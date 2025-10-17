«Ζητούμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Μια στιγμή ιστορικής σημασίας εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στο Όσλο, όταν η Εκκλησία της Νορβηγίας ζήτησε επίσημα συγγνώμη για δεκαετίες διακρίσεων και περιθωριοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο London Pub, έναν χώρο-σύμβολο της νορβηγικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, όπου το 2022 σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

«Η Εκκλησία στη Νορβηγία προκάλεσε ντροπή, μεγάλη ζημιά και πόνο στους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους. Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», δήλωσε ο προκαθήμενος επίσκοπος Όλαφ Φίξε Τβέιτ, εκφράζοντας επίσημα συγγνώμη για το παρελθόν της Εκκλησίας. Η στιγμή της συγγνώμης συνοδεύτηκε από συγκίνηση και χειροκροτήματα, ενώ πολλοί πιστοί παρακολούθησαν τη λειτουργία που ακολούθησε στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Εκκλησία και ΛΟΑΤΚΙ+: Από την απόρριψη στην αποδοχή – Μια αργή αλλά ουσιαστική αλλαγή

Για δεκαετίες, η Εκκλησία της Νορβηγίας θεωρούσε την ομοφυλοφιλία «κοινωνικό κίνδυνο» και απαγόρευε σε ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους να χειροτονηθούν ή να τελέσουν γάμο εντός ναού. Η αλλαγή άρχισε να συντελείται σταδιακά από τη δεκαετία του 2000, παράλληλα με τη φιλελευθεροποίηση της νορβηγικής κοινωνίας. Το 2007, η Εκκλησία χειροτόνησε τον πρώτο ομοφυλόφιλο πάστορα, ενώ το 2017 τέλεσε τον πρώτο γάμο ομοφύλων. Το 2023, ο ίδιος ο επίσκοπος Τβέιτ συμμετείχε για πρώτη φορά στην παρέλαση του Oslo Pride, ένα γεγονός που θεωρήθηκε ιστορική καμπή.

Παρά τη σημερινή πρόοδο, ο Τβέιτ αναγνώρισε πως οι παλαιότερες πρακτικές της Εκκλησίας είχαν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να απομακρυνθούν από την πίστη ή να νιώσουν αποκλεισμένοι. «Η διάκριση και η άνιση μεταχείριση προκάλεσαν απώλεια πίστης σε πολλούς», παραδέχτηκε.

Η απολογία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Η Χάνε Μαρί Πέντερσεν-Έρικσεν, ομοφυλόφιλη πάστορας και επικεφαλής του δικτύου χριστιανών λεσβιών, χαρακτήρισε τη συγγνώμη «μια σημαντική πράξη επανόρθωσης» που «σηματοδοτεί το τέλος ενός σκοτεινού κεφαλαίου». Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν πως η συγγνώμη ήρθε πολύ αργά. «Για εκείνους που πέθαναν από AIDS νιώθοντας πως ο Θεός τους τιμωρούσε, αυτή η συγγνώμη δεν φέρνει παρηγοριά», είπε ο Στέφεν Αντόμ από την Ένωση Φύλου και Σεξουαλικής Διαφορετικότητας της Νορβηγίας.

Η πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Νορβηγίας εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο κύμα αυτοκριτικής από θρησκευτικούς οργανισμούς. Το 2023, η Εκκλησία της Αγγλίας και η Μεθοδιστική Εκκλησία της Ιρλανδίας προχώρησαν σε δημόσιες συγγνώμες για τη στάση τους απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ενώ η Ενωμένη Εκκλησία του Καναδά έκανε λόγο για «δέσμευση σε πλήρη ένταξη και ριζική φιλοξενία». Η συγγνώμη στο Όσλο δεν ήταν απλώς μια τελετή. Ήταν μια πράξη συμβολική αλλά και ουσιαστική — μια αναγνώριση ότι η πίστη και η αγάπη δεν έχουν χώρο για διακρίσεις.

Με πληροφορίες από Guardian