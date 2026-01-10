Ζοχράν Μαμντάνι: Οι πρώτες κινήσεις του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Η ανάληψη της δημαρχίας της Νέας Υόρκης από τον Ζοχράν Μαμντάνι συνοδεύτηκε από έντονη κινδυνολογία για συνέπειες στην ασφάλεια και στην οικονομία της πόλης. Μέχρι στιγμής, πάντως, η ατζέντα των πρώτων ημερών αφορά κυρίως πρακτικές αποφάσεις και διοικητικές εντολές, με επίκεντρο την πίεση των ενοικίων και ζητήματα λειτουργίας δημοτικών δομών.

Πρώτη προτεραιότητα ήταν η στέγαση και ήδη από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσε δύο ομάδες εργασίας. Η μία χαρτογραφεί δημοτική γη και ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες κατοικίες, ενώ η άλλη εξετάζει πού μπλοκάρουν οι άδειες και τι μπορεί να αλλάξει ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις.

Στο ίδιο πεδίο, ανακοίνωσε ακροάσεις όπου ενοικιαστές θα περιγράφουν προβλήματα στα σπίτια τους και την αντιμετώπιση που έχουν από ιδιοκτήτες και διαχειριστές. Στόχος είναι αφενός να ασκηθεί πίεση στους πιο προβληματικούς ιδιοκτήτες και αφετέρου να δημιουργηθεί ένα δημόσιο αρχείο μαρτυριών, που θα στηρίζει πιο επιθετικούς ελέγχους από τις υπηρεσίες του δήμου.

Ακολούθησαν αποφάσεις που αφορούν άμεσα κοινωνικές δομές του δήμου. Με εκτελεστική εντολή έδωσε προθεσμία 45 ημερών ώστε τα δημοτικά καταφύγια αστέγων να περάσουν τους ελέγχους υγείας και ασφάλειας. Ζήτησε επίσης σχέδιο για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της πόλης, με στόχο να περιοριστεί και η χρήση της απομόνωσης. Αυτά τα μέτρα θα κριθούν κυρίως από το αν οι υπηρεσίες μπορούν να τα εφαρμόσουν μέσα σε σφιχτές προθεσμίες.

Στο πολιτικό πεδίο, η πιο καθαρή κίνηση των πρώτων ημερών ήταν η ανακοίνωση για δωρεάν παιδική φροντίδα για παιδιά δύο ετών, σε συνεργασία με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ. Το ότι παρουσιάστηκε ως κοινό σχέδιο δείχνει ότι ο Μαμντάνι, τουλάχιστον στην αρχή, επιδιώκει συνεννόηση με την Πολιτεία σε ζητήματα που απαιτούν χρήματα και ρυθμίσεις.

Η κριτική των συντηρητικών μέσων στις τοποθετήσεις του Μαμντάνι

Συντηρητικά μέσα επέκριναν τις πρώτες του παρεμβάσεις στα ενοίκια, ιδίως την έμφαση στην προστασία των ενοικιαστών και τη γραμμή του απέναντι σε ιδιοκτήτες που κατηγορούνται για παραλείψεις. Παράλληλα, βρέθηκε στο στόχαστρο για τοποθετήσεις του σε θέματα ομοσπονδιακής πολιτικής, από την αντίθεσή του στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μέχρι την παρέμβασή του σε υπόθεση που συνδέθηκε με τη δράση της υπηρεσίας μετανάστευσης, της ICE. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν αλλάζουν την καθημερινή λειτουργία της πόλης, αλλά επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα γύρω από τη νέα διοίκηση.

Στην καθημερινότητα, ο Μαμντάνι έδωσε έμφαση και σε μικρές παρεμβάσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα ήταν η ράμπα στη γέφυρα Williamsburg, στην έξοδο προς το Μανχάταν, όπου εδώ και χρόνια οι ποδηλάτες έπεφταν σε ένα απότομο «σκαλοπάτι» και ζητούσαν να διορθωθεί. Ο δήμος προχώρησε στη διόρθωση, με τον ίδιο να εμφανίζεται στο σημείο μαζί με συνεργείο του τμήματος μεταφορών.

Ο Guardian περιγράφει ένα πρώτο δεκαήμερο με έμφαση σε διοικητικές κινήσεις, από ομάδες εργασίας και ακροάσεις έως προθεσμίες προς δημοτικές υπηρεσίες. Η συζήτηση γύρω από τον δήμαρχο παραμένει φορτισμένη, αλλά μέχρι τώρα οι αποφάσεις του κινούνται σε πεδία που μπορεί να χειριστεί το δημαρχείο χωρίς να χρειαστούν άμεσα νομοθετικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από Guardian