Ο Σόρος, ο Μασκ και οι «μεγάλες ιδέες» που προωθούν

Ο Τζορτζ Σόρος και ο Ίλον Μασκ χρηματοδοτούν δύο εντελώς διαφορετικά οράματα για τον κόσμο. Ο διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής Βασίλης Κοψαχείλης εξηγεί στο σημερινό επεισόδιο του podcast LiFO Politics πώς οι πολιτικές της «ανοιχτής κοινωνίας» του Σόρος οδήγησαν στη woke ατζέντα, ενώ ο Μασκ εκφράζει τον τεχνοσυντηρητισμό της νέας εποχής. Κανένας από τους δύο όμως, όπως λέει, δεν τον έχει πείσει ότι οι προτάσεις τους μπορούν να αντικαταστήσουν τις παλιές ιδεολογίες.

«Οι ιδέες που προωθούν είναι οι επενδυτικές τους προτάσεις – τρόποι να κερδίσουν όχι μόνο χρήματα αλλά και πολιτική νομιμοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνει. Μιλώντας για το μέλλον, προβλέπει πως η «επόμενη μεγάλη σύγκρουση θα κριθεί εξ ολοκλήρου στο Διάστημα».