«Ζήτω η Ισπανία, τα καταφέραμε»: Νεκροί τουλάχιστον 18 μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μαζικής προσπάθειας να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ο νέος απολογισμός ανακοινώθηκε από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Σύμφωνα με την ισπανική κρατική τηλεόραση TVE, από 2.000 έως και 3.000 άνθρωποι κατάφεραν να περάσουν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ώρες, είτε από τη θάλασσα είτε από τη χερσαία συνοριακή γραμμή. Η κυβέρνηση της Ισπανίας έστειλε άμεσα ενισχύσεις, αναπτύσσοντας στρατιωτικές μονάδες και επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ενισχύσουν τον έλεγχο της περιοχής.

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν προς τη Θέουτα ή να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια μέσα επίπλευσης, ενώ άλλοι έριξαν πύλη στα χερσαία σύνορα και εισήλθαν μαζικά στον θύλακα. Σε αρκετές περιπτώσεις ακούγονται μετανάστες να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία» την στιγμή που περνούν τα σύνορα.

Στην απέναντι πλευρά, στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, οι αρχές επιχείρησαν να ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιώντας κανόνια νερού και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τις προσπάθειες, χιλιάδες άνθρωποι συνέχισαν να κατευθύνονται προς τη Θέουτα.

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Η αστυνομία προσπάθησε να μας σταματήσει, όμως τα καταφέραμε γιατί η αποφασιστικότητά μας μάς έφερε μέχρι εδώ», δήλωσε ο μετανάστης Τζαντίντ Ζακάρια, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε μέχρι να περάσει στον ισπανικό θύλακα.

Ένταση και στη Μελίγια

Την ίδια ώρα, αυξημένη ένταση καταγράφεται και στη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Τοπικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετέδωσαν εικόνες συγκρούσεων στο συνοριακό πέρασμα Μπένι Άνσαρ, όπου αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταναστών και αστυνομικών, ενώ σύμφωνα με τη Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τουλάχιστον τρία οχήματα πυρπολήθηκαν.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο και κατά διαστήματα μετατρέπονται σε επίκεντρο μεγάλων μεταναστευτικών κρίσεων. Μόνο τους τελευταίους μήνες περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στη Θέουτα.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Θέουτα

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στη Θέουτα έχουν ήδη αναπτυχθεί επιπλέον 200 αστυνομικοί και 60 στρατιωτικοί, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει στην περιοχή μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα για να ενημερωθούν επί τόπου για την κατάσταση και να συναντηθούν με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, η κρίση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη μεταναστευτική πολιτική της, επιμένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων δεν συνδέεται με το πρόγραμμα νομιμοποίησης περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα, αλλά με την εκμετάλλευση πρόσφατης δικαστικής απόφασης από κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων.

Αντίθετα, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πέδρο Σάντσεθ ότι η πολιτική του λειτουργεί ως κίνητρο για νέες μεταναστευτικές ροές. Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό χαρακτήρισε την κατάσταση «εθνική κρίση», ενώ ο δήμαρχος της Θέουτα ζήτησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν την αποτυχία της ισπανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Την ίδια στιγμή, η Μαδρίτη διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις μαροκινές αρχές, επιδιώκοντας να περιορίσει τις νέες αφίξεις και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.