Ζοχράν Μαμντάνι: Το Ισραήλ τον κατηγορεί για αντισημιτισμό - «Δείχνει το αληθινό του πρόσωπο»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ότι ρίχνει «αντισημιτική βενζίνη σε μια ήδη ανοιχτή φωτιά», αφού εκείνος ανέτρεψε πρόσφατη απόφαση του απερχόμενου δημάρχου, Έρικ Άνταμς.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα του ως @NYCMayor, ο Μαμντάνι δείχνει το αληθινό του πρόσωπο: καταργεί τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA και αίρει τους περιορισμούς στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι αντισημιτική βενζίνη σε μια ανοιχτή φωτιά», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μαμντάνι ανακάλεσε μια εντολή της εποχής Άνταμς που υιοθετούσε τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), ο οποίος, σύμφωνα με την προηγούμενη κυβέρνηση, περιελάμβανε «τη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και την εφαρμογή διπλών προτύπων ως μορφές σύγχρονου αντισημιτισμού».

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική από δημοσιογράφο της εφημερίδας Forward, ενός εβραϊκού εντύπου που καταγράφει τις εμπειρίες των Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1897, ο Μαμντάνι αναγνώρισε τις ανησυχίες αρκετών εβραϊκών οργανώσεων για την εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ορισμού, αλλά δεσμεύτηκε ότι «η προστασία των Εβραίων της Νέας Υόρκης θα αποτελέσει προτεραιότητα της διοίκησής μου».

«Η διοίκησή μου θα χαρακτηρίζεται επίσης από μια δημοτική κυβέρνηση αμείλικτη στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει το μίσος και τον διχασμό, και αυτό θα το αποδείξουμε πολεμώντας το μίσος σε ολόκληρη την πόλη — συμπεριλαμβανομένης της μάχης ενάντια στη μάστιγα του αντισημιτισμού — με πραγματική χρηματοδότηση για την πρόληψη εγκλημάτων μίσους, με τον εορτασμό των γειτόνων μας και με την άσκηση μιας πολιτικής καθολικότητας», δήλωσε ο νέος δήμαρχος.

Σε ανακοίνωσή του, το παράρτημα της Νέας Υόρκης του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR-NY) δήλωσε ότι χαιρέτισε την ανάκληση του «αμφιλεγόμενου και υπερβολικά ευρέος» ορισμού του αντισημιτισμού της IHRA, τον οποίο —όπως ανέφερε— «χρησιμοποιούν συχνά για να λογοκρίνουν την κριτική στον ρατσισμό και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας της ισραηλινής κυβέρνησης».

Το συμβούλιο χαρακτήρισε την εντολή του Άνταμς «μια αντισυνταγματική, επίθεση στην ελευθερία του λόγου, που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε εκδοθεί. Επαινούμε τον δήμαρχο Μαμντάνι που την ανέτρεψε άμεσα».

Η αντίδραση του Ισραήλ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Μαμντάνι εξέδωσε εντολή για την ανάκληση όλων των εκτελεστικών αποφάσεων που είχε εκδώσει ο Άνταμς μετά την απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών για διαφθορά το 2024 — κατηγορίες που αργότερα, με τρόπο αμφιλεγόμενο, αποσύρθηκαν.

Το γραφείο του Μαμντάνι δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη ώστε να διασφαλιστεί «μια νέα αρχή για τη νέα διοίκηση».

Μία από τις εντολές του Άνταμς που πλέον ανακλήθηκαν απαγόρευε σε δημοτικούς αξιωματούχους που εποπτεύουν το συνταξιοδοτικό σύστημα της πόλης να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνες με το κίνημα μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσεις (BDS), το οποίο ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι στηρίζει.

Μια δεύτερη εντολή καθοδηγούσε την αστυνομική επίτροπο της Νέας Υόρκης, να αξιολογήσει προτάσεις για τη ρύθμιση διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται κοντά σε χώρους λατρείας. Η εντολή εκδόθηκε μετά από διαδηλώσεις έξω από συναγωγή στο Upper East Side που φιλοξενούσε εκδήλωση προώθησης της μετανάστευσης στο Ισραήλ, οι οποίες προκάλεσαν καταγγελίες περί αντισημιτισμού.

«Η Νέα Υόρκη ήταν πάντα το χωνευτήρι αυτού του έθνους, όμως πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής να στοχοποιούνται και να γίνονται στόχοι επιθέσεων», δήλωσε ο Άνταμς τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι τα μέτρα στόχευαν στην «προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της Νέας Υόρκης και του δικαιώματός τους να ασκούν τη θρησκεία τους χωρίς παρενόχληση».

Τα μέτρα θεωρήθηκαν ως προσπάθεια περιορισμού του Μαμντάνι, ο οποίος έχει δεσμευτεί να κυβερνήσει ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και του οποίου οι παλαιότερες δηλώσεις για το Ισραήλ —συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να αποσύρει η Νέα Υόρκη επενδύσεις από ισραηλινά κρατικά ομόλογα— έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ωστόσο, στην ομιλία του την Πέμπτη, ο Μαμντάνι φρόντισε να καθησυχάσει τους Εβραίους της Νέας Υόρκης, λέγοντας: «Πού αλλού θα μπορούσε ένα παιδί-Μουσουλμάνος σαν εμένα να μεγαλώσει τρώγοντας bagels με σολωμό;».

Ορκίστηκε στο Κοράνι από έναν Εβραίο Νεοϋορκέζο, τον γερουσιαστή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς. Παρόντες ήταν επίσης εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες που δεν είχαν στηρίξει τον Μαμντάνι κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Μαμντάνι ορκίζεται στο Κοράνι, ενώπιον του Σάντερς και της συζύγου του/Φωτογραφία: EPA

«Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν αυτή τη διοίκηση με δυσπιστία ή περιφρόνηση ή που θεωρούν ότι η πολιτική είναι ανεπανόρθωτα χαλασμένη», είπε ο Μαμντάνι. «Και παρότι μόνο οι πράξεις μπορούν να αλλάξουν μυαλά, σας υπόσχομαι το εξής: αν είστε Νεοϋορκέζος, είμαι ο δήμαρχός σας. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε, θα σας προστατεύσω, θα γιορτάζω μαζί σας, θα πενθώ δίπλα σας και δεν θα κρυφτώ ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, από εσάς».

Μετά την έκδοση του πρώτου πακέτου εκτελεστικών εντολών του, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θα διατηρήσει ανοιχτό το πρόσφατα συσταθέν γραφείο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. «Είναι ένα ζήτημα που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», είπε στους δημοσιογράφους.