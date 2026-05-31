Ζοχράν Μαμντάνι: Δεν θα συμμετάσχει στην ετήσια παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην ετήσια παρέλαση για το Ισραήλ που πραγματοποιείται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, σπάζοντας μια πολιτική παράδοση δεκαετιών που ήθελε δημάρχους, κυβερνήτες και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους να δίνουν το «παρών» στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η παρέλαση, γνωστή κατά καιρούς με διαφορετικές ονομασίες, διοργανώνεται κάθε χρόνο για να τιμήσει την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης.

Πάντως, ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε προαναγγείλει την απόφασή του ήδη από την προεκλογική περίοδο. Πριν από δύο εβδομάδες, το γραφείο του δημάρχου δημοσίευσε βίντεο αφιερωμένο στη Νάκμπα, τον αραβικό όρο που σημαίνει «Καταστροφή» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον εκτοπισμό περίπου 700.000 Παλαιστινίων κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948, που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ.

New York City Mayor Zohran Mamdani will not attend an annual parade honoring Israel, breaking with a decades-long political custom.



“I said on the campaign trail that I wouldn’t be attending the parade, and I’ve made my views on the Israeli government abundantly clear,” Mamdani… pic.twitter.com/i5Qhc4o1RE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 31, 2026

Ζοχράν Μαμντάνι: Τι είχε πει στην προεκλογική του εκστρατεία

«Είχα πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι δεν θα παρευρεθώ στην παρέλαση και έχω εκφράσει ξεκάθαρα τις απόψεις μου για την ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή έχει προετοιμαστεί εδώ και εβδομάδες ώστε η εκδήλωση να διεξαχθεί με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. «Παρότι δεν θα παρευρεθώ, η διοίκησή μας εργάζεται εδώ και εβδομάδες ώστε η παρέλαση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στην παρέλαση.

«Είναι απόφαση του δημάρχου να μη συμμετάσχει και δική μου απόφαση να συμμετάσχω με υπερηφάνεια», δήλωσε δίπλα στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στα κεντρικά της αστυνομίας.

Η απουσία του δημάρχου, αν και αναμενόμενη, αναζωπύρωσε τις επικρίσεις όσων θεωρούν ότι η στάση του απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση ξεπερνά τα όρια της πολιτικής κριτικής.

Ο ραβίνος Μαρκ Σνάιερ, ιδρυτής της συναγωγής Hampton Synagogue στο Λονγκ Άιλαντ και πρόεδρος του Foundation for Ethnic Understanding, οργανισμού που προωθεί τις σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων, χαρακτήρισε την απόφαση του δημάρχου «προσβολή προς όλους τους Εβραίους της Νέας Υόρκης».

«Κάνε μας μια χάρη και μείνε σπίτι. Δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν σε θέλουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επέκρινε επίσης το βίντεο για τη Νάκμπα, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας και δεν αναφέρεται στον εκτοπισμό εβραϊκών πληθυσμών από αραβικές χώρες την ίδια περίοδο.

Με πληροφορίες από Associated Press