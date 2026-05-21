Ζοχράν Μαμντάνι: Εξασφάλισε εισιτήρια Μουντιάλ με 50 δολάρια για Νεοϋορκέζους

Ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξασφάλισε μετά από διαπραγματεύσεις με τη FIFA, περίπου 1.000 εισιτήρια για αγώνες του Μουντιάλ 2026, στην τιμή των 50 δολαρίων αποκλειστικά για κατοίκους της πόλης.

Τα εισιτήρια, που εξασφάλισε ο Ζοχράν Μαμντάνι, θα διατεθούν μέσω κλήρωσης και αφορούν αγώνες που θα διεξαχθούν στο MetLife Stadium στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ανάμεσά τους πέντε παιχνίδια ομίλων, ένας αγώνας της φάσης των «32» και ένας της φάσης των «16». Δεν περιλαμβάνεται όμως ο τελικός της 19ης Ιουλίου.

Πρόκειται για το, μοναδικό μέχρι στιγμής, πρόγραμμα διάθεσης εισιτηρίων σε τοπικό επίπεδο που έχει ανακοινωθεί για το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Ζοχράν Μαμντάνι: Εξασφάλισε τα φθηνότερα εισιτήρια για το Μουντιάλ

Τα εισιτήρια των 50 δολαρίων αποτελούν τα φθηνότερα διαθέσιμα εισιτήρια της βασικής αγοράς για το Μουντιάλ, ενώ οι κάτοχοι θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο από και προς το γήπεδο.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από πιέσεις που είχε ασκήσει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία, ζητώντας μεγαλύτερη πρόσβαση των κατοίκων της Νέας Υόρκης στους αγώνες του Μουντιάλ.

Σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε καταγγείλει ότι οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων «απειλούν να αποκλείσουν ακριβώς τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το άθλημα τόσο ξεχωριστό».

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Athletic, ο Ζοχράν Μαμντάνι έθεσε προσωπικά το ζήτημα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στο δημαρχείο του Μανχάταν.

Ζοχράν Μαμντάνι: Για ποιον θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Μουντιάλ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μαμντάνι, γνωστός για τα «αισθήματά» του για την Άρσεναλ, μίλησε μέσω FaceTime και με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης της FIFA.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε κατοίκους της Νέας Υόρκης άνω των 15 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν τη μόνιμη κατοικία τους. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν στις 25 Μαΐου και οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 3 Ιουνίου.

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να αγοράσουν έως δύο εισιτήρια, ενώ τα εισιτήρια δεν θα είναι μεταβιβάσιμα ώστε να αποτραπεί η μεταπώλησή τους στη «μαύρη αγορά».

Η FIFA αρχικά εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα του Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς φοβόταν ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο για παρόμοιες τοπικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να παρακάμψουν το επίσημο σύστημα πώλησης εισιτηρίων.

Τελικά, η συμφωνία προχώρησε με τη στήριξη της οργανωτικής επιτροπής Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ, η οποία ανέλαβε το οικονομικό κόστος της πρωτοβουλίας μέσω χορηγιών και τοπικών συνεργασιών.

Παράλληλα, η πόλη σχεδιάζει σειρά δωρεάν εκδηλώσεων για το Μουντιάλ και fan zones και στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Athletic, New York Times