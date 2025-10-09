Ζιζέλ Πελικό: «Η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμη πλευρά» - Η εισαγγελέας ζητά αύξηση της ποινής ενός εκ των βιαστών στο εφετείο

Η εισαγγελέας ζητά αύξηση της ποινής ενός εκ των βιαστών της Ζιζέλ Πελικό στο εφετείο.

Η Ζιζέλ Πελικό τη Δευτέρα επέστρεψε σε δικαστήριο της Γαλλίας, για την έφεση του μοναδικού από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της, που αμφισβήτησε την ποινή του.

Η εισαγγελέας με τη σειρά της, ζητά την αύξηση της ποινής φυλάκισης του. Αναλυτικότερα, η επικεφαλής της εισαγγελίας δήλωσε στο εφετείο της Νιμ ότι οι ισχυρισμοί αθωότητας του Husamettin Dogan, είναι ένα παράδειγμα του πόσο διαδεδομένος παραμένει ο «πολιτισμός του βιασμού» στην κοινωνία.

Ο 44χρονος παντρεμένος και πατέρας, καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό στο κρεβάτι της, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση τον Ιούνιο του 2019. Είναι ο μόνος από τους 51 άνδρες που καταδικάστηκαν και στη συνέχεια άσκησε έφεση. Η εισαγγελέας, συνέστησε στους ενόρκους να τον κρίνουν εκ νέου ένοχο και να αυξήσουν την ποινή του σε 12 έτη, επειδή «αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη».

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, ένας από τους πιο ακραίους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στη σύγχρονη ιστορία παραδέχτηκε ότι έλιωνε υπνωτικά και αγχολυτικά χάπια στο φαγητό της και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, στο υπνοδωμάτιό τους, μεταξύ 2011 και 2020. Η εισαγγελέας ανέφερε ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την 72χρονη να ροχαλίζει αναίσθητη σε κωματώδη κατάσταση, ενώ ο 44χρονος τη βιάζει. Η εισαγγελέας, δήλωσε ότι η αδιάλλακτη στάση του αποτελεί σαφή ένδειξη της επίμονης ύπαρξης της κουλτούρας του βιασμού και της ανδρικής κυριαρχίας. Απευθυνόμενη στον Dogan ξεκαθάρισε: «Όσο συνεχίζετε να αρνείστε, δεν είναι μόνο μια γυναίκα που απορρίπτετε, είναι ένα ολόκληρο σάπιο κοινωνικό σύστημα που υποστηρίζετε».

Τέλος, στράφηκε προς την 72χρονη μέσα στο δικαστήριο και κατέληξε λέγοντας πως το γεγονός ότι ο Dogan άσκησε έφεση και αρνείται να αναλάβει ευθύνη δείχνει ότι

«η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμη πλευρά. Η κοινωνία ίσως να βρίσκεται στη διαδικασία αυτής της αλλαγής, ενδεχομένως κινητοποιημένη από τη συλλογική αφύπνιση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσής σας».

Με πληροφορίες από Guardian