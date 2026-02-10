Ζιζέλ Πελικό: Δημοσιοποιήθηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της - «53 άνδρες είχαν έρθει στο σπίτι μας για να με βιάσουν»

Γνωστά έγιναν από την εφημερίδα «Le Monde» αποσπάσματα από το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό, «Et la joie de vivre», όπου η ίδια επανεξετάζει την υπόθεση βιασμού της από άγνωστους άνδρες που καλούσε ο σύζυγός της, όσο αυτή ήταν αναίσθητη.

Η υπόθεση έκανε την Πελικό ηγετική φυσιογνωμία στον αγώνα κατά της βίας κατά των γυναικών. Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη επαφή της Πελικό με την αστυνομία

«Εκείνο το πρωί, δεν άκουσα το τηλέφωνο να χτυπάει. Καθόμουν στις κερκίδες ενός γηπέδου τένις. Η Σαρλίζ έτρεχε πίσω από κάθε μπάλα, και η Κλεμάνς [η άλλη εγγονή της Πελικό] και εγώ την παρακολουθούσαμε. Το forehand της είχε βελτιωθεί. Στην οθόνη εμφανίστηκε μια αναπάντητη κλήση. Ένας αριθμός που δεν ήταν στις επαφές μου.

Τηλεφώνησα λίγο αργότερα. «Γεια σας, προσπαθούσατε να με βρείτε;» Ο άντρας συστήθηκε: «Αναπληρωτής αστυνόμος Λοράν Περέτ, από το αστυνομικό τμήμα του Carpentras. Πήραμε κατάθεση από τον σύζυγό σας πριν από μερικές εβδομάδες. Ξέρετε για τι πρόκειται;» Είπα ναι, ο σύζυγός μου μού είχε πει τα πάντα».

[Ήταν φθινόπωρο του 2020. Ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορήθηκε ότι τράβηξε βίντεο κάτω από τις φούστες τριών γυναικών σε ένα σούπερ μάρκετ. Ομολόγησε στη σύζυγό του, παραδεχόμενος με δάκρυα στα μάτια ότι «έχασε το μυαλό του». Μετά από μια στιγμή σοκ, τον συγχώρεσε με τον όρο να δει ψυχολόγο. Πιστεύει ότι η κλήση του αστυνομικού σχετίζεται με αυτή την υπόθεση, την πρώτη του είδους της στην ιστορία του ζευγαριού.]

«Η απάντησή μου αντήχησε μέσα μου σαν μια νίκη, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μακροχρόνιας σχέσης. Πρόσθεσα ότι ζούσα με αυτόν τον άντρα πενήντα χρόνια και ότι δεν μου είχε κάνει ποτέ τίποτα ύπουλο.

– Πότε επιστρέφεις;

– Στις 21 Οκτωβρίου. Μπορώ να έρθω να σε δω [στο αστυνομικό τμήμα] μόλις επιστρέψω.

– Όχι, όχι, έχουμε πολλή δουλειά. Έλα στις 2 Νοεμβρίου με τον σύζυγό σου.

Η 2α Νοεμβρίου είχε φτάσει. (…) Μόλις είχαμε κάνει check-in στη ρεσεψιόν, όταν ένας άντρας με ξυρισμένο κεφάλι έσκυψε προς το μέρος μας από το κιγκλίδωμα του πρώτου ορόφου.

«Θα δω πρώτα τον κύριο Πελικό και μετά την κυρία», μας είπε.

Ήταν ο υποσμηναγός Περέτ. Ο Ντομινίκ ανέβηκε τις σκάλες χωρίς να κοιτάξει πίσω, με το αταίριαστο σακάκι του. Λίγο αργότερα, ο αστυνομικός επανεμφανίστηκε και μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω. Ανέβηκα τις σκάλες ελαφρά, περιμένοντας να βρω τον Ντομινίκ. Δεν ήταν στο δωμάτιο. Ο Λοράν Περέτ με έβαλε να καθίσω απέναντί του, αλλά σε ασφαλή απόσταση από το γραφείο του, ώστε να μπορέσω να βγάλω τη μάσκα μου. Ο άντρας που καθόταν απέναντί μου ήταν ψηλός, γεροδεμένος, με τεράστιο πρόσωπο και φαρδιούς ώμους. Ενσάρκωνε απόλυτα την εξουσία, αλλά υπήρχε κάτι ευγενικό και προσεκτικό στον τρόπο που μου φερόταν. Αμέσως ζήτησα συγγνώμη για ό,τι είχε κάνει ο άντρας μου. Μου ζήτησε να δηλώσω το όνομά μου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής μου: 7 Δεκεμβρίου 1952, στο Φίλινγκεν της Γερμανίας. Πατρικό όνομα: Γκιγιού. Ονόματα γονέων: Ιβ Γκιγιού και Ζαν Πρωτ.

