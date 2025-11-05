Ζόραν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Ο Ζόραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις.

Η επικράτησή του έναντι του 67χρονου πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος, και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα, αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης.

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής γίνεται ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social, τον δείχνει- λίγες ημέρες πριν κερδίσει την εκλογική διαδικασία- σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη να χορεύει το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ.

Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζόραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης χθες Τρίτη, εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του Αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως», χαρακτηρίζοντας «δεσπότη» τον Τραμπ.

Προσάπτοντας προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Ο Μαμντάνι, δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού». Ανέφερε επίσης, ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας».

Για άλλο ζήτημα που είχε ανησυχήσει μερίδα των ψηφοφόρων, μετά την έκκληση που είχε κάνει στο παρελθόν να «κοπεί η χρηματοδότηση» της αστυνομίας που είναι «ρατσιστική και κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων», ο μελλοντικός δήμαρχος υποσχέθηκε να «εργαστεί χέρι με χέρι με τους αστυνομικούς που μειώνουν την εγκληματικότητα» και να «αγωνιστεί μετωπικά εναντίον των κρίσεων ψυχικής υγείας» και της αστεγίας.