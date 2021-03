O Σύριζα και οι καταλήψεις

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΩΝ

Μετά το Αριστοτέλειο, υπό κατάληψη είναι η πρυτανεία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς φοιτητές αντιδρούν στον νέο νόμο για τα ΑΕΙ.

Η πρακτική αυτή έχει γίνει κανόνας της αδιέξοδης στάσης περιθωριακών ομάδων, εντός και εκτός πανεπιστημίων, οι οποίες διαρκώς επιβεβαιώνουν το κλασικό σχήμα: όσο αδυνατούν να μαζικοποιηθούν, τόσο πιο επιθετικές γίνονται.

Περιθώρια συζήτησης και διαπραγμάτευσης με αυτές δεν υπάρχουν.

Υπάρχει, όμως, ένα μείζον πρόβλημα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υποτίθεται, ως αριστερό κόμμα, ότι είναι υπέρ των μαζικών αγώνων και της κλιμάκωσης των μέσων που χρησιμοποιεί το φοιτητικό κίνημα, καθώς και των στόχων του.

Ενόσω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδικάζει τις πρακτικές αυτές των καταλήψεων από περιθωριακές ομάδες, καθένας έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι τις εγκρίνει. Αλλά όταν δεν τολμάει να πάρει αποστάσεις από γκρουπούσκουλα που με το έτσι θέλω καταργούν κάθε νομιμότητα, με ποια λογική καλεί την ελληνική κοινωνία να τον εμπιστευθεί μαζικά;

• • •

Ο ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΙΚΩΝ

Έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία έχει ήδη ξεκινήσει. Τα νερά τάραξε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Libération με ένα προκλητικό εξώφυλλο, στο οποίο διαβεβαίωνε ότι αυξανόμενος αριθμός αριστερών δεν προτίθενται να ψηφίσουν τον Εμ. Μακρόν, διότι ολοένα και περισσότερο ταυτίζεται με τη δεξιά.

Φυσικά, το πρώτο που θύμισαν οι μακρονικοί ήταν οι προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, στις οποίες η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος απείχε από τις εκλογές, λόγω της αντίθεσής της προς την Χίλαρι Κλίντον. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: μια καταστροφική τετραετία με τον Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μολονότι είναι νωρίς, μακρονικοί, όχι όμως και του Μακρόν που μόνο περιστασιακά έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι προωθούν μια διμέτωπη αντιπαράθεση. Η απόφαση του Πράσινου δημάρχου της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, να απομακρύνει προσωρινά το κρέας από το μενού στις σχολικές καντίνες υπήρξε η ευκαιρία για επίθεση στους Οικολόγους, οι οποίοι έχουν εδραιωθεί ως ανερχόμενη δύναμη. Ο υπουργός Γεωργίας και ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησαν τον Ντουσέ για «ιδεολογική» συμπεριφορά και εργαλειοποίηση της διατροφής των μαθητών, ο Ντουσέ απάντησε ειρωνικά και αφ’ υψηλού. Το αποτέλεσμα είναι οι όχι καλές σχέσεις τους να επιδεινωθούν έτι περαιτέρω.

Από την άλλη, η πρόταση της υπουργού παιδείας για έλεγχο του ισλαμο-αριστερισμού στα πανεπιστήμια, που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, εμφανώς επιχειρεί να ικανοποιήσει ένα συντηρητικό ακροατήριο. Το πιο εντυπωσιακό ίσως ήταν ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταμανέν, κατηγόρησε τη Μαρίν Λεπέν ως «μαλθακή» στην αντιμετώπιση του Ισλάμ (!), η οποία απάντησε κάνοντας διάκριση του Ισλάμ από τον ισλαμισμό (!).

Το ζήτημα, βεβαίως, είναι ότι δύσκολα μπορούν να είναι ταυτόχρονα ευχαριστημένοι όλοι. Άπαντες περιμένουν τον Εμ. Μακρόν να ξεκαθαρίσει την κεντρική γραμμή του κόμματός του. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι αυτό θα συμβεί πριν τουλάχιστον ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την πανδημία.

Το εξώφυλλο της Libération με την άρνηση των αριστερών να ψηφίσουν Μακρόν: «Στάθηκα απέναντι μία φορά, αυτή τη φορά όχι».

• • •

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ESCHER

Λέγεται ότι μια πόλη δίχως βιβλιοπωλείο δεν είναι πραγματική πόλη. Χάρη στο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο της Σαγκάης, X+Living, η πόλη Chongqing της νοτιοδυτικής Κίνας μπορεί να καυχιέται ότι έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά βιβλιοπωλεία του κόσμου, θαρρείς βγαλμένο από πίνακα του M. C. Escher.

Συνολικού εμβαδού 3.350 τετραγωνικών μέτρων, το βιβλιοπωλείο καταλαμβάνει τον 3ο και 4ο όροφο ενός εμπορικού κέντρου, αλλά δείχνει διπλάσιο καθώς τα ράφια και η κίνηση των πελατών αντανακλώνται στη γυάλινη οροφή του.

Με ετήσια αύξηση 11,3%, η αγορά του βιβλίου στην Κίνα ήταν περίπου 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, μεγάλο μέρος της οποίας διακινείται μέσω των ηλεκτρονικών αγορών. Φαίνεται, πάντως, πως είναι πολύ νωρίς να αποφανθούμε ότι το κλασικό βιβλιοπωλείο πέθανε, όταν βλέπουμε επενδύσεις όπως αυτή στην Chongqing.

Το μεγάλο βιβλιοπωλείο στην πόλη Chongqing της Κίνας.

• • •

TSUNDOKU

«Ποτέ δεν έβγαινε έξω δίχως ένα βιβλίο στο χέρι, και συχνά επέστρεφε με δύο» (Βικτώρ Ουγκώ). Σήμερα, μπορεί και τρία, μπορεί και πέντε. Κάπως έτσι φτιάχνεται το TSUNDOKU.

Η γιαπωνέζικη αυτή λέξη σημαίνει στίβα αδιάβαστων βιβλίων, από ένα έως πάρα πολλά.

Μάλλον θα πρέπει να την υιοθετήσουμε και στη γλώσσα μας, διότι είμαστε πολλοί που χρειαζόμαστε μία λέξη, η οποία θα περιγράφει τη (δραματική) κατάσταση του σπιτιού μας. Δυστυχώς, η λέξη είναι αμετάφραστη μάς λέει η Ella Frances Sanders στο βιβλίο της «Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words from Around the World».

Ενημερωτικά, προσθέτω ότι η μόνη ελληνική λέξη στο βιβλίο της Sanders είναι το «μεράκι» και, ευτυχώς ή δυστυχώς, απουσιάζει το «φιλότιμο».

TSUNDOKU από το βιβλίο Ella Frances Sanders, Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words from Around the World (Ten Speed Press, 2014).

• • •

«ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Πού πηγαίνει κανείς, όταν έχει κάνει μια σημαντική ανακάλυψη; Απάντηση: να πιει μπίρα.

Αυτό έκαναν το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 1953, ο 25-χρονος Τζέιμς Γουάτσον και ο 37-χρονος Φράνσις Κρικ. Μπήκαν στην παμπ The Eagle στο Κέιμπριτζ, διέκοψαν το γεύμα των θαμώνων, και ο Κρικ ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί «ανακαλύψαμε το μυστικό της ζωής».

Είχαν ανακαλύψει τη διπλή έλικα του DNA.