Τι απέγινε η «γυμνή vegan blogger» που έτρωγε μόνο μπανάνες; Επέστρεψε και δεν είναι για καλό

ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ο όρος influencer, η αμφιλεγόμενη φρουτοφάγος Freelee the Banana Girl έκανε θόρυβο στο διαδίκτυο με τις διατροφικές εμμονές της και τον τρόπο ζωής της. Το 2016, κυκλοφορώντας γυμνή και προσπαθώντας να πείσει τους Αυστραλούς ακόλουθούς της ότι μπορεί να ζήσει μακριά από τον πολιτισμό –μόνο με φρούτα και... wi-fi σύνδεση– έβγαζε χρήματα από το περιεχόμενό της στα social media, πολύ πριν γίνει επάγγελμα όλο αυτό.

Η «φρουτοφάγος» influencer με έδρα την Αδελαΐδα της Αυστραλίας έγινε διάσημη πριν από περίπου 7 χρόνια –χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως «η επόμενη Καρντάσιαν»– καθώς έδινε συμβουλές στους 800.000 ακόλουθούς της στα social media για μια δίαιτα μόνο με φρούτα, την οποία μπορεί να κάνει κανείς μόνο στη φύση.

Όλα αυτά μέχρι το 2017, οπότε και η νεαρή γυναίκα είχε χτίσει μια μικρή αυτοκρατορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνοντας τακτικά να έχει πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές τον μήνα στο YouTube. Όταν αποφάσισε να εξαφανιστεί για να ζήσει μια ζωή χωρίς διαδίκτυο στη Νότια Αμερική, κάποιοι υπέθεσαν ότι στην απόφασή της έπαιξε ρόλο το ξεσκέπασμα της απάτης που πωλούσε ως αφήγημα στους followers της, αλλού γράφτηκε ότι βαρέθηκε όλο αυτό το παιχνίδι, μέχρι που η 42χρονη πλέον Freelee εμφανίστηκε ξανά και μοιράζεται και πάλι σε Instagram και TikTok την «παράξενη» –όπως τη χαρακτηρίζει το αυστραλιανό «Advertiser»– διατροφή της με βάση τα φρούτα.

«Φυσικά εξακολουθώ να τρώω μπανάνες», δήλωσε στην εφημερίδα. «Eξακολουθώ να τρώω κατά μέσο όρο 10 μπανάνες την ημέρα και το κάνω εδώ και σχεδόν 16 χρόνια». Τι έκανε, όμως, όλο αυτό το διάστημα της αποχής του το «κορίτσι με τις μπανάνες» που το πραγματικό του όνομα είναι Leanne Ratcliffe;

Οι οπαδοί της είχαν πάθει εμμονή με τις «αλλόκοτες» συμβουλές της για τη διατροφή. Προωθούσε ακόμη και ένα διατροφικό πλάνο, που το έλεγε «raw till four», στο οποίο η ίδια έτρωγε αποκλειστικά φρούτα μέχρι τις τέσσερις το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων ανανάδων, μάνγκο και –ασφαλώς– μέχρι και 51 μπανάνες την ημέρα πριν από ένα vegan δείπνο. Φυσικά, το vegan δείπνο περιείχε πάλι φρούτα, απλώς μαγειρεμένα.

Και ενώ ονομάστηκε «η επόμενη Καρντάσιαν» από την Αυστραλή συγγραφέα Τζένα Κλαρκ, σύντομα δέχτηκε πυρά για την προώθηση διατροφικών διαταραχών, συγκεκριμένα της ορθορεξίας, που είναι η εμμονή για την υγιεινή διατροφή.

«Έφαγα cancel αρκετές φορές, αλλά είναι απλώς ανοησίες», δήλωσε η ίδια. «Έλεγα απλώς όλη μου την αλήθεια, αλλά με αρκετά συγκρουσιακό τρόπο».

Ο κορωνοϊός, η παγκόσμια τάξη και η κριτική κατά μικρότερων vloggers

Βέβαια, αν υπήρχε η απορία γιατί αυτό το κορίτσι κατάφερνε να προκαλεί τόσο hate, ενώ φαινομενικά απλώς προωθούσε έναν σούπερ υγιεινό τρόπο ζωής, αξίζει να σημειωθεί ότι η Freelee έδωσε ρεσιτάλ ανευθυνότητας εν μέσω πανδημίας, αυτοπροσδιοριζόμενη ως φανατική αντιεμβολιάστρια και ενώ είχε ήδη αρχίσει να προωθεί θεωρίες συνωμοσίας για τη νέα «νέα παγκόσμια τάξη» που θα φέρει ο κορωνοϊός. Σε μία τέτοια συνωμοσιολογική κορόνα, το 2020 ενημέρωσε πως άρχισε καλλιεργεί τη γη για να έχει να τρώει αρκετό φαγητό για πολλά χρόνια, επειδή ο μεγάλος της φόβος ήταν πως ο κορωνοϊός θα αφήσει την ανθρωπότητα νηστική.

Μερικές από τις περίεργες θεωρίες συνωμοσίας της Freelee σχετικά με τον κορωνοϊό ήταν τόσο επικίνδυνες που το YouTube αναγκάστηκε να αφαιρέσει τα βίντεό της.

Σε ένα από εκείνα τα βίντεο ισχυριζόταν πως ο κορωνοϊός είναι «ένα κυβερνητικό τέχνασμα που έχει σχεδιαστεί για να υπερχρεώσει την εργατική τάξη και να δώσει μεγαλύτερες εξουσίες στις μεγάλες επιχειρήσεις».

