100 στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΙΑ

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου κυκλοφόρησε ένα αμφιλεγόμενο βίντεο με την 36χρονη πρωθυπουργό της Φιλανδίας, Σάνα Μαρίν, μια φωτογραφία από την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στο Ελσίνκι εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δείχνει δύο γνωστές influencers να φιλιούνται μεταξύ τους, καλύπτοντας τα γυμνά στήθη τους με μια πινακίδα που γράφει «Φινλανδία».

«Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα δεν είναι κατάλληλη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό το είδος της φωτογραφίας δεν θα έπρεπε να είχε τραβηχτεί, αλλά κατά τα άλλα, δεν συνέβη τίποτα το εξαιρετικό στη συνάντηση», δήλωσε χθες η Μαρίν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η φωτογραφία ήταν από την κατοικία της.

Φαίνεται πως η διόλου συντηρητική και επιτυχημένη πρωθυπουργός, Σάνα Μαρίν, κατάλαβε ότι υπάρχουν κάποια όρια, που επιβάλλει ο ρόλος καθενός στην κοινωνία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο διαχωρισμός ιδιωτικού και δημόσιου βίου των δημοσίων προσώπων δεν είναι τόσο απόλυτος όσο θέλουμε να πιστεύουμε.

Πηγή: AFP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ

Οι δύο κορυφαίοι μετεωρολόγοι της Ουγγαρίας απολύθηκαν μετά από λανθασμένη πρόβλεψη βροχής που οδήγησε στην αναβολή μιας επίδειξης πυροτεχνημάτων.

«Η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων της Ευρώπης», όπως διαφημίστηκε, που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της 20ης Αυγούστου στον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Στεφάνου, της εθνικής εορτής, αναβλήθηκε από την κυβέρνηση λίγες ώρες πριν από την έναρξη, επειδή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, ο καιρός παρέμεινε καλός, με αποτέλεσμα να απολυθούν η επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Kornelia Radics, και ο αναπληρωτής της, Gyula Horvath.

Η προγραμματισμένη εκδήλωση επρόκειτο να απεικονίσει «ένα συμπυκνωμένο χρονικό χιλίων ετών από τη γέννηση της χριστιανικής Ουγγαρίας έως σήμερα, εστιάζοντας στα διδάγματα των εθνικών αξιών», σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Ο ιδρυτής του κράτους Άγιος Στέφανος Α΄ στέφθηκε πρώτος βασιλιάς της Ουγγαρίας το 1000 μ.Χ.

Η ματαίωση του εορτασμού εξόργισε την κυβέρνηση που είχε επενδύσει στις εκδηλώσεις για να προωθήσει την εθνικιστική της ατζέντα.

Από την άλλη, σχεδόν 100.000 άνθρωποι είχαν υπογράψει αίτημα που ζητούσε να ακυρωθεί η παράσταση πυροτεχνημάτων σε μια εποχή οικονομικής λιτότητας και εν μέσω πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ζήτησε, χθες 23 Αυγούστου, να αποκατασταθούν οι απολυθέντες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «αγνόησε την επιστημονικά αποδεκτή αβεβαιότητα που ενυπάρχει στις μετεωρολογικές προβλέψεις».

Το 2006, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν την Ημέρα του Αγίου Στεφάνου, όταν ισχυρές καταιγίδες με ριπές ανέμου έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα έπληξαν τη Βουδαπέστη, καθώς περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη.

Πηγή: ΑΡ, BBC

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ή ΜΠΛΟΓΚΕΡ;

Ένας Ρώσος, μία Ρωσίδα και ένας Ουκρανός επιχείρησαν στις 20 Αυγούστου να μπουν σε εργοστάσιο όπλων στην Αλβανία, όπου ο 24χρονος Ρώσος χρησιμοποίησε νευροπαραλυτικό σπρέι στους δύο στρατιώτες που τους εμπόδισαν, σύμφωνα με το αλβανικό υπουργείο Άμυνας.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα «είναι ύποπτα για κατασκοπεία».

Το γεγονός αυτό, που χαρακτηρίστηκε «περιέργο», πιθανόν έχει μιαν απλή εξήγηση.

