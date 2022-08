Η μάχη των σιτηρών

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Αν όχι η πλειονότητα, μεγάλος αριθμός σχολιαστών και αναλυτών διεθνώς θεωρούν την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν από άκαιρη έως ανεύθυνη.

Ο γνωστός αρθρογράφος των New York Times, Τόμας Φρίντμαν, επέκρινε την επίσκεψη της Πελόζι ως «εντελώς απερίσκεπτη, επικίνδυνη και ανεύθυνη» («Why Pelosi’s Visit to Taiwan Is Utterly Reckless», 01.08.2022).

Εξάλλου, η Πελόζι έγραψε σε χθεσινό της τουίτ: «Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τα 23 εκατομμύρια του λαού της Ταϊβάν είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας».

Το δίπολο «απολυταρχία/αυταρχισμός έναντι δημοκρατίας», μετατρέπει τα γεωπολιτικά ζητήματα σε ιδεολογικές σταυροφορίες. Πρόκειται συγχρόνως για εσφαλμένη προσέγγιση, για επικίνδυνη κλιμάκωση, και για μνημειώδη υποκρισία στις διεθνείς σχέσεις, όταν δυτικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου, συνομιλούν με ηγέτες αδιαμφισβήτητα απολυταρχικών καθεστώτων.

Για να γίνει πιο πολύπλοκη η εικόνα, σημειώνεται ότι ο Μπάιντεν αναγνώρισε ότι ο αμερικανικός στρατός θεωρούσε ότι «δεν ήταν καλή ιδέα αυτή τη στιγμή» το ταξίδι στην Ταϊβάν, ο δε Λευκός Οίκος δήλωσε πως «δεν υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και οι απόψεις της Νάνσι Πελόζι είναι προσωπικές». Από την άλλη, 26 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εξέδωσαν κοινή δήλωση για την υποστήριξη της επίσκεψης της Πελόζι, και το τραμπικό Fox News την επαίνεσε.

Πηγή: The New York Times

Η Νάνσι Πελόζι και η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ Γουέν, στη χθεσινή συνάντησή τους.

• • •

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

Η πρώτη αποστολή φορτίου ουκρανικών σιτηρών, που επιτράπηκε από την αρχή του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, έφθασε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη Μαύρη Θάλασσα, και σήμερα ομάδα Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων πρόκειται να επιθεωρήσει το φορτίο του.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, άλλα 16 πλοία φορτωμένα με σιτηρά «περιμένουν τη σειρά τους» για να φύγουν από την Οδησσό.

Η Τουρκία αναμένει ότι ένα πλοίο φορτωμένο με σιτηρά θα μπορεί να αποπλέει από τα ουκρανικά λιμάνια κάθε μέρα, εφόσον τηρείται η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για ασφαλείς θαλάσσιους διαδρόμους, δήλωσε ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος την Τρίτη, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παρά ταύτα, όλα τα μέρη είναι επιφυλακτικά, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει σεβασμός στις συμφωνίες, οι μηχανισμοί που έχουν οριστεί θα αποδειχθούν αποτελεσματικοί, και .

Στο μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας του Λιβάνου, Ghassan Oueidat, επέτρεψε χθες την απελευθέρωση του υπό συριακή σημαία πλοίου, Laodicea, του οποίου το φορτίο είχε κατασχεθεί προσωρινά μετά από ισχυρισμούς της πρεσβείας του Κιέβου στη Βηρυτό ότι μετέφερε κλεμμένο ουκρανικό αλεύρι και κριθάρι. Οι έρευνες δεν διαπίστωσαν αυτούς τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με αξιωματούχο της λιβανέζικης δικαιοσύνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα σιτηρά που βρίσκονταν στο πλοίο ανήκαν σε Σύρο έμπορο.

Παράλληλα, η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι πρότεινε στην κυβέρνηση του Λιβάνου να αγοράσει τα σιτηρά του Laodicea σε δύο φορές μικρότερη τιμή από την τιμή της αγοράς.

Στον Λίβανο, ο οποίος μαστίζεται από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στον κόσμο εν μέσω σημαντικής διαφθοράς μεταξύ των πολιτικών και δικαστικών ελίτ του, ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε το 332% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.

Πηγή: The Kyiv Independent, Arab News

Ο Λίβανος ενέκρινε χθες την απελευθέρωση του υπό συριακή σημαία πλοίου, Laodicea, του οποίου το φορτίο είχε κατασχεθεί προσωρινά μετά από ισχυρισμούς της πρεσβείας του Κιέβου στη Βηρυτό ότι μετέφερε αλεύρι και κριθάρι που είχαν κλαπεί στην Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις.

• • •

Η ΛΕΠΕΝ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, ζήτησε την Τρίτη 2 Αυγούστου να εγκαταλειφθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι είναι απλώς άχρηστες.

