπερ εμφανίστηκε με φλογερή στράπλες τουαλέτα της Σάρα Μπέρτον του οίκου Givenchy στην εκδήλωση του «Vanity Fair» για τα νέα ταλέντα «Vanities: A night for Young Hollywood party». Το ίδιο brand επέλεξε και η Ελ Φάνινγκ για τη βραδιά της απονομής, με την Burton να προσαρμόζει ειδικά για εκείνην ένα παραμυθένιο look με λεπτομέρεια κεντήματος από κινέζικο κιμονό στο μπούστο από την couture συλλογή της για το 2026.

Η Τεϊάνα Τέιλορ κυκλοφόρησε με δημιουργίες Chanel στα διάφορα events στο Λος Άντζελες, επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα από τη νέα εποχή του Mατιέ Μπλαζί, με πιο εξαντρίκ της εμφάνισή με το πάτσγουορκ πολύχρωμο γούνινο παλτό που φόρεσε στο πάρτι που οργάνωσε ο παραγωγός Τσαρλς Φιντς σε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο Chanel, ένα dinner πριν από τα Όσκαρ που έχει μπει για τα καλά στην καυτή ατζέντα των εκδηλώσεων του Oscar weekend.

Γενικά, θα λέγαμε πως τη μάχη των εντυπώσεων κέρδισαν από κοινού η Chanel και ο Dior του Τζόναθαν Άντερσον, επιβεβαιώνοντας το δημοφιλές ρεύμα των δύο οίκων τις δύο τελευταίες σεζόν.

Τα φτερά και τα κεντήματα κυριάρχησαν στα περισσότερα looks. Η Νικόλ Κίντμαν, λευκο-ροζ κουφέτο, με κεντημένο bustier και σατέν φούστα που κατέληγαν σε φτερά, η Τέιλορ με μαύρο φόρεμα με ουρά, διάσπαρτο με διαφάνειες και σκόρπια λευκά φτερά και η Τζέσι Μπάκλεϊ, συγκινημένη για το Όσκαρ της Α Γυναικείου Ρόλου, με ένα κλασικό έξωμο ρούχο με κόκκινο σατέν τοπ και πλούσια σιφόν φούστα, τίμησαν και οι τρεις την Chanel.

Η Αυστραλή Ρόουζ Μπερν, που εξέπληξε στα Bafta επιλέγοντας τζιν με μπλέιζερ, έκανε χθες μια χολιγουντιανή εμφάνιση με μαύρη στράπλες τουαλέτα Dior με μπουκέτα λουλουδιών κεντημένα πάνω σε μαύρη βελούδινη επιφάνεια και ένα ουράνιο μενταγιόν Taffin από καφέ σμάλτο και διαμάντι στο χρώμα του κονιάκ.

Στον Τζόναθαν Άντερσον έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και η Άνα Γουίντουρ (με άσπρο μακρύ φόρεμα με απλικαρισμένα λουλούδια και μαύρο δαντελένιο σακάκι) που σε μια αναπάντεχη συμμετοχή της στα φετινά Όσκαρ δίπλα στην Αν Χάθαγουεϊ (εκείνη με Maison Valentino) προώθησαν το σίκουελ του «Ο Διάβολος φοράει Prada», απονέμοντας τα βραβεία Καλύτερων Κοστουμιών και Μακιγιάζ.

Πιο νεανικό και σίγουρα πιο σέξι ήταν το Dior κόκκινο σατέν φόρεμα της Μάικι Μάντισον, στράπλες, με πτυχές, ντραπαρίσματα και ένα σκίσιμο ως πολύ ψηλά στον μηρό, ενώ η Ejae, που κέρδισε Όσκαρ για το τραγούδι «Golden» στο animation Κ-pop Demon Hunters φορούσε επίσης Dior, ένα λαμέ χρυσό ρούχο σε ύφος old Hollywood με κρόσια και μαύρα κεντημένα λουλούδια. Η Έιμι Μάντιγκαν παρέδωσε μαθήματα κομψότητας παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου με ένα σακάκι Dior από μαύρες, λευκές και κίτρινες φολίδες που συνδύασε με ένα απλό παντελόνι.

H Κάιλι Τζένερ έπαιξε το αγαπημένο της χαρτί, της αθώας ερωτικής πρόκλησης, με ένα κατακόκκινο γοργονέ φόρεμα Schiaparelli Archive στο πλευρό του all white ντυμένου (και μεγάλου χαμένου της βραδιά) Τίμοθι Σαλαμέ, συνδυάζοντάς το με διαμάντια 200 καρατίων! Στο ίδιο brand και σέξι ύφος παρέμεινε και μετά την απονομή, στο πάρτι του «Vanity Fair», αλλάζοντας απλώς από κόκκινο σε (εξίσου λαμπερό) μαύρο. Όσο για την –καχεκτική πλέον– Ντεμί Μουρ, επέλεξε ένα custom Gucci σε βαθύ πράσινο και μαύρο, καλυμμένο με φτερά και παγέτες, όπως και η Κιμ Καρντάσιαν, που κι αυτή τίμησε τον Demna με ένα look που ο σχεδιαστής πρόσφατα έδειξε στο Μιλάνο.

Από τις σταρ που έσπασαν το σερί Chanel - Dior ήταν και η Ζόι Σαλντάνα που προτίμησε ένα μικρό φόρεμα Saint Laurent από διάφανη καφέ δαντέλα, κατευθείαν από τη φθινοπωρινή πασαρέλα του Βακαρέλο, αλλά και η Μπέλα Χαντίντ, με ένα custom σύνολο δύο κομματιών Prada.

Όσο για τη Σάρα Πίτζεον, νέα μούσα της μόδας ως σύγχρονη ενσάρκωση της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι, φόρεσε επιτέλους Calvin Klein της Βερόνικα Λεόνι, τιμώντας το εργασιακό παρελθόν της γυναίκας που υποδύεται στο «Love Story». Ωστόσο το απλό, παρότι αστραφτερό slip dress της ήταν άχρωμο και «λίγο», όπως και το φιστικί παστέλ Chanel που είχε φορέσει σε pre-Oscar εκδήλωση.

Από τις αντρικές εμφανίσεις, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο εμφανίστηκε όπως πάντα κλασικός με ένα σμόκιν Dior, ενώ ο Πέντρο Πασκάλ προτίμησε Chanel με λευκό πουκάμισο σμόκιν χωρίς σακάκι κι ένα αέρινο λευκό λουλούδι-καρφίτσα στη θέση της μπουτουνιέρας. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός Τρόι Σιβάν τόλμησε ένα λευκό πουκάμισο και σακάκι tuxedo ανοιχτό στο στήθος από τη συλλογή του Χάιντερ Άκερμαν για τον Tom Ford, με μεταξωτό φουλάρι και μαύρο παντελόνι που συγκρατούνταν στη γυμνή του μέση από μια διαγώνια λεπτή ζώνη.

