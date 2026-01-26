Ποια κόμματα αντέχουν, ποια τελειώνουν και ποια έρχονται

Μπήκαμε σε μια πολιτική χρονιά που τίποτα δεν θα θεωρείται δεδομένο. Οι διεθνείς εξελίξεις και η εμφάνιση νέων πολιτικών κομμάτων αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για τις επόμενες εκλογές. Ο διευθυντής Ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, αναφέρει στο «Lifo Politics» ότι το 2026 αναμένεται να αλλάξουν πολλά, καθώς θα είναι μια πολιτικά θυελλώδης χρονιά. Σε ό,τι αφορά το «κόμμα Καρυστιανού», συνιστά αυτοσυγκράτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά «καθίστε να το δούμε», και επισημαίνει ότι η κ. Καρυστιανού εμφανίζει διείσδυση σε όλα τα κόμματα, όχι όμως στον ίδιο βαθμό, με τη μικρότερη επιρροή της να καταγράφεται στη Νέα Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στις τάσεις της κοινής γνώμης, σημείωσε ότι η δυνητική ψήφος προς τον Αλέξη Τσίπρα βαίνει μειούμενη, με τα ποσοστά να ακολουθούν καθοδική πορεία από το 21% στο 19% και πλέον στο 17%. Παράλληλα, προέβλεψε σημαντικές ανακατανομές ψήφων, εκτιμώντας ότι κάποια μικρά κόμματα ενδέχεται να ισοπεδωθούν, ενώ θα δοθεί σκληρή μάχη για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφεται σήμερα.

Ειδική αναφορά έκανε στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, τον Νοέμβριο του 2024 βρέθηκε στο 20%, στα τέλη Ιανουαρίου του 2025 υποχώρησε στο 17,5% και σήμερα κινείται μεταξύ 13% και 13,5%. Στο ερώτημα τι συμβαίνει, απέδωσε τη φθορά σε ένα «θολό στίγμα». Ανέφερε επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι που απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία δεν κατευθύνθηκαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά έχουν μετακινηθεί στους αναποφάσιστους και δεν βιάζονται να αποφασίσουν, περιμένοντας τις εξελίξεις.

Ο Ζαχαρίας Ζούπης στάθηκε και στον κίνδυνο που ελλοχεύει αν παγιωθεί η αντίληψη ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είπε, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι πρώτες κάλπες να γεμίσουν με «χύμα» ψήφους διαμαρτυρίας. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι πολλές φορές αυτές οι ψήφοι δεν επιστρέφουν στις δεύτερες εκλογές, κάτι που –ιδίως για τη Νέα Δημοκρατία– μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο. Κατά την εκτίμησή του, ο τρόπος υπέρβασης αυτού του κινδύνου είναι η ανάδειξη ενός ισχυρού αντιπάλου, αν και, όπως είπε, μένει να φανεί ποιος θα είναι αυτός ο αντίπαλος. Τέλος, υπογράμμισε ότι στις επόμενες εκλογές καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι διεθνείς αναταράξεις. «Δεν ζούμε σε μια συνηθισμένη περίοδο, έρχονται τα πάνω κάτω», ανέφερε, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 83% των πολιτών ανησυχεί από αρκετά έως πολύ για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς αυτές θα επηρεάσουν τη χώρα, ενώ περίπου το 80% συμφωνεί ότι σε αυτήν τη συγκυρία η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία.

Ο διευθυντής Ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll χαρακτηρίζει ως κομβική στιγμή την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων, όχι επειδή τότε θα τελειώσει το παιχνίδι αλλά επειδή, όπως είπε, τότε ουσιαστικά θα αρχίσει. Εκείνη τη στιγμή, κατά την εκτίμησή του, θα αρχίσει να κρίνεται σχεδόν από την αρχή για πολλούς, αν όχι για όλους, το νέο πολιτικό τοπίο.