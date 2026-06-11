Ζοχράν Μαμντάνι: Ζητά να μπει τέλος στις άμαξες με άλογα στο Central Park

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ο θάνατος ενός αλόγου που χρησιμοποιούνταν για μεταφορά ανθρώπων στο Central Park, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την απαγόρευση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην πόλη.

Το άλογο, ονόματι Ντενίζ, κατέρρευσε και πέθανε το πρωί της Τρίτης κοντά στην 72η Οδό και το Central Park West, γεγονός που προκάλεσε και την παρέμβαση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ενώ το συνδικάτο TWU Local 100, που εκπροσωπεί τους οδηγούς αμαξών, έκανε λόγο για μια ξαφνική και σοβαρή ιατρική κατάσταση.

Ο Ντενίζ ήταν ένα 16χρονο ευνουχισμένο άλογο. Ο ιδιοκτήτης και φροντιστής του, Νουρετίν Κιρμπιγίκ, δήλωσε μέσω του συνδικάτου ότι ο θάνατός του τον συγκλόνισε.

A horse pulling a carriage in New York City’s Central Park collapsed and died Tuesday evening near Strawberry Fields, according to witnesses and animal welfare advocates. The incident occurred around 7:30 p.m., with the horse reportedly dying minutes after collapsing.



The death… pic.twitter.com/roWL2GLRM9 — Breaking911 (@Breaking911) June 10, 2026

Central Park: Η δήλωση του ιδιοκτήτη του αλόγου

«Νιώθω πραγματικά σαν να έχασα ένα μέλος της οικογένειάς μου. Ήταν ένα υπέροχο άλογο, το καλύτερο. Πολύ φιλικό με τα παιδιά. Όλοι το αγαπούσαν και ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του», ανέφερε.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, ο Κιρμπιγίκ υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το άλογο αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, καθώς έτρωγε και έπινε κανονικά. Ο Ντενίζ είχε εξεταστεί τον Μάρτιο από κτηνίατρο της έφιππης μονάδας της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και είχε κριθεί κατάλληλος για εργασία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω νεκροψίας που θα πραγματοποιηθεί από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

«Είμαι σε σοκ», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του.

On Tuesday evening, a 16-year-old carriage horse named Deniz collapsed and died in Central Park. He had two passengers in his carriage at the time. Witnesses watched him struggle to breathe before he stopped breathing entirely.



Deniz died roughly one week after Ryder's Law, a… pic.twitter.com/apBvmBMhpd — Change.org (@Change) June 10, 2026

Central Park: Υπέρ της απομάκρυνσης των αμαξών ο Ζοχράν Μαμντάνι

Την Τετάρτη οι στάβλοι των αμαξών παρέμειναν κλειστοί. Οι 68 αδειοδοτημένες άμαξες δεν βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στο άλογο.

Η Κριστίνα Χάνσεν, οδηγός άμαξας και εκπρόσωπος του συνδικάτου, εξήγησε ότι η απόφαση να μην εργαστούν εκείνη την ημέρα οφειλόταν τόσο στη θλίψη για τον θάνατο του Ντενίζ όσο και στον φόβο για πιθανές αντιδράσεις.

«Βλέπουμε πολλά σχόλια στο διαδίκτυο που λένε να προσέχουμε, να μας ακολουθούν ή να μας κάνουν ό,τι έκαναν στο άλογο», ανέφερε.

Ο θάνατος του Ντενίζ αναζωπύρωσε μια διαμάχη που απασχολεί τη Νέα Υόρκη εδώ και δεκαετίες. Το ζήτημα των αλόγων που τραβούν τουριστικές άμαξες στο Central Park έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, ενώ είχε αποτελέσει και προεκλογική δέσμευση του πρώην δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Μάλιστα, ο σημερινός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απομάκρυνση των αμαξών από το Σέντραλ Παρκ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τα συνδικάτα και τους τοπικούς φορείς για να το πετύχουμε. Πολλοί Νεοϋορκέζοι ταράχθηκαν από όσα είδαν και είμαι ένας από αυτούς», δήλωσε.

Παράλληλα, η φιλοζωική οργάνωση NYCLASS πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο ζητώντας την επαναφορά του λεγόμενου «Νόμου του Ράιντερ», ο οποίος προβλέπει την πλήρη απαγόρευση των αμαξών με άλογα στην πόλη. Αντίστοιχη προσπάθεια είχε αποτύχει τον Νοέμβριο.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πρακτική άμεσα», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος, Κρίστοφερ Μάρτε. «Ένα άλογο κατέρρευσε και πέθανε μέσα σε δέκα λεπτά. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Βλέπουμε συνεχώς παρόμοια συμβάντα, είτε πρόκειται για θανάτους, είτε για καταρρεύσεις, είτε για άλογα που αφηνιάζουν και τρέχουν ανεξέλεγκτα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Χάρβεϊ Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από CBS News