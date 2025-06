Ζόχραν Μαμντάνι: Ο γοητευτικός «ριζοσπάστης» από τον κόσμο των προνομίων, θέλει να γίνει δήμαρχος στη Νέα Υόρκη

Ο Ζόχαρν Μαμντάνι, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον δήμο της Νέας Υόρκης προέρχεται από έναν κόσμο προνομίων, φέρνοντας μαζί του ριζοσπαστικές ιδέες και ακαταμάχητη γοητεία.

Ως μαθητής γυμνασίου, ο Ζόχραν Μαμντάνι είχε υποσχεθεί δωρεάν χυμούς στους συμμαθητές του κατά την καμπάνια του για τη θέση του αντιπροέδρου της τάξης. Τελικά, έχασε.

Σήμερα, υπόσχεται στους Νεοϋορκέζους πολύ περισσότερα: δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορείο, δωρεάν φροντίδα παιδιών, πάγωμα των ενοικίων - και βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Φωτογραφία: EPA

Ζόχραν Μαμντάνι: Ανατρέποντας το πολιτικό κατεστημένο

Ο 33χρονος σοσιαλιστής πολιτειακός βουλευτής, με περιορισμένη εμπειρία, κατέγραψε μια εντυπωσιακή νίκη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ανατρέποντας όχι μόνο μια ομάδα πιο έμπειρων αντιπάλων -μεταξύ αυτών και ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο- αλλά και ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο. Οι αναταράξεις από αυτή τη νίκη εξαπλώνονται τώρα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Ζόχαρν Μαμντάνι δείχνει να έβαλε τέλος σε ένα ιστορικό πολιτικό αφήγημα - εκείνο του Κουόμο - και να ξεκινά το δικό του, γράφοντας το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής. Έχει προκαλέσει πανικό στο γηρασμένο Δημοκρατικό κατεστημένο, το οποίο φοβάται πως το έδαφος μετατοπίζεται υπέρ μιας νεότερης, περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένης πτέρυγας του κόμματος.

Παράλληλα, έχει εξαντλήσει την υπομονή της επιχειρηματικής ελίτ στην παγκόσμια πρωτεύουσα του καπιταλισμού, η οποία, παρά τα εκατομμύρια που δαπάνησε σε αρνητικές διαφημίσεις - παρουσιάζοντάς τον ως έναν επικίνδυνο εξτρεμιστή, συχνά ντυμένο με παραδοσιακή μουσουλμανική ενδυμασία - δεν κατάφερε να εμποδίσει την άνοδό του. Οι υποστηρίξεις στον Κουόμο από προσωπικότητες όπως ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο Μπιλ Κλίντον, ισχυρά εργατικά συνδικάτα και θρησκευτικοί ηγέτες φάνηκαν να μην έχουν αντίκτυπο.

Ζόχραν Μαμντάνι: Το χαμόγελο του Ομπάμα και τα ρούχα του αυτοκράτορα

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ο αυτοκράτορας δεν φοράει ρούχα για τους θεσμούς», δήλωσε ο Τζόναθαν Ρόζεν, διευθύνων σύμβουλος της Orchestra, εταιρείας επικοινωνίας και στρατηγικής, και πρώην σύμβουλος της καμπάνιας του Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Αποδείχθηκε δύσκολο να δαιμονοποιηθεί ένας γοητευτικός και ζωηρός νεαρός άντρας που ραπάρει για την αγαπημένη του Ινδή γιαγιά, έχει ανακηρυχθεί «το πιο λαμπερό χαμόγελο» στο γυμνάσιό του και αποπνέει έναν μαγνητισμό τύπου Ομπάμα που σαγηνεύει τους νέους - αλλά όχι μόνο. Ακόμα και αρκετοί μεγαλύτεροι σε ηλικία τον βρίσκουν συμπαθή.

