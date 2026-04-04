Ζοχράν Μαμντάνι και Cardi B σε μια συνεργασία «έκπληξη»

Η Cardi B ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για την προώθηση διαγωνισμού τραγουδιών που αποσκοπεί στη στήριξη του προγράμματος παροχής δωρεάν φροντίδας σε παιδιά (γνωστό και ως πρόγραμμα 2-K).

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ο 34χρονος δήμαρχος και η πολυβραβευμένη ράπερ μίλησαν για το νέο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά το φθινόπωρο με σκοπό να παρέχει 2.000 δωρεάν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς για παιδιά ηλικίας 2 ετών.

Η Cardi B τόνισε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα δωρεάν παιδικών σταθμών, λέγοντας: «Μερικές φορές εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε επειδή δεν έχουμε κανέναν να μας βοηθήσει να φροντίσουμε τα παιδιά μας».

«Ο Μαμντάνι αναζητά το τέλειο διαφημιστικό σλόγκαν για να ενθαρρύνει τις οικογένειες να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα 2-K. Το δίδυμο αναζητά υποβολές πρωτότυπων μελωδιών διάρκειας 15 και 30 δευτερολέπτων - στην επιλογή των φιναλίστ θα συμβάλει η ράπερ - πριν οι Νεοϋορκέζοι έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν ποιο τραγούδι θα κερδίσει», γράφει το Billboard.

Με πληροφορίες από Billboard, People