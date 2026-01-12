Η Βενεζουέλα και οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Η νέα χρονιά ξεκίνησε πολύ δυναμικά ως προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Πρώτος καλεσμένος του podcast «Lifo Politics» είναι ο διεθνολόγος και καθηγητής Στρατηγικής, Αθανάσιος Πλατιάς, ο οποίος αναλύει και εξηγεί τι ακριβώς σημαίνουν οι τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τις ΗΠΑ και πώς αυτές επηρεάζουν τον πλανήτη, την Ευρώπη και τη χώρα μας.

Ο κ. Πλατιάς μιλά για τη νέα στρατηγική της διοίκησης Τραμπ που διαφοροποιείται εντελώς από εκείνη που ακολούθησαν όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποδομεί πλήρως τη «φιλελεύθερη μεταπολεμική τάξη». Εξηγεί πώς η στρατηγική του Τραμπ επιδιώκει να αποξηλώσει την κινεζική παρουσία στο Δυτικό Ημισφαίριο (ο όρος περιλαμβάνει τη Βόρεια, την Κεντρική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) και τι σημαίνει σήμερα η επαναφορά του Δόγματος Μονρόε (που διατυπώθηκε το 1823 από τον Πρόεδρο Τζέιμς Moνρόε και βασική αρχή του ήταν τότε ότι κάθε ευρωπαϊκή παρέμβαση ή αποικιοκρατική δραστηριότητα στο Δυτικό Ημισφαίριο θα θεωρούνταν απειλή για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών).

Ο διακεκριμένος καθηγητής Στρατηγικής εξηγεί, επίσης, γιατί η επιστροφή των σφαιρών επιρροής, που αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της νέας εποχής, είναι ταυτόχρονα «δίκοπο μαχαίρι» για τις ΗΠΑ.