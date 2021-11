Άλλο ανεμβολίαστος, άλλο αντιεμβολιαστής

ΑΛΛΟ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ, ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΣ

Η έρευνα της Metron Analysis για τη ΔιαΝΕΟσις δείχνει ότι σπαταλήθηκε ουκ ολίγη φαιά ουσία και οργή προς τους «ψεκασμένους» (μια εξορισμού χαμένη υπόθεση), ενώ παραμελήθηκε η συντριπτική πλειονότητα των ανεμβολίαστων, οι οποίοι διατυπώνουν αβάσιμες μεν αμφιβολίες και ερωτήματα για τα εμβόλια, αλλά όχι καταδικαστέες και μη συζητήσιμες.

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ανεμβολίαστων ήταν αποκαλυπτικές: «μπορεί να μην είναι ασφαλές και να έχει παρενέργειες» (57,8%), «δεν θα είναι αποτελεσματικό» (24,6%), πιστεύει ότι δεν θα κολλήσει την ασθένεια (5,8%) και ότι δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (11,1%).

Η προσέγγιση των ανεμβολίαστων ως ανορθολογικό ενιαίο μπλοκ ήταν ατυχής και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα, και βεβαίως πάει στράφι η θεωρία ότι ανήκουμε με το ένα πόδι στην Ανατολή και με το άλλο στη Δύση.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει εμμέσως πόσο εύκολα οι αυτοαποκαλούμενοι «ορθολογιστές» διαποτίζονται με φανατισμό, ο οποίος τινάζει στον αέρα τον υποτιθέμενο ορθολογισμό τους. Αλλά είπαμε: η ορθολογική σκέψη δεν έχει να κάνει με το DNA· είναι συνεχής κατάκτηση.

Φωτ.: Eurokinissi

• • •

ΜΟΙΡΑΙΟΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με έρευνα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), που παρουσιάστηκε στη σύνοδο της Γλασκώβης, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα υποβληθούν σε ακραία πίεση θερμότητας, αν η θερμοκρασία του πλανήτη ανέλθει ακριβώς 2 βαθμούς Κελσίου.

Η μελέτη μελέτη βασίζεται σε έναν δείκτη που συνδυάζει θερμοκρασία και υγρασία. Το αποδεκτό επίπεδο του δείκτη είναι 32 βαθμοί, στο οποίο τα άτομα μπορούν να αποφύγουν τη θερμοκρασιακή εξάντληση, για τουλάχιστον 10 μέρες ετησίως.

Παρά τις δεσμεύσεις στη σύνοδο COP26 για το κλίμα, ο πλανήτης οδεύει σε άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2,4 βαθμούς, πολύ μακριά από τον στόχο του 1,5 βαθμού.

Πηγή: BBC, The Guardian

Άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε 15-πολλαπλασιασμό του θανάσιμου συνδυασμού θερμότητας και υγρασίας για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

• • •

ΤΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ

Μια φεμινιστική συλλογικότητα οργανώνει την προσεχή Παρασκευή 12 Νοεμβρίου μποϊκοτάρισμα των μπαρ και των κλαμπ, και διαδήλωση στις Βρυξέλλες, θεωρώντας ότι οι σεξουαλικές επιθέσεις στους χώρους αυτούς δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά παρά την έκτασή του.

Μετά τις μαρτυρίες δύο νεαρών κοριτσιών και τη δημιουργία του χάσταγκ #Balancetonbar, πολλαπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για νάρκωση με το λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού» GHB σε χώρους διασκέδασης και σεξουαλική κακοποίηση.

Το GHB χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, αλλά εμφανίστηκε εδώ και μια 20ετια εκτός της ιατρικής. Σε υγρή μορφή, το GHB μπορεί να χυθεί σε ποτό, δίχως να αλλοιώσει την εμφάνιση, τη γεύση και την οσμή του. Η αμνησιακή ιδιότητά του το καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνο, διότι τα θύματα επιθέσεων δεν θυμούνται πάντοτε τι τους συνέβη.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Βέλγιο, όπως φαίνεται από μαρτυρίες παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία. Στο Μονπελιέ, λόγου χάριν, 50 περιστατικά κατατέθηκαν στη φοιτητική ένωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: Franceinfo, Le HuffPost, Le Monde

Φεμινίστριες στις Βρυξέλλες καλούν σε μποϊκοτάρισμα των μπαρ και των κλαμπ, εξαιτίας των σεξουαλικών κακοποιήσεων με χρήση του ναρκωτικού GHB.