Η Freelee ισχυριζόταν ότι οι βασικές ελευθερίες, όπως η ελεύθερη έξοδος και η ελεύθερη συγκέντρωση σε ομάδες άνω των δύο, θα συνεχίσουν να καταπατώνται ακόμα και πολλά χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας. Λίγες εβδομάδες μετά, βέβαια, τα μέτρα προστασίας χαλάρωσαν και οι θεωρίες της πήγαν περίπατο. Ωστόσο, η ίδια, η οποία έχει δύο στρέμματα γης στο βόρειο Κουίνσλαντ, κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε γη και βιώσιμες πηγές τροφίμων «επειδή δεν ήταν προετοιμασμένοι για την επικείμενη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων»...

What I Eat In A Week On The Frugivore Diet (Raw food)

Η επίθεση κατά 18χρονης vlogger για την εμφάνισή της

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό που σηματοδότησε τη θορυβώδη επιστροφή της αμφιλεγόμενης blogger. Έναν χρόνο πριν την εμφάνιση της πανδημίας, η Freelee είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Έμα Τσάμπερλεν, μιας 18χρονης χορτοφάγου vlogger.

Σε μια απάντηση στο βίντεο της Έμα σχετικά με το τι έτρωγε σε μια μέρα, εκείνη παρομοίασε τους πολλούς καφέδες που έπινε η έφηβη σε καθημερινή βάση με «εθισμό» που έπρεπε να διώξει από τη ζωή της.

«Δεν έχω πιει καφέ από το 2005, δηλαδή 14 χρόνια. Χωρίς καφέ, χωρίς εξάρτηση. Είναι αδυναμία», έλεγε.

Ωστόσο, η 38χρονη τότε influencer ήταν επικριτική και με την εξωτερική εμφάνιση της 18χρονης, ​​συμβουλεύοντάς τη να «σταματήσει να τρώει τόσο βούτυρο αμυγδάλου», ώστε «να φτιάξει το δέρμα της», ενώ σχολίασε επικριτικά και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της, που τους απέδωσε στους πολλούς καφέδες.

«Μου φαίνεσαι άρρωστη και αυτό είναι λυπηρό. Ανησυχώ για την Έμα Τσάμπερλεν γιατί φαίνεται να παίρνει την κάτω βόλτα» διατυμπάνιζε. Οι ακόλουθοί της την κατέκριναν που τα έβαλε τόσο ωμά με το κορίτσι.

Η διατροφολόγος και διαιτολόγος των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης Λίντι Κόεν κατηγόρησε τότε τη Freelee, λέγοντας πως «το πρόβλημά μου είναι όταν υποστηρίζεις έναν ακραίο τρόπο διατροφής, που δεν είναι βιώσιμος για τους περισσότερους ανθρώπους».

Emma Chamberlain What I Eat In A Day

Η μεγάλη επιστροφή στα social media

Μέχρι πέρυσι, η Freelee δεν είχε δημοσιεύσει ούτε ένα βίντεο για πάνω από έναν χρόνο. Αλλά τώρα είναι και πάλι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι έτοιμη να διαδώσει ξανά το μήνυμα πως η καλύτερη διατροφή είναι αυτή που έχει ως βάση της τα φρούτα.

«Ο απώτερος στόχος μου είναι να κάνω ολόκληρο τον πληθυσμό, εκατομμύρια ανθρώπους, να ακολουθεί μια διατροφή με βάση τα φρούτα, αφήνοντας ήσυχα τα ζώα», δήλωσε.

Η Freelee έχει σχεδόν 284.000 followers στο Instagram και επιτυγχάνει περίπου 50.000 προβολές ανά Instagram Reel. «Πάντα έκανα αυτό το περιεχόμενο με έναν τρόπο που πολλοί άνθρωποι βλέπουν ως αμφιλεγόμενο, αλλά είμαι απλώς ειλικρινής» δηλώνει. «Η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να είναι αρκετά αμφιλεγόμενη, ειδικά όταν πρόκειται για τη μεταχείριση των ζώων».

Στο TikTok έχει πάνω από 112.000 ακόλουθους, εξηγώντας τα οφέλη της διατροφής με βάση τα φρούτα.

Ένα από τα βίντεο που έκαναν ντόρο αυτούς τους μήνες είναι εκείνο με τις δηλώσεις της περί «αδύνατων» και «χοντρών» σωμάτων σε μια κοινωνία που «γίνεται πολύ χοντρή».

#rawtill4 #rawvegan #sugarisgood #theremembering #ketodiet #lowcarbdiet ♬ original sound - freelee @freeleebananagirl White sugar is not bleached! Please don’t be lazy and just regurgitate the mainstream uneducated lies. Thank you. A fruit-based diet (with added sugar if you like!) is excellent for completely resetting poor eating habits and losing all excess weight. WITHOUT calorie restriction. I provide 1:1 private daily audio coaching through instagram and also fully personalised fruit-based meal plans. Send me a message for more details. I also have fruit-based ebooks that will change your life 🍌 link in bio. #veganmealplan

«Είμαι πολύ αδύνατη ή η κοινωνία γίνεται πολύ χοντρή; Ας είμαστε ειλικρινείς, τα υγιή, αδύνατα σώματα είναι πλέον σπάνια σε αυτήν τη βιομηχανοποιημένη κοινωνία του junk food», αναφέρει η Freelee στο Instagram. Αποκαλεί όσους δεν είναι «λιτοδίαιτοι» «θύματα αυτού του αρρωστημένου κόσμου του junk food».

Ζώντας πλέον στο βόρειο Κουίνσλαντ, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη νότια Αυστραλία και θέλει να συνεχίσει να διαδίδει το μήνυμα της ωμής φρουτοφαγίας. «Πάντα θα προωθώ αυτό το μήνυμα. Θα εξακολουθώ να είμαι εδώ, ανεξάρτητα από το ποιος λέει τι για μένα», καταλήγει.