«Είναι εκ φύσεως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ανθρώπους», σημείωσε ο Μίτσελ Μος, 76 ετών, καθηγητής αστικής πολιτικής και σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Μος παρατήρησε για πρώτη φορά την επιρροή του Μαμντάνι μέσα από τους φοιτητές του. Πριν από μήνες, είδε αρκετούς να φορούν εξοπλισμό της προεκλογικής του εκστρατείας και να δραστηριοποιούνται ως εθελοντές. Όταν τελικά συναντήθηκε μαζί του, έμεινε εντυπωσιασμένος.

«Εδώ είμαι - ένας λευκός, ηλικιωμένος, Εβραίος καθηγητής - και είχαμε μια υπέροχη συζήτηση», είπε ο Μος. «Σε αντίθεση με τον Άντριου, νιώθει άνετα με τους ανθρώπους».

Ζόχραν Μαμντάνι: Οι ανησυχίες των Εβραίων της Νέας Υόρκης

Ωστόσο, για μερίδα της εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης, η επικράτηση ενός μουσουλμάνου υποψηφίου που αρνήθηκε να αποκηρύξει τη φράση «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» έχει εγείρει ανησυχίες για τη θέση τους σε μια πόλη που ιστορικά θεωρούσαν σπίτι.

«Αυτό είναι το τέλος της εβραϊκής Νέας Υόρκης όπως την ξέραμε», δήλωσε ο Χανκ Σάινκοπφ, βετεράνος πολιτικός σύμβουλος των Δημοκρατικών και χειροτονημένος ραβίνος. Προέβλεψε πως πολλοί Εβραίοι θα φύγουν και πως οι εργολάβοι ακινήτων —ήδη ελκόμενοι από τη Φλόριντα— θα επενδύσουν αλλού.

Αυτό που φαίνεται να εξόργισε τον 75χρονο Σάινκοπφ περισσότερο από όλα δεν ήταν οι θέσεις του Μαμντάνι, αλλά η ίδια του η υποψηφιότητα. Όπως το έθεσε: «Τι βάρος έχει σηκώσει;»

Ο νυν δήμαρχος Έρικ Άνταμς - ο οποίος σκοπεύει να είναι υποψήφιος το φθινόπωρο ως ανεξάρτητος - έχει ήδη ξεκινήσει τις επιθέσεις, παρουσιάζοντας τον Μαμντάνι, γιο της Ινδοαμερικανίδας σκηνοθέτριας Mira Nair, ως ένα «νεπο-baby» με υποστήριξη από προνομιούχους νεαρούς αστούς, αποκομμένους από την εργατική τάξη.

Ζόχραν Μαμντάνι: Ποιος είναι και τι πιστεύει

Κομψός, με περιποιημένη γενειάδα και βλέμμα γεμάτο ενέργεια, ο Μαμντάνι ακτινοβολεί μια άδολη και βαθιά αγάπη για τη Νέα Υόρκη. Όταν παντρεύτηκε τη Σύρια καλλιτέχνιδα Ράμα Ντουουάζι, 27 ετών, ταξίδεψαν με το μετρό από το Κουίνς στο Δημαρχείο. Μια φωτογραφία που τράβηξε φίλη τους, η Κάρα ΜακΚέρντι, τους δείχνει να στέκονται σε ένα βαγόνι του μετρό — λαμπεροί, ανάμεσα σε επιβάτες καθημερινούς, κάπως αποχαυνωμένους από την κούραση.

Σε συνεντεύξεις, ο Ζόχραν Μαμντάνι έχει δηλώσει πως εμπνεύστηκε πολιτικά από την προεδρική εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς το 2016, όταν το κεντρικό σύνθημα ήταν η «αξιοπρέπεια» αντί για την «ανάπτυξη». Σήμερα, δείχνει να γνωρίζει σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες της στεγαστικής και ενεργειακής πολιτικής, επιμένοντας ότι για τον ίδιο «τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ιδεολογία».

