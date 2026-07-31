Ζημιές στο ιστορικό κάστρο Κουμαμότο μετά τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία

Ζημιές υπέστη το ιστορικό κάστρο Κουμαμότο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, καθώς τμήμα του πέτρινου τείχους του κατέρρευσε κατά τον ισχυρό σεισμό της Τρίτης.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μεγάλες πέτρες να έχουν αποκολληθεί από το τείχος και να έχουν πέσει στο έδαφος. Η διοίκηση του κάστρου ανακοίνωσε ότι ο χώρος θα παραμείνει κλειστός για την ημέρα, καλώντας τους πολίτες να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλειά τους.

Το κάστρο Κουμαμότο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ιαπωνίας και σύμβολο της ομώνυμης πόλης. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1607 από τον στρατηγό Κάτο Κιγιομάσα και στα περισσότερα από 400 χρόνια της ιστορίας του συνδέθηκε με ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιοχής.

Ιδιαίτερα γνωστό έγινε κατά την πολιορκία του Κουμαμότο, στη διάρκεια της Εξέγερσης της Σατσούμα το 1877. Περίπου 3.500 στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο κατάφεραν να αποκρούσουν δύναμη περίπου 13.000 ανδρών του στρατού της Σατσούμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σεισμός προκαλεί ζημιές στο μνημείο. Το 2016, ισχυρές σεισμικές δονήσεις και μετασεισμοί είχαν προκαλέσει εκτεταμένες καταρρεύσεις στα πέτρινα τείχη, με τμήματά τους να πέφτουν ακόμη και στην τάφρο που περιβάλλει το κάστρο.

Έκτοτε βρίσκεται σε μακρόχρονη διαδικασία αποκατάστασης, χωρίς ωστόσο να έχει σταματήσει να προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ιαπωνία και το εξωτερικό.

Με πληροφορίες από New York Times