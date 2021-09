Oι Ταλιμπάν απαγορεύουν το ξύρισμα

ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΕΙ;

Μεταξύ των προϋποθέσεων για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ (ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021) είναι οι φοιτητές «να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)».

Συνεπώς, ανεμβολίαστος φοιτητής με αρνητικό τεστ μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα σε μικρού εξαερισμού αίθουσα ή αμφιθέατρο με πληρότητα 100%, δηλαδή σε πρακτικά μηδαμινή φυσική απόσταση από τους παρακαθήμενους συμφοιτητές του. Είναι γνωστό ότι παρατεταμένη γειτνίαση, ακόμη και με μάσκες, ευνοεί τη μόλυνση.

Παράλληλα, ορίζεται ότι «τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία κλπ) που βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης».

Συνεπώς, ο ανεμβολίαστος φοιτητής με αρνητικό τεστ μπορεί μεν να πάρει τον καφέ ή το φαγητό του, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει εντός του κυλικείου ή του εστιατορίου, δηλαδή πρακτικά στον ίδιο χώρο του πανεπιστημίου με συμφοιτητές του που πριν από λίγο καθόταν δίπλα-δίπλα στο αμφιθέατρο.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό και παρόμοια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Οι υπερ-ρυθμίσεις εύκολα γράφονται στο χαρτί, αλλά σπανίως εφαρμόζονται. Αν τα πράγματα πάνε καλά, ξέρουμε ποιοι θα διεκδικήσουν τη δόξα. Αλλά αν, ο μη γένοιτο, υπάρξει μεγάλη διασπορά του ιού, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος.

• • •

Η ΚΙΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επιδιώξει να περιορίσει τις αμβλώσεις για «μη ιατρικούς λόγους».

Καμιά εξήγηση δεν δόθηκε για το τι σημαίνει η φράση.

Επί δεκαετίες, οι αμβλώσεις επιτρέπονταν ελεύθερα στην Κίνα. Στο πλαίσιο της πολιτικής τού ενός τέκνου, μάλιστα, οι γυναίκες αναγκάζονταν να προσαρμοστούν στην απαίτηση του κράτους να μειωθεί ο πληθυσμός, με ό,τι τραυματικό συνεπαγόταν αυτός ο εξαναγκασμός.

Η Κίνα εγκατέλειψε την πολιτική τού ενός τέκνου το 2015, διότι είχε γίνει εμφανής η γήρανση του πληθυσμού, αλλά η πτωτική τάση των γεννήσεων συνεχίστηκε κυρίως για οικονομικούς λόγους. Το 2020 οι γεννήσεις έπεσαν κατά δύο σχεδόν εκατομμύρια, από τα 11,8 σε 10 εκατομμύρια.

Άπαντες περιμένουν τις κυβερνητικές διευκρινήσεις, αλλά κάποιοι ήδη φοβούνται ότι «η Κίνα γίνεται Τέξας», αναφερόμενοι στην πρόσφατη απαγόρευση των αμβλώσεων στην αμερικανική πολιτεία.

Πηγή: Quartz, The Guardian

Η Κίνα θα περιορίσει τις αμβλώσεις για «μη ιατρικούς λόγους».

• • •

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όπως επισημαίνουν πολιτικοί σχολιαστές, ένας βασικός παράγοντας της μέτριας επίδοσης του ακροδεξιού κόμματος AfD στις γερμανικές εκλογές ήταν η απουσία από την προεκλογική του εκστρατεία των κεντρικών θεμάτων του στις εκλογές του 2017 (Ισλάμ, μετανάστευση). Το AfD είχε κεφαλαιοποιήσει την ανησυχία των πολιτών μετά το μεγάλο προσφυγικό κύμα του 2015.

Φέτος, μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, προσπάθησε ματαίως να εκμεταλλευτεί τους φόβους για νέο μεγάλο προσφυγικό κύμα, το οποίο όμως δεν υπήρξε. Εκ των πραγμάτων, αναγκάστηκε να εστιαστεί σε άλλα θέματα (υπεράσπιση των ελευθεριών εναντίον των υγειονομικών περιορισμών, υπεράσπιση των αυτοκινητιστών) δίχως επιτυχία.

Οι συνθήκες βεβαίως διαφέρουν, αλλά η αποτυχία του AfD μπορεί να διδάξει σε δικούς μας πολιτικούς ότι με το ζόρι δεν μπορούν να επιβάλλουν το προσφυγικό ως μείζον θέμα στην πολιτική ατζέντα τού κόμματός τους.

• • •

ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ

Στην επαρχία Χέλμαντ του νοτίου Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν το ξύρισμα και το ψαλίδισμα των γενειάδων.

Σύμφωνα με τη διαταγή των αρχών, η απαγόρευση ευθυγραμμίζεται με τη Σαρία (Ισλαμικό νόμο) και όποιος δεν συμμορφωθεί θα τιμωρείται.

Στο διάστημα 1996 έως 2001 που οι Ταλιμπάν κυβερνούσαν, είχαν απαγορευτεί στυλ κόμμωσης της μόδας και είχε επιβληθεί η γενειάδα. Ωστόσο, την επόμενη εικοσαετία πολλοί Αφγανοί επέλεγαν την κόμμωση του γούστου τους.

Το μέλλον τους επαγγέλματος του κουρέα είναι αβέβαιο, διότι και επικίνδυνο είναι και οικονομικά μη αποδοτικό, αφού οι πελάτες θα επισκέπτονται τα κουρεία αραιά και πού.

Πηγή: Alarabiya News, AP

Υπαίθριος κουρέας στο Αφγανιστάν ψαλιδίζει τη γενειάδα Αφγανού στην Καμπούλ το 2017.

• • •

ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΟΚΟΥΣΑΪ

Ευρύτερα γνωστός από «Το Μεγάλο Κύμα» («Το Κύμα έξω από την Καναγκάουα»), ο Κατσουσίκα Χοκουσάι (1760 - 1849) θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους σημαντικότερους Ιάπωνες καλλιτέχνες.

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου, επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου θα μπορούν να θαυμάσουν 103 σχέδια του στην έκθεση Hokusai: The Great Picture Book of Everything, τα οποία εμφανίστηκαν σε δημοπρασία το 1948, ξεχάστηκαν έκτοτε, και επανεμφανίστηκαν το 2019.

Τα σχέδια είχαν γίνει μεταξύ 1820 και 1840, προορίζονταν για μια εγκυκλοπαίδεια με τίτλο The Great Picture Book of Everything που ουδέποτε εκτυπώθηκε, και διατηρήθηκαν άθικτα επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Πηγή: The British Museum, Open Culture