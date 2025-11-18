«Δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι το πρόβλημα αλλά οι πολιτικοί που παρεμβαίνουν»

Ο Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (ήταν αντιπρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»), μιλάει στο πόντκαστ Lifo Politics για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, το οποίο εντοπίζει στον ακραίο συγκεντρωτισμό. «Εγώ θα το χαρακτήριζα ολιγαρχικό συγκεντρωτισμό», λέει. «Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει πολλή εξουσία στα χέρια της και αυτή η εξουσία συγκεντρώνεται σε λίγα πρόσωπα. Κι εκεί έχουμε το φαινόμενο των ομόκεντρων κύκλων που συναντάμε σε κάθε σύστημα το οποίο μετατρέπεται σε ολιγαρχία, μολονότι θεσμικά είναι μια δημοκρατία. Αυτά τα δίκτυα που έχουν την εξουσία έχουν ως βασικό στόχο την αναπαραγωγή τους και τη διατήρησή τους στην εξουσία. Το αποτέλεσμα είναι η καθυπόταξη της δημόσιας διοίκησης ‒ και έχουν όλα τα μέσα για να την υποτάξουν».

Ο κ. Χλέπας επισημαίνει ότι εδώ και μερικά χρόνια οι επιλογές των προϊσταμένων δεν γίνονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια και τονίζει πως, ενώ μιλάμε για αξιοκρατία, ο νόμος δεν εφαρμόζεται και η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται με ανάθεση καθηκόντων. Παρομοίως, στο επίπεδο των περιφερειών και στο επίπεδο των δήμων αναπαράγεται το ίδιο «ολιγαρχικό μοντέλο», όπως εξηγεί.

«Έχουμε συγκέντρωση εξουσίας τυπικά σε ένα πρόσωπο ‒τον πρωθυπουργό, τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο‒, αλλά, επειδή ένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκήσει μόνο του όλη αυτή την εξουσία, δημιουργεί γύρω του έναν κύκλο έμπιστων ανθρώπων οι οποίοι τον βοηθούν να κυβερνήσει. Όπως γινόταν παλιά, που ο βασιλιάς είχε την αυλή του».

Στην ουσία, όπως λέει, έχουμε μια «αυλή», της οποίας ο μόνος στόχος είναι να παραμείνει στην εξουσία και να αντλήσει περισσότερα οφέλη. Γύρω από τους ανθρώπους της αυλής «στοιχίζονται διάφορα συμφέροντα και δίκτυα, τα οποία επιδιώκουν κι αυτά να αντλήσουν οφέλη, προσπαθώντας να έρθουν σε συνδιαλλαγή με αυτούς τους κύκλους». Και όλο αυτό, όπως επισημαίνει, «είναι εντελώς αδιαφανές». Επίσης, είναι βέβαιο ότι «δεν θα κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση του γενικού δημοσίου συμφέροντος».

Ο κ. Χλέπας παρατηρεί επίσης ότι «οι χώρες που κυβερνώνται καλύτερα δεν είναι οι χώρες που έχουν συγκεντρωτικό σύστημα και ότι όπου υπάρχει σύστημα που δεν είναι συγκεντρωτικό, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα σε όλο τον κόσμο».