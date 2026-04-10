Ζορντάν Μπαρτνελά: «Σε σχέση με Ιταλίδα πριγκίπισσα» ο Γάλλος ακροδεξιός πολιτικός

Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας, Ζορντάν Μπαρτνελά, έχει σχέση με την Ιταλίδα κοσμική πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, σύμφωνα με το celebrity περιοδικό Paris Match.

Το BBC σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Σε αυτό που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας στημένης ''αποκάλυψης'', στο πρωτοσέλιδο υπάρχουν φωτογραφίες του ζευγαριού που τραβήχτηκαν πρόσφατα σε διακοπές στην Κορσική με τον τίτλο ''Το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε''».

Φήμες για μια ερωτική σχέση μεταξύ τους κυκλοφορούν από τον Ιανουάριο, όταν το ζευγάρι εθεάθη μαζί σε μια εκδήλωση στο Παρίσι για τον εορτασμό της 200ής επετείου της εφημερίδας Le Figaro.

Ωστόσο, ο 30χρονος πρόεδρος του κόμματος Rassemblement National (RN) απέφευγε συνεχώς τις ερωτήσεις, λέγοντας ότι η προσωπική του ζωή ήταν ο «τελευταίος χώρος ελευθερίας» του.

Το άρθρο του Paris Match υποδηλώνει ότι έχει ληφθεί η απόφαση να επισημοποιηθεί η σχέση.

Ο Μπαρτνελά θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας τον επόμενο χρόνο, εάν το δικαστήριο αποφασίσει τον Ιούλιο ότι η Μαρίν Λεπέν δεν είναι επιλέξιμη λόγω καταδίκης για κατάχρηση κοινοβουλευτικών κονδυλίων της ΕΕ. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάθε υποψήφιος του RN έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει.

Αναλυτές σχολιάζουν στον Τύπο ότι ήταν σημαντικό για τον Μπαρτνελά «να μπορέσει να εισέλθει σε μια προεδρική εκστρατεία με σαφήνεια σχετικά με την προσωπική του ζωή και ποια θα μπορούσε ενδεχομένως να τον συνοδεύσει στα Ηλύσια Πεδία ως πρώτη κυρία».

Ζορντάν Μπαρτνελά: Ποια είναι η Μαρία Καρολίνα

Η Μαρία Καρολίνα- επίσης Δούκισσα της Καλαβρίας και του Παλέρμο- είναι η 22χρονη κόρη του πρίγκιπα Κάρλο, δούκα του Κάστρο, ενός από τους δύο υποψηφίους για την ηγεσία του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών που κυβέρνησε τη Σικελία και τη νότια Ιταλία τον 19ο αιώνα. Οι κληρονόμοι έχασαν τον θρόνο τους όταν η Ιταλία ενοποιήθηκε.

Η Μαρία Καρολίνα- της οποίας ο τίτλος δεν έχει νομική υπόσταση στην Ιταλική Δημοκρατία- είναι μακρινή απόγονος του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου ΙΔ' της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, μεγάλωσε στη Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι και τώρα «συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά και τις αξίες της οικογένειάς της. Συμμετέχει επίσης σε δημιουργικά και φιλανθρωπικά έργα μαζί με την αδερφή της Πριγκίπισσα Μαρία Κιάρα».

Μιλάει έξι γλώσσες, έχει πάνω από 350.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο της μόδας.

Από τότε που ο πατέρας της κατήργησε τον λεγόμενο νόμο Salic, ο οποίος επιτρέπει μόνο άνδρες κληρονόμους- μπορεί να περιμένει να είναι η επόμενη επικεφαλής του βασιλικού της οίκου.

Στις φωτογραφίες φαίνεται να είναι με τον Μπαρτνελά και να περπατούν, ενώ κρατιούνται χέρι-χέρι και σκαρφαλώνουν πάνω σε βράχους, με το Paris Match να μιλάει για ένα ζευγάρι που «επαναπροσδιορίζει την αυλική αγάπη, σε στυλ 21ου αιώνα».

«Μεγάλωσε στην χλιδή του Παρισιού, της Ρώμης και του Μονακό. Δεν είναι κληρονόμος ονόματος, αλλά το καθαρό προϊόν κοινωνικής ανέλιξης. Γεννημένος σε ένα δημοτικό διαμέρισμα στο [προάστιο του Παρισιού] Σεν Ντενί, ανήκει σε αυτή τη γαλλική παράδοση προσωπικοτήτων που επιβάλλονται όχι από τη γέννησή τους αλλά από τη θέλησή τους» γράφει το Paris Match.

Ζορντάν Μπαρτνελά: Πώς γνωρίστηκε με τη Μαρία Καρολίνα

Σύμφωνα με το περιοδικό, το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Μονακό κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι του Μαΐου του περασμένου έτους, στο οποίο ο Μπαρτνελά είχε πάει τον πατέρα του, φαν των αγώνων.

Σημειώνεται πως το Paris Match ανήκει στον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH.

Με πληροφορίες από BBC και Figaro