Στυλ & Ομορφιά

Ρούχα, αξεσουάρ και ένα ανάγλυφο φωτιστικό για το σαλόνι σου

Οι επιλογές της LiFO για αυτή την εβδομάδα.

The LiFO team

Solar eclipse


Κοκκαλάκι μαλλιών Celestial Sun ζωγραφισμένο στο χέρι. 
solareclipsestyle.com

Public

Ημερολόγιο Ημερήσιο 2026 Θεοφύλακτος σε λαχανί χρώμα.
public.gr

Swatch

Ρολόι εμπνευσμένο από το έργο «The Bavarian Don Giovanni» (1919) του Paul Klee από τη νέα συλλογή Swatch x Guggenheim.
swatch.com/el-gr

Herschel

Σακίδιο πλάτης Little America σε πετρόλ χρώμα. 
Στο The Mall Athens και σε επιλεγμένα καταστήματα

Cos

Πουλόβερ από 100% κασμίρι σε κόκκινο χρώμα.
Στο Golden Hall και στο cos.com

52. Crème Atelier

Φωτιστικό Soft Serve Portable ανάγλυφο.
myran.gr

Vans

Aδιάβροχα μποτάκια Sk8-Hi σε μπεζ χρώμα.
epapoutsia.gr

Diesel

Τζιν με relaxed fit 1996 d-sire.
gr.diesel.com/en

Στυλ & Ομορφιά