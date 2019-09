Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για την Άνοιξη 2020 έφτασε στο τέλος της και φαίνεται πως μετά από αρκετές σεζόν, οι σχεδιαστές αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τα minimal looks και να επενδύσουν στο εκκεντρικό make up.

Πειραματικά looks, λάμψη από τα '80s, χρωματιστό eyeliner, αυτοκόλλητα για το πρόσωπο, εντυπωσιακά σχέδια με τεχνητά διαμάντια: Τα beauty trends της Άνοιξης 2020 είναι τολμηρά και σχεδιασμένα για να τραβήξουν την προσοχή.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρέασαν τις φετινές τάσεις στη Νέα Υόρκη ήταν η σειρά Euphoria, το τηλεοπτικό δράμα που έγινε γνωστό όχι μόνο για το αμφιλεγόμενο περιεχόμενό του, αλλά και για τα εντυπωσιακά, rave make up looks των πρωταγωνιστών του. Η σειρά φαίνεται πως έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, αφού είδαμε τα εκκεντρικά make up looks, εντός κι εκτός πασαρέλας.

Από τα κωνικά hairstyles του Tomo Koizumi, μέχρι την εκλεκτική προσέγγιση στην punk make up παλέτα στο catwalk του Helmut Lang, την ερχόμενη σεζόν τη θέση του no-make up παίρνουν τα πολύχρωμα looks και η προσωπική έκφραση.

Παρακάτω, 5 beauty trends από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για την Άνοιξη 2020 που χρειάζεται να γνωρίζετε:

Εκλεπτυσμένο punk

Αυτή η αισθητική είναι μία μείξη μεταξύ μαύρης μαγείας και γυναικείας δυναμικότητας. Μεγάλες βλεφαρίδες, μισο-σβησμένο smokey eye, μακριές πλεξούδες και πολύ hairspray. Το είδαμε στους Vera Wang, Proenza Schouler, Tom Ford, 3.1 Phillip Lim και Helmut Lang.

Εργαζόμενη γυναίκα

Μαλλιά με όγκο, χτενισμένα για να σταθούν από το πρωί ως το βράδυ, από το γραφείο, μέχρι τη βραδινή έξοδο. Αυτή η αισθητική θυμίζει έντονα κάτι από '80s και απευθύνεται σε εργαζόμενες γυναίκες που διασκεδάζουν τα Σαββατοκύριακα. Το είδαμε στους Brandon Maxwell, Gabriela Hearst και Carolina Herrera.

Με έμπνευση την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Οι αναφορές στο style icon των '80s, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, ήταν παντού τη φετινή σεζόν και ιδιαίτερα στα πρώιμα, πιο συντηρητικά της looks. Ο όγκος στα μαλλιά ήταν μπροστά, ενώ το make up έδινε έμφαση κυρίως στα μάτια. Το είδαμε στους Tory Burch, Ralph Lauren, Rodarte και Zimmermann.

Glitter και λάμψη

Το more is more είναι το μότο της άνοιξης 2020 και αποδεικνύεται έμπρακτα στα catwalks της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Είδαμε μία μεγάλη ποικιλία από λαμπερά και χρωματιστά looks, με έντονες αναφορές στην glamorous εποχή των '80s, στους Tomo Koizumi, Jeremy Scott, Pyer Moss και LaQuan Smith.

Ροζ παλέτα

Τα make up looks για την Άνοιξη 2020 περιλάμβαναν απρόσμενα πολλές αποχρώσεις του ροζ, από τις ολογραφικές πινελιές του Christian Siriano, μέχρι τα neon φούξια cat-eyes του Helmut Lang. Το είδαμε στους Christian Siriano, Helmut Lang, Jeremy Scott και Jason Wu.