«Εύχομαι οι κυρώσεις να εξαφανιστούν για να μη βρεθεί η Ευρώπη σε μπλακάουτ, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου», δήλωσε η Λεπέν από την Εθνοσυνέλευση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την αξιολόγηση των 100 πρώτων ημερών της νέας θητείας του Εμ. Μακρόν. «Αυτές οι κυρώσεις δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό από το να κάνουν τους λαούς της Ευρώπης να υποφέρουν και, παρεμπιπτόντως, τον γαλλικό λαό», τόνισε.

«Πρέπει να είναι κανείς πραγματικά κακόπιστος για να μη σημειώσει ότι, σε αντίθεση με τις ρομαντικές δηλώσεις της κυβέρνησής μας, η ρωσική οικονομία δεν έχει γονατίσει και δεν βρίσκεται σε στάση πληρωμών», είπε. «Είμαστε πολύ περισσότερα θύματα αυτών των κυρώσεων από ό,τι η Ρωσία», η οποία «έχει βρει άλλους πελάτες» και «παρακάμπτει τα διάφορα εμπάργκο», πρόσθεσε η Λεπέν, καταγγέλλοντας «μια σειρά από αποτυχίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πλήρης εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας φαίνεται πως θα είναι εφεξής η κεντρική γραμμή των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.

Πηγή: Franceinfo, Le Monde

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι στις 2 Αυγούστου 2022. Φωτ.: EPA

• • •

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα («Food Security Update», 29 Ιουλίου 2022), οι υψηλές τιμές ρεκόρ των τροφίμων έχουν προκαλέσει παγκόσμια κρίση που θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην ακραία φτώχεια, μεγεθύνοντας την πείνα και τον υποσιτισμό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι συνεχιζόμενες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 αντιστρέφουν πολυετή αναπτυξιακά κέρδη και ωθούν τις τιμές των τροφίμων σε υψηλά επίπεδα όλων των εποχών. Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους ανθρώπους στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τρόφιμα από ό,τι οι άνθρωποι στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι την περασμένη εβδομάδα το Μπαγκλαντές ζήτησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) οικονομική στήριξη, διότι η αύξηση του κόστους των εισαγόμενων τροφίμων και της ενέργειας απειλεί να υπονομεύσει τα οικονομικά του. Το Μπαγκλαντές θεωρείται ότι χρειάζεται περίπου 4,5 δισ. δολάρια, αν και μόνο 1 δισ. έως 1,5 δισ. δολάρια είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων του ΔΝΤ.

Η Σρι Λάνκα έχει ήδη ζητήσει διάσωση από το ταμείο που εδρεύει στην Ουάσινγκτον αφού ξέμεινε από μετρητά για να αγοράσει ζωτικής σημασίας εισαγωγές, ενώ τον Ιούνιο αναβίωσε μια συμφωνία με το Πακιστάν για δάνειο 6 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί τις φτωχές χώρες με επικαλυπτόμενες κρίσεις τροφίμων και χρέους, ενώ η κατάσταση στην Αφρική είναι ακόμη χειρότερη διότι έχει πληγεί από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 40 και πλέον ετών.

Πηγή: World Bank - «Food Security Update»

Συγκομιδή σιτηρών ενώ η επισιτιστική ανασφάλεια πλήττει όλο και περισσότερες χώρες. (Φωτ.: Παγκόσμια Τράπεζα)

• • •

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΤΩΪΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Στις σημερινές μέρες που οι αβεβαιότητες και αντιπαλότητες οξύνονται, ο Μάρκος Αυρήλιος (26 Απριλίου 121 - 17 Μαρτίου 180) μας δίνει μια ωραία μεταφορά για τη ζωή ενός καλού ανθρώπου, και μας προτρέπει να πειραματιστούμε στη ζωή μας:

«Υποθέστε ότι κάποιος που στέκεται δίπλα σε μια καθαρή, γλυκιά πηγή την καταριέται: συνεχίζει να φέρνει πόσιμο νερό που αναβλύζει στην επιφάνεια. Ακόμα κι αν ρίξει λάσπη ή κοπριά μέσα σε αυτήν, σε λίγο η πηγή διαλύει τη βρωμιά και την ξεπλένει, χωρίς να αφήνει λεκέδες. Πώς λοιπόν θα έχετε το ισοδύναμο μιας πηγής που ρέει πάντα; Αν διατηρείτε την αυτοπεποίθησή σας κάθε ώρα και στιγμή, καθώς και την καλοσύνη, την απλότητα και την ηθική σας.

Δοκιμάστε να ζήσετε τη ζωή ενός καλού ανθρώπου και δείτε πώς σας ταιριάζει κι αυτή — ενός ανθρώπου που είναι ικανοποιημένος από τον κλήρο που του έχει αναθέσει το σύμπαν και ικανοποιημένος από τη δικαιοσύνη των πράξεών του και την καλοσύνη του χαρακτήρα του».