Παρά την περιορισμένη του εμπειρία, ακόμη και οι επικριτές του αναγνωρίζουν ότι ο Μαμντάνι οργάνωσε μια εντυπωσιακή καμπάνια, με βασική δύναμη έναν στρατό ενθουσιωδών υποστηρικτών. Την ώρα που ο προσεκτικός Άντριου Κουόμο προτιμούσε να παραμένει πίσω από συμβούλους και φρουρούς, ο Μαμντάνι ήταν διαρκώς παρών - στους δρόμους των πέντε περιφερειών και στο διαδίκτυο, με ευρηματικά και συχνά χαριτωμένα βίντεο που γίνονταν viral.

Σε ένα από αυτά, ο Ζόχαρν Μαμντάνι εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία ενθαρρύνει τους νέους να τον ψηφίσουν.

Σε άλλο, εξηγεί το σύστημα κατάταξης ψήφων της Νέας Υόρκης χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι λάσι μάνγκο. Σε ένα ακόμη, συζητά για τη στέγαση με τον Καρίμ Ράχμα, έναν influencer που παίρνει συνεντεύξεις μέσα στο μετρό, για τη σειρά του Subway Takes. «Ο Έρικ Άνταμς είναι ένας απαίσιος δήμαρχος και μόνος του κάνει τη ζωή πιο ακριβή για τους Νεοϋορκέζους», λέει ο Μαμντάνι σε εκείνο το βίντεο. «Εκατό τοις εκατό συμφωνούμε», απαντά ο Ράχμα. «Πάμε!»

Πάνω απ’ όλα, ο Μαμντάνι έδειξε πολιτική πειθαρχία ασυνήθιστη για την ηλικία του, προσηλωμένος σ’ ένα μόνο ζήτημα: την οικονομική προσβασιμότητα.

Εκτός από τη δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, έχει δεσμευτεί για πάγωμα των ενοικίων για δύο εκατομμύρια κατοίκους, δωρεάν φροντίδα παιδιών έως 5 ετών και δημιουργία δημοτικών παντοπωλείων σε υποβαθμισμένες γειτονιές.

«Θα το χρηματοδοτήσω φορολογώντας το 1% - τους δισεκατομμυριούχους και τις κερδοφόρες εταιρείες που ενδιαφέρουν περισσότερο τον κύριο Κουόμο απ’ ό,τι οι Νεοϋορκέζοι της εργατικής τάξης», δήλωσε σε προεκλογικό debate.

Φωτογραφία: EPA

Μαμντάνι όπως Ομπάμα;

Οι συγκρίσεις ανάμεσα στον Ζόχραν Μαμντάνι και τον Μπαράκ Ομπάμα δεν είναι τυχαίες. Όπως και ο πρώην πρόεδρος, διαθέτει ένα έμφυτο χάρισμα που επιτάχυνε την πολιτική του άνοδο. Και όπως και ο Ομπάμα, έχει ένα βιογραφικό που δεν ταιριάζει με τα κλασικά πρότυπα της αμερικανικής πολιτικής.

Γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντας και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, στην Upper West Side, σε ηλικία επτά ετών, όταν ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι -ένας εξέχων μελετητής μετααποικιακών σπουδών- ανέλαβε θέση στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Columbia.

Όπως σημείωσε και ο Χανκ Σάινκοπφ, η παιδική ηλικία του Μαμντάνι δεν χαρακτηρίστηκε από δυσκολίες. Φοίτησε στο ιδιωτικό σχολείο Bank Street School for Children, όπου ένα έτος νηπιαγωγείου κόστιζε περίπου 15.000 δολάρια. Το 2004, κέρδισε τις εσωτερικές «εκλογές» του σχολείου, με πρόγραμμα υπέρ της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την τότε αντίπαλό του, Σερένα Κέριγκαν.

«Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτός ο MF μιλούσε τόσο καλά σε τόσο νεαρή ηλικία», θυμάται η Κέριγκαν σε ένα βίντεο στο Instagram.

Στη συνέχεια φοίτησε στο δημόσιο και υψηλής ακαδημαϊκής απαίτησης Bronx High School of Science και αργότερα στο Bowdoin College στο Μέιν, όπου σπούδασε Αφρικανικές Σπουδές. Εκεί συνίδρυσε το φοιτητικό παράρτημα των Students for Justice in Palestine.

