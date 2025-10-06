Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Η Ζιζέλ Πελικό επέστρεψε σήμερα σε δικαστήριο της Γαλλίας, για την έφεση του μοναδικού από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της, που αμφισβήτησε την ποινή του.

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία επιβίωσε από σχεδόν μια δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες ενώ ήταν ναρκωμένη από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ, έφτασε σε δικαστήριο της Νιμ για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ενός από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της.

Η 72χρονη που αναδείχθηκε σε σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος, έφτασε τη Δευτέρα στο εφετείο της Νιμ συνοδευόμενη από τον μικρότερο γιο της. Ο δικηγόρος της, Antoine Camus, είχε δηλώσει πως θα προτιμούσε να μην αναγκαστεί να ξαναπεράσει αυτή την οδυνηρή διαδικασία, όμως θα ήταν παρούσα στο δικαστήριο.

«Θα είναι εκεί για να εξηγήσει πως ο βιασμός είναι βιασμός, δεν υπάρχει “μικρός” βιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο AFP.

Φωτ. η Ζιζέλ Πελικό σήμερα σε δικαστήριο της Γαλλίας / EPA

Ο 44χρονος Husamettin Dogan, είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του. Ο ίδιος έφτασε στο δικαστήριο περπατώντας με πατερίτσα και καλύπτοντας το πρόσωπό του με γυαλιά ηλίου και μάσκα για τον κορωνοϊό. Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομα και την ημερομηνία γέννησής του, ενώ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν ασκεί κανένα επάγγελμα.

Κατά την πρώτη δίκη, αποκαλύφθηκε ότι ο 44χρονος είχε έρθει σε επαφή με τον Ντομινίκ Πελικό μέσω chatroom, και οδήγησε έως το σπίτι του ζευγαριού το ίδιο βράδυ, τον Ιούνιο του 2019, λέγοντας στη δική του σύζυγο ότι θα έβγαινε έξω.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι νόμιζε πως επρόκειτο για «παιχνίδι». «Δεν είμαι βιαστής, είναι πολύ βαρύ για μένα να το φέρω αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αρχικά, 17 από τους 51 καταδικασθέντες είχαν δηλώσει ότι θα ασκούσαν έφεση, αλλά οι 16 τελικά αποσύρθηκαν, αφήνοντας μόνο τον 44χρονο να συνεχίσει.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης και εκτίει την ποινή του σε καθεστώς απομόνωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα εμφανιστεί ως μάρτυρας στη δίκη έφεσης και αναμένεται να επαναλάβει αυτό που είχε πει και στην πρώτη δίκη: «Είμαι βιαστής και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή την αίθουσα είναι βιαστές».

Με πληροφορίες από Guardian