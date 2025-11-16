Πόσο αντισυστημικός είναι τελικά ο Ζοχράν Μαμντάνι;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις 4 Νοεμβρίου 2025 και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2026. Είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο νεότερος σε ηλικία δήμαρχος της πόλης εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Δηλώνει σοσιαλιστής. Γεννήθηκε το 1991 στην Ουγκάντα, από γονείς μετανάστες στις ΗΠΑ, οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του Χάρβαρντ και εύποροι. Ο πατέρας του είναι καθηγητής πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και η μητέρα του σκηνοθέτιδα. Τον υποστήριξαν σημαντικές προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Η καμπάνια του εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στην κρίση του κόστους ζωής στην πόλη. Υποσχέθηκε πάγωμα ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία, καθολική δωρεάν παιδική φροντίδα και αύξηση της φορολογίας στους πλουσιότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Η εκλογή του θεωρήθηκε ως μια συμβολική ήττα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θεωρείται παραδοσιακά ισχυρό προπύργιο των Δημοκρατικών.

Η υποστήριξη του Μαμντάνι στους Παλαιστίνιους και η κριτική του απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ αποτέλεσαν βασικό σημείο συζήτησης προεκλογικά. Ωστόσο, τα εκλογικά αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τον ψήφισαν τελικά και πολλοί Εβραίοι της Νέας Υόρκης. Παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί για τον χαρισματικό νεοεκλεγέντα δήμαρχο, πολλοί εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, καθώς και για το κατά πόσο είναι πράγματι «αντισυστημικός».