Το 2014, ως τελειόφοιτος, διασταύρωσε δημόσια τα ξίφη του με τον πρόεδρο του κολεγίου, υποστηρίζοντας το ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ του Ισραήλ. «Πολλοί λένε “δεν μπορούμε να αναμειγνύουμε τον ακαδημαϊκό χώρο με την πολιτική”, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι τάξεις στο Ισραήλ είναι χτισμένες πάνω σε πολιτικά ζητήματα. Είναι η συνέπεια πολιτικών ιδεών», είχε δηλώσει στην εφημερίδα Bowdoin Orient.

Ο καθηγητής Μπράιαν Πέρνελ, που τον δίδαξε σε πολλά μαθήματα, θυμάται έναν φοιτητή με πάθος για την πολιτική θεωρία και κοινωνιολογία: «Είχε και υπέροχη αίσθηση του χιούμορ, και τα πήγαινε καλά με όλους».

Ο Μαμντάνι και η ραπ στον δρόμο προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Μετά την αποφοίτησή του, ο Ζόχαρν Μαμντάνι εργάστηκε σε προοδευτικές καμπάνιες και πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένης της θέσης συμβούλου στέγασης για οικονομικά ευάλωτους Νεοϋορκέζους, κυρίως νοτιοασιατικής καταγωγής, που αντιμετώπιζαν έξωση. Παράλληλα ασχολήθηκε με το ραπ, υιοθετώντας το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Mr. Cardamom.

Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι το «Nani», αφιερωμένο στη γιαγιά του. Το βίντεο που το συνοδεύει θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Saturday Night Live: η Ινδή ηθοποιός και μαγείρισσα Μάντουρ Τζάφρεϊ εμφανίζεται ως «γκάνγκστερ γιαγιά», τριγυρνώντας σε ινδικά εστιατόρια, λαχαναγορές και κέντρα προετοιμασίας εξετάσεων της Desi κοινότητας της Νέας Υόρκης, ενώ ο Μαμντάνι ραπάρει:

«Είμαι η καλύτερη γ... Nani που έχεις δει ποτέ /

Γ..., οι πέντε κορυφαίες Nani και γ... οι τρεις κορυφαίες».

Το 2018 πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης - την ίδια χρονιά που η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ συγκλόνισε το Δημοκρατικό κατεστημένο, κερδίζοντας μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ηλικία 28 ετών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2020, ο Μαμντάνι εξελέγη πολιτειακός βουλευτής για την Αστόρια του Κουίνς, μια από τις πιο πολυπολιτισμικές περιοχές των ΗΠΑ.

Ήταν η ίδια εκλογική αναμέτρηση κατά την οποία ο Τζαμάλ Μπόουμαν, διευθυντής γυμνασίου και επίσης προοδευτικός υποψήφιος, ανέτρεψε τον βετεράνο Έλιοτ Ένγκελ.

Ο Μαμντάνι δεν έκρυψε τις προθέσεις του ούτε μετά τη νίκη του: «Είναι επίσημο: κερδίσαμε. Πάω στο Όλμπανι για να αγωνιστώ για να φορολογήσω τους πλούσιους, να θεραπεύσω τους αρρώστους, να στεγάσω τους φτωχούς και να χτίσω μια σοσιαλιστική Νέα Υόρκη».

Από νομοθετική άποψη, οι δύο θητείες του Ζόχραν Μαμντάνι στο Όλμπανι κρίνονται περιορισμένης εμβέλειας. Το κύριο επίτευγμά του ήταν η συμβολή του στην εξασφάλιση ελάφρυνσης χρέους ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων για οδηγούς ταξί, οι οποίοι είχαν πληγεί από την επικράτηση των εφαρμογών μεταφοράς όπως η Uber και η Lyft.

