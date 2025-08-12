Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ζούμε σε μια εποχή που η Ρωσία έχει απομακρυνθεί από την Ευρώπη, η Τουρκία έχει έρθει κοντά με τη Ρωσία, αλλά η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία ως σύμμαχο για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Πώς ήταν όμως οι σχέσεις αυτές τα τελευταία 200 χρόνια;





Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας με πλούσιο συγγραφικό έργο πάνω στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, μας μιλά για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη σημερινή.



Ο κ. Βερέμης μας εξηγεί ποια ήταν η σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία στις αρχές του 20ού αιώνα και τους λόγους που συνήφθη η συμμαχία του Βλαντίμιρ Λένιν με τον Μουσταφά Κεμάλ το 1921. Μας μιλά για τις σχέσεις της Ρωσίας με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Συζητάμε επίσης για τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856) ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, όταν αυτές τη χτύπησαν στην Κριμαία για να περιορίσουν την παρουσία της στον Νότο, ένα ιστορικό γεγονός που φαίνεται να αποτελεί τραυματική μνήμη για τη Ρωσία. Τελικά, πόσο επηρεάζει το ιστορικό βάθος των σχέσεων της Ρωσίας με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τις εξελίξεις της σημερινής εποχής;