Χθες, φίλοι της 33χρονης Σβετλάνα Τιμοφόεβα, γνωστής με το ψευδώνυμο Λάνα Σατόρ, μιας από τις πιο διάσημες αστικές εξερευνήτριες της Ρωσίας, επιβεβαίωσαν στο RFE/RL ότι η Σατόρ είναι μεταξύ των τριών ατόμων που συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση.

Με 250.000 ακόλουθους στο Instagram, η Σατόρ περιγράφει τον εαυτό της ως μπλόγκερ που φωτογραφίζει την κληρονομιά του 20ού αιώνα και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Το 2012, δημοσίευσε εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό ενός ρωσικού εργοστασίου πυραύλων.

Η Σατόρ βρίσκεται στη Γεωργία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, και έχει μιλήσει δημόσια κατά του πολέμου.

Παρότι το εργοστάσιο όπου συνελήφθησαν οι τρεις δεν ήταν σε λειτουργία, εξακολουθεί να φυλάσσεται ως ιδιοκτησία του αλβανικού στρατού. Η Αλβανία είναι γνωστή στους κύκλους της αστικής εξερεύνησης (urbex) για τα ερείπια της κομμουνιστικής εποχής. Τον Μάρτιο του 2019, η Σατόρ γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της μέσα σε ένα υπόγειο αλβανικό εργοστάσιο όπλων.

Πηγή: RFE/RL

Η Λάνα Σατόρ, μια από τις πιο διάσημες αστικές εξερευνήτριες της Ρωσίας, κρατείται στην Αλβανία ως «ύποπτη κατασκοπείας».

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ

Ενώ τα 96 διαμερίσματα της μητροπολιτικής Γαλλίας προσπαθούν να προσαρμοστούν στο «σχέδιο ξηρασίας», το οποίο συνεπάγεται περιορισμούς στην κατανάλωση νερού, πολλοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι και χρήστες του Διαδικτύου είναι αγανακτισμένοι με την εφαρμογή μιας «ταξικής οικολογίας».

Ο λόγος της αγανάκτησης είναι ότι επιτρέπεται το πότισμα του χορταριού στα γήπεδα γκολφ, ακόμη και όταν το επίπεδο ξηρασίας απαγορεύει την άρδευση των καλλιεργειών ή το πότισμα των χώρων πρασίνου.

Η δυνατότητα αυτή οφείλεται σε μια συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της Γαλλικής Ομοσπονδίας Γκολφ και του υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης με αντάλλαγμα τη δέσμευση για μείωση της κατανάλωσης νερού. Οι άδειες δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες γηπέδων γκολφ, από το υπέρογκο κόστος των πρασίνου των γηπέδων.

Η εξαίρεση αφορά 700 γήπεδα γκολφ, ή 33.000 εκτάρια (ένα εκτάριο είναι ίσο με 10 στρέμματα), των οποίων η συντήρηση είναι ιδιαίτερα υδροβόρα δραστηριότητα, Σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής Γερουσίας του 2003, η ετήσια κατανάλωση ενός γηπέδου γκολφ υπολογίζεται σε 3.800 κυβικά μέτρα ανά εκτάριο· και δεδομένου ότι ένα γήπεδο γκολφ καλύπτει κατά μέσο όρο 40 εκτάρια, οι ανάγκες του για πότισμα ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση νερού μιας πόλης 7.000 κατοίκων.

Για πολλούς εκλεγμένους αξιωματούχους και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, το νερό είναι πολύτιμος πόρος για να «σπαταληθεί» σε γήπεδα γκολφ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ακραίας ξηρασίας — της πιο έντονης που έχει βιώσει η Γαλλία από τα μέσα του 20ού αιώνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλαπλασιάστηκαν δράσεις ακτιβιστών, οι οποίοι γέμισαν με φυτά ή και τσιμέντο τις τρύπες στα γήπεδα.