Ζόχραν Μαμντάνι: Με τη δύναμη των εθελοντών

Το καλοκαίρι του 2023, όταν ένας φίλος του έμαθε ότι ο Μαμντάνι σχεδίαζε να κατέβει για δήμαρχος, γέλασε. Με τον καιρό, όμως, διαπίστωσε ότι υπήρχε έδαφος. Ο Έρικ Άνταμς και ο Άντριου Κουόμο βαρύνονταν και οι δύο από σκάνδαλα και συμβόλιζαν μια πολιτική εποχή που φαινόταν να τελειώνει. «Υπήρχε ένα άνοιγμα», είπε αυτό το πρόσωπο.

Την ώρα που ο Κουόμο διεξήγαγε μια αποστασιοποιημένη καμπάνια, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις, ο Μαμντάνι και οι εθελοντές του δούλευαν μεθοδικά, χτίζοντας ισχύ μέσα από τη γειτονιά, πόρτα-πόρτα και ψηφιακά.

«Κάθε σαββατοκύριακο, κάθε δράση, όλο και περισσότερος κόσμος», θυμάται η Ρεμπέκα Χάρσμπαρτζερ, 39 ετών, εργαζόμενη στο τμήμα μεταφορών της πόλης. Αρχικά, την τράβηξε το σχέδιο για τα δωρεάν λεωφορεία. Θυμήθηκε πώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κατάργηση του εισιτηρίου έσωσε χρόνο και αξιοπρέπεια στην εργατική τάξη: «Δεν χρειαζόταν πια να περιμένουν όλοι να πληρώσει ο καθένας πριν μπει».

Η Χάρσμπαρτζερ είχε εθελοντική εμπειρία σε προηγούμενες καμπάνιες Δημοκρατικών, αλλά ένιωσε ότι αυτή τη φορά ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή κινητοποίηση. «Με τον Ζόχαρν Μαμντάνι, ήταν σαν να μπήκα σε ένα κίνημα». Άρχισε να αφιερώνει σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο στην καμπάνια, μαζί με συντρόφους που έγιναν φίλοι.

Οι εθελοντές κυκλοφορούσαν με κάρτες «Zetro» - εμπνευσμένες από τη MetroCard - που ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να κάνουν «8 βάρδιες σε 8 εβδομάδες». Για κάθε βάρδια, κέρδιζαν ένα αυτοκόλλητο «Z». Η κάρτα της Χάρσμπαρτζερ είχε 12 - και δεν είχε άλλο χώρο να κολλήσει.

Φωτογραφία: EPA

Ζόχραν Μαμντάνι: «Είμαι ο χειρότερος εφιάλτης του Ντόναλντ Τραμπ»

Η φρεσκάδα του Ζόχραν Μαμντάνι φαινόταν ξεκάθαρα κατά τη δημόσια συζήτηση της 4ης Ιουνίου στο Rockefeller Center. Ανάμεσα σε μεγαλύτερους υποψηφίους με παρελθόν στην πολιτική της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι ξεχώριζε: νέος, χαμογελαστός, με στιβαρή παρουσία αλλά χωρίς ίχνος αλαζονείας.

«Είμαι ο χειρότερος εφιάλτης του Ντόναλντ Τραμπ - ένας προοδευτικός μουσουλμάνος μετανάστης που αγωνίζεται πραγματικά για αυτά που πιστεύει», δήλωσε. Επέμεινε επίσης ότι, σε αντίθεση με τον Κουόμο, δεν εξαρτάται από την υποστήριξη δισεκατομμυριούχων: «Δεν χρειάζεται να σηκώσω το τηλέφωνο για τον Μπιλ Άκμαν ή τον Κεν Λανγκόν».

Ο Κουόμο, προσπαθώντας να αντικρούσει τη δυναμική του νεότερου αντιπάλου του, αντέδρασε με μια δόση ειρωνείας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έλιωνε τον κ. Μαμντάνι όπως ένα καυτό μαχαίρι το βούτυρο».

