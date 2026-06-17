Από τα τέλη Μαΐου, η γειτονική Αλβανία βρίσκεται σε αναβρασμό εξαιτίας μαζικών διαδηλώσεων πολιτών που αντιδρούν στα σχέδια κατασκευής πολυτελών τουριστικών θερέτρων στη νήσο Σαζάν (Σάσωνα) και στην παράκτια ζώνη του Ζβέρνετς, στην περιοχή Βιόσε(Αώου)-Νάρτα. Πρόκειται για έναν σημαντικό υδροβιότοπο που εντάσσεται στο δίκτυο Natura και φιλοξενεί μεγάλα κοπάδια φλαμίνγκο, γεγονός που έδωσε στο κίνημα διαμαρτυρίας την ονομασία «κίνημα των φλαμίνγκο».

Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μαζικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να προβάλλουν συνθήματα όπως «Ούτε γη, ούτε νερό», «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Είμαστε πιο δυνατοί από τις μπουλντόζες σας». Στο πλευρό τους έχουν ταχθεί και μέλη της αλβανικής διασποράς. Σχετικές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Αθήνα, ενώ νέες κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στον προγραμματισμό των διοργανωτών.

Κεντρικό αίτημα των διαμαρτυρόμενων είναι η άμεση παύση των εργασιών, καθώς και η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξή του στη συγκεκριμένη μεγα-επένδυση. Στην υπόθεση εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγος της κόρης του, Ιβάνκα Τραμπ.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και διαφορετικές αναγνώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικολογικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, αλλά και αμφιβολίες σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται. Παράλληλα, δεν λείπουν οι θεωρίες συνωμοσίας που συνοδεύουν τη δημόσια αντιπαράθεση. Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται και τις εξελίξεις να τρέχουν.