• • •

«ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ»

Η γερμανική επανένωση ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου του 1989 και το Τείχος του Βερολίνου άρχισε να γκρεμίζεται τα μεσάνυκτα της 10ης Νοεμβρίου, ενταφιάζοντας τον Ψυχρό Πόλεμο και ειδικότερα τη διαίρεση του γερμανικού λαού.

Ένα τυχαίο γεγονός (το «αμέσως» του εκπροσώπου Τύπου της Ανατολικής Γερμανίας, Γκύντερ Σαμπόφσκι) ήταν το έναυσμα για τη μαζική προσέλευση των ανατολικογερμανών στα συνοριακά φυλάκια προκειμένου να ταξιδέψουν στο Δυτικό Βερολίνο.

Φυσικά, το έναυσμα λειτούργησε, διότι αφενός προϋπήρχε η βαθιά αντίθεση των ανατολικογερμανών στο καθεστώς και αφετέρου έκδηλη ήταν πλέον η θέληση για αντίσταση των πολιτών. Ο Άλμπερτ Χίρσμαν αφηγείται τα γεγονότα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Δρέσδης («Exit, Voice, and the Fate of the German Democratic Republic: An Essay in Conceptual History», World Politics, 1993).

Η Δρέσδη ήταν μεγάλη σιδηροδρομική και οδική έξοδος προς την Τσεχοσλοβακία, στην οποία οι ανατολικογερμανοί μπορούσαν να ταξιδέψουν ελεύθερα, επειδή θεωρούνταν η πιο «αδελφική» από όλες τις κομμουνιστικές χώρες. Ως εκ τούτου, πολλοί ταξίδευαν σε αυτή, και από εκεί στην Ουγγαρία και τη Δύση.

Στις 3 Οκτωβρίου, και ενώ είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να ταξιδέψει, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σύνορα με την Τσεχοσλοβακία είχαν κλείσει «προσωρινά», και μπορούσαν να ταξιδέψουν μόνον όσοι είχαν διαβατήρια και βίζα.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, πριν επέμβει η αστυνομία, μια αξιωματούχος του σταθμού επιχείρησε να παρακινήσει τους συγκεντρωμένους πολίτες να εγκαταλείψουν τον σταθμό λέγοντας: «Πολίτες, επιστρέψτε στα σπίτια σας, υποσχόμαστε πως θα επιτραπεί σε όλους να ταξιδέψετε». Καθώς οι περισσότεροι δεν πίστευαν σε τέτοιες υποσχέσεις, δεν έφυγαν και απάντησαν: «Wir bleiben hier» — εδώ θα μείνουμε.

Αργότερα, η φράση αυτή πήρε το ευρύτερο νόημα, «Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα μένοντας».

Διαμαρτυρία των πολιτών στον σιδηροδρομικό σταθμό της Δρέσδης τον Οκτώβριο του 1989.

• • •

Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Στην εικόνα βλέπουμε κάποιον που φοράει μια βενετσιάνικη μάσκα. Κατά κανόνα, οι θεατές της δεν βλέπουν ότι η εικόνα αποτελείται από έναν άντρα και μία γυναίκα που φιλιούνται.

Άπαξ, όμως, και ο θεατής εντοπίσει τα δύο πρόσωπα, το μυαλό του εναλλάσσεται μεταξύ των δύο ερμηνειών, βλέποντας εναλλάξ ένα ή δύο πρόσωπα.

Αυτή η οφθαλμαπάτη, στην οποία κάποιος βιώνει δύο εναλλασσόμενες σταθερές καταστάσεις στην αντίληψή του, λέγεται «δισταθής οφθαλμαπάτη».

Πηγή: Best Illusion of the Year Contest