Με ρώτησε πώς γνωρίστηκα με τον Ντομινίκ. Του είπα ότι ήταν στο σπίτι της αδελφής της μητέρας μου τον Ιούλιο του 1971 και πρόσθεσα ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Στη συνέχεια με ρώτησε πώς θα περιέγραφα την προσωπικότητα του συζύγου μου.

- Κάποιος ευγενικός και στοργικός. Ένας υπέροχος άνθρωπος, γι' αυτό είμαστε ακόμα μαζί.

Με ρώτησε αν είχαμε φίλους που μας επισκέπτονταν. Του απάντησα ότι το κάναμε τακτικά και όταν μου ζήτησε να του περιγράψω μια τυπική βραδιά, του είπα ότι δεν υπήρχε ρουτίνα, δεν ήμασταν ηλικιωμένοι. Με ρώτησε τι ώρα πήγαινα για ύπνο, αν ήταν την ίδια ώρα με τον άντρα μου και αν έκανα μεσημεριανό ύπνο. Με εξέπληξαν λίγο οι ερωτήσεις του.

- Κάνετε ανταλλαγή συντρόφων (swinging);

Ήμουν εντελώς χαμένη. Άκουσα τον εαυτό μου να του απαντά όχι, ποτέ, τι φρικτό! Άκουσα τον εαυτό μου να τραυλίζει ότι το swinging δεν ήταν επιλογή για μένα. Ότι δεν άντεχα να με αγγίζουν άλλοι. Ότι χρειαζόμουν συναισθήματα. Με ρώτησε αν πίστευα ότι ήξερα τον άντρα μου αρκετά καλά ώστε να μην μπορεί να μου κρύψει τίποτα. Είπα ναι.

- Θα σου δείξω μερικές φωτογραφίες και βίντεο που δεν θα σου αρέσουν.

Διέκρινα κάτι περισσότερο από αμηχανία στη φωνή του, ένα περίεργο μείγμα κινδύνου και προστασίας. Μου είπε ότι ο Ντομινίκ είχε μόλις συλληφθεί για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και χορήγηση επιβλαβών ουσιών. Νομίζω ότι έκλαψα. Πλησίασα το γραφείο του.

Έβαλα ξανά τη μάσκα μου. Έβγαλε μια φωτογραφία και μου την έδωσε.

Μια γυναίκα με ζαρτιέρες είναι ξαπλωμένη στο πλάι. Ένας μαύρος άντρας είναι ξαπλωμένος πίσω της.

- Αυτή στη φωτογραφία είσαι εσύ.

- Όχι, δεν ήμουν εγώ.

Έβγαλα τα γυαλιά μου και μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία. Η ίδια γυναίκα ξαπλωμένη ανάσκελα, ένας άντρας με τατουάζ δίπλα της.

- Είσαι εσύ.

- Όχι.

Δεν αναγνώρισα τα άτομα. Ούτε εκείνη τη γυναίκα. Το μάγουλό της ήταν τόσο χαλαρό. Το στόμα της τόσο αδύναμο. Ήταν σαν κούκλα από πανί.

Μια τρίτη φωτογραφία. Ο άντρας φορούσε το πυροσβεστικό του πουλόβερ.

Δεν μπορούσα να ακούσω τι μου έλεγε ο αστυνομικός.

Ή μάλλον, μπορούσα να το ακούσω, αλλά δεν με αφορούσε. Ήταν σαν η απόμακρη ηχώ μιας φωνής.

- Αυτό είναι το δωμάτιό σας. Αυτά είναι τα φωτιστικά του κομοδίνου σας;

Και λοιπόν; Αυτή που βρίσκεται ακίνητη στο κρεβάτι δεν είμαι εγώ. Είναι φωτομοντάζ. Το έργο κάποιου που έχει μνησικακία εναντίον του Ντομινίκ. (…)

Ο αστυνομικός ανέφερε έναν αριθμό. Πενήντα τρεις άντρες είχαν έρθει στο σπίτι μας για να με βιάσουν.

Ζήτησα νερό.

Το στόμα μου ήταν παράλυτο.

Μια ψυχολόγος μας συνάντησε στο γραφείο. Μια νεαρή γυναίκα.

Είμαι μακριά, παρόλο που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Δεν την χρειάζομαι. Είμαι σίγουρη για την ευτυχία μου, για την ευτυχία μας. Σύντομα θα κλείσουμε πενήντα χρόνια γάμου και η εικόνα της συνάντησής μας είναι ακόμα ζωντανή. Το χαμόγελό του. Το ντροπαλό βλέμμα του. Τα μακριά, σγουρά μαλλιά του που έφταναν μέχρι τους ώμους του. Το πουλόβερ του. Θα με αγαπούσε.

Το μυαλό μου σταμάτησε να λειτουργεί στο γραφείο του υποσμηναγού Περέτ».

[Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στη συνέχεια στις αρχές της δεκαετίας του 1970, την εποχή που άρχισε να βγαίνει με τον μελλοντικό σύζυγό της και να ανακαλύπτει το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο είχε μεγαλώσει, σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Indre.]

Με πληροφορίες από Le Monde