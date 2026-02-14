Ζιζέλ Πελικό: «Ένιωσα συντετριμμένη από τη φρίκη αλλά δεν νιώθω θυμό»

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης υπόθεσης βιασμού στη Γαλλία, μίλησε στο BBC Newsnight για το σοκ που ένιωσε όταν ανακάλυψε ότι, για χρόνια, ο σύζυγός της είχε εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη της, κακοποιώντας την συστηματικά.

«Κάτι εξερράγη μέσα μου, ήταν σαν τσουνάμι», εξήγησε η Ζιζέλ Πελικό περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε το μέγεθος των εγκλημάτων του συζύγου της.

Σε μία εκτενή συνέντευξη, πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της «A Hymn To Life», περιέγραψε πώς ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, η τηλεφωνική ενημέρωση των τριών παιδιών της για όσα είχε ανακαλύψει για τον πατέρα τους.

Η Ζιζέλ Πελικό θυμάται τη στιγμή που αποφάσισε να παραιτηθεί από το νομικό της δικαίωμα στην ανωνυμία, μια απόφαση για την οποία δεν έχει μετανιώσει. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι εξακολουθεί να έχει αναπάντητα ερωτήματα προς τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο αναφέρει ως «κύριο Πελικό», ο οποίος εκτίει ποινή 20 ετών στη φυλακή.

Όπως περιγράφει, τα πρώτα σημάδια της καταπίεσης έγιναν εμφανή όταν συνόδευσε τον σύζυγό της σε αστυνομικό τμήμα για μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Οι εικόνες που της έδειξε η αστυνομία, φωτογραφίες που την απεικόνιζαν αβοήθητη, σημάδεψαν την αρχή αυτού που ονομάζει «κατάβαση στην κόλαση». «Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Η γυναίκα αυτή ήταν ξαπλωμένη σαν να ήταν νεκρή. Υπήρχαν άνθρωποι γύρω της, δεν ήξερα ποιοι ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζιζέλ Πελικό ενημερώθηκε ότι για πολλά χρόνια ήταν θύμα συστηματικών βιασμών, και παρότι οι δράστες είχαν καταγραφεί και αρχειοθετηθεί από τον σύζυγό της, πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. «Είπα στη φίλη μου: 'Ο Ντομινίκ είναι υπό κράτηση γιατί με κακοποίησε'. Τότε χρησιμοποίησα τη λέξη κακοποίηση», περιγράφει, θυμίζοντας πώς χρειάστηκαν πέντε ώρες για να βρει τα λόγια να περιγράψει τα γεγονότα.

Η ενημέρωση των τριών παιδιών της, ήταν μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της. «Ήξερα ότι για τα παιδιά μου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο», λέει. Τα παιδιά της ταξίδεψαν την επόμενη μέρα για να είναι μαζί της και αργότερα θυμούνται ότι κατέστρεψαν ή πέταξαν τα οικογενειακά αντικείμενα σε μια προσπάθεια να διαγράψουν την ύπαρξη του πατέρα τους.

«Είπα στον εαυτό μου ότι η ζωή μου είχε καταρρεύσει και ότι δεν μου έμενε τίποτα εκτός από τα παιδιά μου», προσθέτει. Οι αποκαλύψεις επηρέασαν βαθιά όλη την οικογένεια, αλλά με την πάροδο του χρόνου κατάφεραν να ξαναχτίσουν τους δεσμούς τους. Παρά την τεράστια προδοσία που βίωσε, η 73χρονη έχει πλέον δημιουργήσει νέα ζωή και σχέσεις. Το 2023 γνώρισε τον Jean-Loup, έναν άνθρωπο με κοινές αξίες και αρχές, και μαζί βρήκαν ξανά χρώμα και χαρά στη ζωή τους. «Η ζωή πάντα κρατάει όμορφες εκπλήξεις. Μου έφερε πολλή χαρά και χρώμα», συνεχίζει.

Η Ζιζέλ Πελικό συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ερωτήματα για το παρελθόν, αλλά δηλώνει αποφασισμένη να βρει απαντήσεις και να θεραπευτεί. «Θέλω να επισκεφθώ τον πρώην σύζυγό μου για να έχω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά πρέπει να τον κοιτάξω κατάματα».

Η επιλογή της να ανοίξει δημόσια τη δίκη της, παρά την προστασία που της παρείχε ο νόμος, αποτέλεσε μήνυμα δύναμης: «Αν μπόρεσα να το κάνω εγώ, όλα τα θύματα μπορούν επίσης. Θεραπεύομαι, επέλεξα να βαδίζω προς το καλό» κατέληξε, δείχνοντας ότι παρά την τραγωδία και την προδοσία, η δύναμη και η θέληση για ζωή μπορούν να νικήσουν.

Με πληροφορίες από BBC