Ωστόσο, ο Μαμντάνι είχε ήδη κατορθώσει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια καλή ατάκα. Είχε εξασφαλίσει συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά του προοδευτικού χώρου, όπως τον ελεγκτή της πόλης Μπραντ Λάντερ, ο οποίος ενίσχυσε την υποψηφιότητά του και λειτουργούσε ως αντιστάθμισμα στις επικρίσεις περί αντισημιτισμού. Το γεγονός ότι ο Λάντερ είναι Εβραίος φάνηκε να θολώνει τη γραμμή επιθέσεων εναντίον του Μαμντάνι από πιο συντηρητικούς σχολιαστές.

Η απρόσμενη - ή και όχι - νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι

Καθώς πλησίαζε το τελευταίο Σαββατοκύριακο της πρόωρης ψηφοφορίας, το στρατόπεδο Κουόμο άρχισε να ανησυχεί. Παρατηρούσαν αυξημένη προσέλευση νέων ανδρών, ιδιαίτερα από το Μπρούκλιν - το προφίλ ψηφοφόρων που θεωρούνταν κλειδί για τον Μαμντάνι. Ωστόσο, το βράδυ των εκλογών, υπήρχε ακόμη συγκρατημένη αισιοδοξία.

Μέχρι που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.

Λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 9 μ.μ., τα πρώτα αποτελέσματα έδειχναν τον Ζόχραν Μαμντάνι να προηγείται με διαφορά οκτώ μονάδων. «Εκεί το κατάλαβα», είπε ένα μέλος της ομάδας του Κουόμο. Μερικοί συνεργάτες του αποχώρησαν πριν καν εμφανιστεί ο υποψήφιος στην αίθουσα του επιτελείου, στο Carpenters Union στο κέντρο του Μανχάταν. Ο Άντριου Κουόμο παραδέχθηκε την ήττα του γύρω στις 10:20 μ.μ., με έναν λόγο εξαιρετικά συγκρατημένο για τα συνήθη μέτρα του.

Στο Μπρούκλιν, η Ρεμπέκα Χάρσμπαργκερ ζούσε την αντίθετη εμπειρία. Γιόρταζε στο L’Wren, ένα κομψό μπαρ που φιλοξενούσε ένα από τα δύο πάρτι παρακολούθησης του Μαμντάνι στην περιοχή. Είχε περάσει τη μέρα κάνοντας εκστρατεία υπό αποπνικτική ζέστη με δύο φίλες από την καμπάνια - η μία 70 ετών, η άλλη φοιτήτρια.

«Ήταν απίστευτο», είπε. «Οι άνθρωποι ήταν εκστασιασμένοι».

Ζόχραν Μαμντάνι: Οι προκλήσεις της εξουσίας

Το επόμενο πρωί, οι σχολιαστές προσπαθούσαν να αποτιμήσουν τις προκλήσεις που θα αντιμετώπιζε ως δήμαρχος ο Ζόχαρν Μαμντάνι. Παρά την επιρροή και την ορατότητα της θέσης, ένας δήμαρχος της Νέας Υόρκης χρειάζεται ακόμα τη συνεργασία των βαρόνων εξουσίας στο Άλμπανι για να προωθήσει μεταρρυθμίσεις όπως η φορολογία των πλουσίων. Χωρίς τη συναίνεσή τους, πολλά από τα σχέδιά του ενδέχεται να παραμείνουν ανεφάρμοστα.

Υπάρχει επίσης η προοπτική ενός δεύτερου γύρου προεδρίας Τραμπ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς την πόλη ή ακόμη και σε τιμωρητικά μέτρα.

Όπως προειδοποίησε ο καθηγητής Μος: «Η διακυβέρνηση της Νέας Υόρκης είναι πολύ πιο δύσκολη από το να διεκδικήσεις τη θέση του δημάρχου».

Και όμως, για υποστηρικτές όπως η Χάρσμπαργκερ, αυτές οι ανησυχίες έμοιαζαν μακρινές. Ήταν ευγνώμων που υπήρχε ακόμη χρόνος, χώρος και ενέργεια για να συνεχιστεί το κίνημα του Μαμντάνι – με ή χωρίς νίκη.

«Δεν ήθελα να τελειώσει η εκστρατεία», είπε. «Είμαι ενθουσιασμένη που μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal