Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Γαλλία αποκαλύφθηκε στη μικρή κοινότητα του Saint-Molf, στη Λουάρ-Ατλαντίκ, όπου μια 45χρονη γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει έπειτα από πέντε χρόνια αιχμαλωσίας.

Η γυναίκα βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου, αποπροσανατολισμένη, από περίπολο της γαλλικής χωροφυλακής, αφού είχε καταφέρει να ξεφύγει από το σπίτι όπου την κρατούσαν παρά τη θέλησή της η συγκάτοικός της και ο σύντροφός της, σύμφωνα με ανακοίνωση των γαλλικών αρχών που δημοσίευσε η Libération.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε επισήμως στις 22 Οκτωβρίου, οδήγησε στη σύλληψη μιας γυναίκας 60 ετών και ενός άνδρα 82 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για «αιχμαλωσία με βασανιστήρια ή πράξεις βαρβαρότητας», καθώς και για «κατάχρηση της ψυχολογικής ή σωματικής ευαλωτότητας ενός ατόμου». Η εισαγγελία της Νάντης επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα είχε ζήσει υπό απάνθρωπες συνθήκες, απομονωμένη και κακοποιημένη για χρόνια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Antoine Leroy, η 45χρονη κατάφερε να διαφύγει όταν ο 82χρονος παρακολουθούσε τηλεόραση. Έτρεξε ως το διπλανό σπίτι και χτύπησε το παράθυρο, λέγοντας πως «είχε κρατηθεί αιχμάλωτη για πέντε χρόνια στο γειτονικό σπίτι». Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως τις αρχές, που τη βρήκαν σε κατάσταση υποθερμίας και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Γαλλία: Τοπ θύμα ζούσε σε γκαράζ, κοιμόταν σε ξαπλώστρα

Η φρίκη των αποκαλύψεων δεν έχει τέλος. Η γυναίκα περιέγραψε πως αρχικά συγκατοικούσε με τη δράστιδα, μέχρι που στην οικία εγκαταστάθηκε και ο ηλικιωμένος σύντροφος. Από τότε, η ζωή της μετατράπηκε σε εφιάλτη: αρχικά την ανάγκασαν να ζει σε μια σκηνή στον κήπο, κι έπειτα την κλείδωσαν σε ένα γκαράζ του σπιτιού. «Κοιμόμουν σε ξαπλώστρα, έκανα τις ανάγκες μου σε κουβάδες και σακούλες και μου έδιναν να φάω χυλό ανακατεμένο με υγρό πιάτων», φέρεται να είπε στους ερευνητές.

Οι δράστες φέρονται επίσης να υπεξαίρεσαν τα χρήματα και τα κοινωνικά της επιδόματα, αδειάζοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Οι αρχές εντόπισαν τραπεζικές μεταφορές από τους λογαριασμούς της γυναίκας προς εκείνους της κατηγορούμενης, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες περί οικονομικής εκμετάλλευσης.

Η 45χρονη, που σύμφωνα με τις αρχές είναι ψυχολογικά εύθραυστη, είχε «εξαφανιστεί από τα ραντάρ» από το 2022, χρονιά του διαζυγίου της. Κανείς δεν είχε νέα της, και οι οικονομικές της δραστηριότητες είχαν παγώσει. Ο ιατροδικαστής που την εξέτασε έκανε λόγο για «σημαντική εξάντληση» και όρισε 30 ημέρες πλήρους ανικανότητας για εργασία.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, η αστυνομία βρήκε το γκαράζ κλειδωμένο απ’ έξω με τσιμεντόλιθους. Η γυναίκα φέρεται να περνούσε ώρες ή και ολόκληρες μέρες εκτεθειμένη στη βροχή και το κρύο, όταν της επέτρεπαν να βγει. Η συγκάτοικος συνελήφθη και προφυλακίστηκε, ενώ ο 82χρονος τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο.

Ο ηλικιωμένος, μιλώντας αργότερα σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, εμφανίστηκε «χαμένος, φορώντας πιτζάμες» και δήλωσε: «Η γυναίκα αυτή ήταν φίλη μου. Ήξερα ότι η άλλη έμενε στο γκαράζ, αλλά δεν μιλούσα μαζί της. Δεν κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν». Ο δήμαρχος της περιοχής, Hubert Delorme, σημείωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να ήταν και «θύμα χειραγώγησης», καθώς η 60χρονη φέρεται να του είχε αποσπάσει και δικά του χρήματα.

Η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί σε ανακριτή της Νάντης, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες κράτησης και τις οικονομικές συναλλαγές του ζευγαριού. Οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας δηλώνουν συγκλονισμένοι, λέγοντας πως «ποτέ δεν φαντάζονταν ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε δίπλα τους».