Πηγή: Le Monde, 20 Minutes

100 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ

Από τις σχεδόν 400 στρατιωτικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ από το 1776 και μετά, οι μισές έγιναν μεταξύ 1950-2019, και πάνω από το 25% την περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία, που προκύπτουν από ένα «νέο, ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για όλες τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ από την ίδρυση της χώρας», δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατο άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Conflict Resolution (Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776–2019, 8 Αυγούστου 2022). Το άρθρο υπογράφουν η Μόνικα Ντάφι Τοφτ καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στη σχολή Fletcher του πανεπιστήμιου Tufts, και η Σιντίτα Κούσι, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Bridgewater.

Αυτό το σύνολο δεδομένων περιέχει πάνω από 200 μεταβλητές που επιτρέπουν σύνθετες αναλύσεις σχετικά με τους παράγοντες και τα αποτελέσματα της επέμβασης, «διπλασιάζει το σύμπαν των περιπτώσεων... και προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην προέλευση μέσω ιστορικά τεκμηριωμένων περιπτωσιολογικών αφηγήσεων για κάθε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ που περιλαμβάνεται στο σύνολο δεδομένων».

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει το 34% των 392 επεμβάσεών τους εναντίον χωρών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, το 23% στην Ανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού, το 14% στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και μόλις το 13% στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Το εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι οι επεμβάσεις των ΗΠΑ «αυξήθηκαν και εντάθηκαν» τα τελευταία χρόνια. Ενώ η εποχή του Ψυχρού Πολέμου (1946-1989) και η περίοδος μεταξύ 1868-1917 ήταν οι πιο «στρατιωτικά ενεργές» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η περίοδος μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει ήδη ανέλθει στην τρίτη θέση σε όλη την ιστορία των ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εποχές στις οποίες χρησιμοποιούνταν επιδείξεις και απειλές βίας, τέτοια στάση κοντά στη στρατιωτική βία απουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην πραγματικότητα «εμπλακεί σε 30 επεμβάσεις επιπέδου 4 (χρήση βίας) ή 5 (πόλεμος)».

Τα δεδομένα ενσωματώνουν επιβεβαιωμένες μυστικές επιχειρήσεις και χαμηλού προφίλ επεμβάσεις από τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, αλλά ο αριθμός των επεμβάσεων μετά την 11/9 του 2001 είναι μάλλον υποεκτιμημένος εξαιτίας του κυβερνητικού απορρήτου.

Μια τάση στη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο υπήρξε μια υπερστρατιωτικοποιημένη αποτυχία, συχνά σε αντίθεση με τα ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Επιπλέον, ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη βία στο εξωτερικό χωρίς σαφή οργανωτική αρχή και, ως εκ τούτου, οι στρατιωτικές αποστολές τους είχαν καταστροφικές μακροπρόθεσμες και απρόβλεπτες συνέπειες.

Η καθηγήτρια Τοφτ έχει χαρακτηρίσει τα σημερινά πρότυπα στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ ως «κινητική διπλωματία» — διπλωματία αποκλειστικά μέσω ένοπλης ισχύος. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, «ενώ οι πρεσβευτές των ΗΠΑ δραστηριοποιούνται στο ένα τρίτο των χωρών του κόσμου, οι ειδικοί πράκτορες των ΗΠΑ δραστηριοποιούνται στα τρία τέταρτα».

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι εγείρονται σημαντικά ερωτήματα που απαιτούν ολοκληρωμένα στοιχεία για τον αμερικανικό στρατιωτικό παρεμβατισμό: η σύγχρονη Αμερική στηρίζεται όλο και περισσότερο στη βία ως «εργαλείο» εξωτερικής πολιτικής; Γιατί η συχνότητα των στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ αυξήθηκε, αφού είχαν νικήσει τη Σοβιετική Ένωση και η αμερικανική ασφάλεια βρισκόταν στο απόγειό της κατά τη διάρκεια της «μονοπολικής στιγμής»; Επεμβαίνουν επειδή πρέπει, ή επειδή μπορούν; Μπορεί αυτή η μιλιταριστική αμερικανική μεγάλη στρατηγική να συνεχιστεί καθώς το διεθνές σύστημα μετατοπίζεται προς την πολυπολικότητα;

Πηγή: Journal of Conflict Resolution