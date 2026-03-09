Ζοχράν Μαμντάνι: Τρεις οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξώ από την κατοικία του στο Μανχάταν

Τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς φέρεται να βρήκαν οι αστυνομικές αρχές έξω από την επίσημη κατοικία του Ζοχράν Μαμντάνι στο Μανχάταν, αναφέροντας πως οι δράστες, πιθανότατα, εμπνεύστηκαν από ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εκτοξεύθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων έξω από το Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου. Αν και ο μηχανισμός δεν εξερράγη, οι αρχές ανέφεραν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανάτους.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση φέρεται να δήλωσαν στις αρχές ότι εμπνεύστηκαν από την ISIS, σύμφωνα με πηγές των διωκτικών αρχών. Ο ίδιος δράστης που πέταξε τον πρώτο μηχανισμό φέρεται στη συνέχεια να άναψε έναν δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό, να τον άφησε στον δρόμο και να τράπηκε σε φυγή. Ο μηχανισμός εξέπεμψε καπνό αλλά επίσης δεν εξερράγη.

Ζοχράν Μαμντάνι: Επεισόδια κατά τη διάρκεια αντιισλαμικής διαδήλωσης

Την Κυριακή οι αρχές εντόπισαν και τρίτο ύποπτο μηχανισμό μέσα σε όχημα λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο, ο οποίος εξετάζεται εάν σχετίζεται με το περιστατικό του Σαββάτου. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αντιισλαμικής διαδήλωσης που είχε οργανώσει ο δεξιός ακτιβιστής Τζέικ Λανγκ. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, ενώ απέναντί τους βρέθηκαν πάνω από 100 αντιδιαδηλωτές.

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε ξεχωριστούς χώρους, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι. Γύρω στις 12:15, ένας διαδηλωτής από την ομάδα της αντιισλαμικής συγκέντρωσης έκανε χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον αντιδιαδηλωτών.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ένας αντιδιαδηλωτής πέταξε έναν αναμμένο εκρηκτικό μηχανισμό προς την περιοχή της συγκέντρωσης. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο μηχανισμός πετούσε στον αέρα με φλόγες και καπνό, πριν χτυπήσει σε εμπόδιο και σβήσει λίγα μέτρα από αστυνομικούς.

Ζοχράν Μαμντάνι: Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα, 18 και 19 ετών, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τις κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί κατάγονται από την Πενσυλβάνια.

Ο διαδηλωτής που χρησιμοποίησε το σπρέι πιπεριού συνελήφθη επίσης, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι συνελήφθησαν για διατάραξη της τάξης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Οι δύο μηχανισμοί που βρέθηκαν το Σάββατο ήταν λίγο μικρότεροι από μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και έμοιαζαν με δοχεία τυλιγμένα σε μαύρη ταινία. Στο εσωτερικό τους περιείχαν βίδες, μπουλόνια και φυτίλι, σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση της μονάδας εξουδετέρωσης βομβών της αστυνομίας.

Ο πρώτος μηχανισμός φαίνεται ότι περιείχε TATP, ένα ιδιαίτερα ισχυρό και ασταθές εκρηκτικό που χρησιμοποιείται συχνά σε αυτοσχέδιες βόμβες. «Δεν πρόκειται για ψεύτικο μηχανισμό ή απλή καπνογόνα συσκευή», ανέφερε η επίτροπος της αστυνομίας.

Ο δεύτερος μηχανισμός εξακολουθεί να εξετάζεται από ειδικούς. Αξίζει να σημειωθεί πως την έρευνα έχουν αναλάβει η αντιτρομοκρατική ομάδα του FBI στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία της πόλης και η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εντοπίστηκε και έξω από το σπίτι ενός από τους συλληφθέντες στην κομητεία Bucks της Πενσυλβάνια, όπου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση των αρχών.

Με πληροφορίες από CNN