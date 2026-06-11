ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥΣ των ημερών – κυρίως για τους άρρενες του πλανήτη, που δεν παύουν ποτέ να ανακαλούν το αγόρι μέσα τους – είναι η νοσταλγική αναδρομή στα παλιά Μουντιάλ, ως μια καλοδεχούμενη διαφυγή όχι μόνο από την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και από το δυσοίωνο και νοσηρό κλίμα που περιβάλλει τη φετινή διοργάνωση που ξεκινά σήμερα και αναμένεται να κρατήσει…για πάντα. Ή τουλάχιστον έτσι θα φαίνεται, όχι μόνο επειδή η διάρκειά του είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη (ενάμισι μήνας αντί ενός), αλλά και επειδή το «περιεχόμενο» που θα προκύψει – εντός αλλά και εκτός γηπέδων – από τη διοργάνωση που διεξάγεται εντός του αχανούς τριγώνου ΗΠΑ-Μεξικό-Καναδάς, θα είναι ατέλειωτο.

Μάλλον αναπόφευκτα, η μνήμη των περισσότερων δεν στέκεται στις πιο πρόσφατες διοργανώσεις, καθώς βιάζεται να πάει όσο πιο παλιά γίνεται. Στα μακρόσυρτα καλοκαίρια των μεγάλων διακοπών και των ελάχιστων ευθυνών, όταν το Μουντιάλ, εκτός από το μέγιστο γεγονός του σύμπαντος, ήταν και το επιστέγασμα του ανέμελου καλοκαιρινού βίου. Μεσοκαλόκαιρο και Μουντιάλ. Η ζωή δεν γινόταν να είναι καλύτερη, ειδικά αν βρισκόσουν σε μια ηλικία που ακόμα δεν είχαν εισβάλλει οι «πειρασμοί» και οι αγωνίες της εφηβείας. Η «μπάλα» (μαζί με το ποδήλατο και το κολύμπι) ήταν η καθημερινότητα και το Μουντιάλ, με την οικουμενική του διάσταση, τους διεθνείς του αστέρες, τα γλαφυρά εθνικά στερεότυπα, τον κοσμοπολίτικο εξωτισμό του, ήταν το απόλυτο Υπερθέαμα του ποδοσφαίρου.

Αν διάλεγα ένα τέτοιο Μουντιάλ, αυτό θα ήταν δικαιωματικά το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 1982, που με βρήκε στην «ώριμη» φάση της προεφηβείας (η γαλήνη πριν από την καταιγίδα)

Ήταν επίσης ένα μεγάλο τηλεοπτικό πανηγύρι, μια συλλογική εμπειρία σε καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και μπαρ. Ακόμα καλύτερα αν συμμετείχαν στην τελετουργία και ξένοι επισκέπτες, κάνοντας την εμπειρία πραγματικά οικουμενική. Ή «ευρωπαϊκή» έστω. Αν διάλεγα ένα τέτοιο Μουντιάλ, αυτό θα ήταν δικαιωματικά το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 1982, που με βρήκε στην «ώριμη» φάση της προεφηβείας (η γαλήνη πριν από την καταιγίδα) και ως εκ τούτου ίσως, το θυμάμαι πιο έντονα από τα περισσότερα που ακολούθησαν μέχρι σήμερα.

Το Μουντιάλ του ‘82 έγινε στην Ισπανία, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Ο κόσμος όλος βρισκόταν συγκεντρωμένος στην, μικροσκοπική για τα σημερινά δεδομένα, τηλεόραση ενός παραθαλάσσιου καφενείου όπου μαζεύονταν όλοι για να δουν τα ματς και να εκδηλώσουν τις «εθνικές» τους προτιμήσεις (η Ελλάδα ήταν ακόμη δώδεκα χρόνια πίσω από την πρώτη της συμμετοχή) ανάμεσα στις 24 χώρες που συμμετείχαν στη διοργάνωση (φέτος είναι ακριβώς οι διπλάσιες). Οι πιο πολλοί από εμάς δεν είχαμε έγχρωμη τηλεόραση στο «εξοχικό» και ολόκληρη η μέρα ήταν μια διαρκής συνδιάσκεψη σχετικά με τις ώρες των αγώνων και με το πώς θα συμπιέσουμε τις καθημερινές «υποχρεώσεις» (η μόνη μας υποχρέωση στην πραγματικότητα ήταν να παρευρισκόμαστε στο οικογενειακό γεύμα μια καθορισμένη ώρα) έτσι ώστε να πιάσουμε εγκαίρως θέση στο καφενείο. Κάτι που δεν ήταν μόνο δύσκολο – το bullying από τους μεγαλύτερους, που είχαν ενσαρκώσει πλήρως τον κωλοπαιδισμό της εφηβείας, ήταν ανελέητο – αλλά και δαπανηρό, καθώς όλο και κάτι έπρεπε να παραγγέλνουμε («μια σοκολατίνα και μια Coca-Cola» ήταν η τυπική μου παραγγελία) για να μη μας κοιτάει στραβά το γκαρσόνι. Κοντεύαμε διαρκώς να τα κάνουμε πάνω μας γιατί ξέραμε ότι αν πηγαίναμε τουαλέτα, το πιο πιθανό ήταν να χάναμε τη θέση που με τόσο κόπο είχαμε εξασφαλίσει.

Εκεί ήταν που είδα την λεγόμενη «ντροπή της Χιχόν», το ματς δηλαδή ανάμεσα στην Γερμανία και την Αυστρία που έληξε όπως ακριβώς έπρεπε να λήξει έτσι ώστε να προκριθούν και οι δύο εις βάρος της Αλγερίας, εκεί το μνημειώδες 3-2 της Ιταλίας επί της Βραζιλίας, εκεί και τον συγκλονιστικό ημιτελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Γερμανία, που παραμένει μετά από τόσες δεκαετίες το πιο φοβερό ματς που έχω δει ποτέ (που έχω «ζήσει» ποτέ). Η στενοχώρια για τον τραγικό και άδικο αποκλεισμό της Γαλλίας σ’ εκείνον τον συγκλονιστικό αγώνα ήταν «υπαρξιακού» τύπου και κράτησε μέρες. Ποτέ δεν θα ήμουν ξανά τόσο αφοσιωμένος σε ένα Μουντιάλ. Τέσσερα καλοκαίρια αργότερα (Μεξικό ’86), ήμουν και πάλι στα ίδια μέρη, σχεδόν με την ίδια παρέα, αλλά είχαμε πλέον κι άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Τουλάχιστον είχαμε μεγαλώσει και δεν φοβόμαστε πια μη μας φάνε τη θέση αν την αφήσουμε για να πάμε στην τουαλέτα.