Ζευγάρι από το Σικάγο βρέθηκε νεκρό σε ομαδικό τάφο στο Μεξικό - Τι ερευνάται

Ένα ζευγάρι από το Σικάγο βρέθηκε νεκρό εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Ζαφάρ Μαουάνι και ο Γκιγιέρμο Ορτίζ εξαφανίστηκαν στις 20 Μαΐου, αφού έφυγαν από το σπίτι τους στην Πόλη του Μεξικού για να αγοράσουν ένα αναβατόριο για την άρρωστη μητέρα του Μαουάνι, όπως μετέδωσαν τα NBC Chicago, ABC7 Chicago και το μεξικάνικο ειδησεογραφικό μέσο Infobae.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην Πόλη του Μεξικού τον Οκτώβριο.

Οι πωλητές φέρεται να ζήτησαν από τον Μαουάνι και τον Ορτίζ να μεταβούν στο σπίτι της μητέρας του Μαουάνι, όπου εγκαθιστούσαν το αναβατόριο, για να ολοκληρώσουν την αγορά. Το ζευγάρι ενημέρωσε έναν φίλο πού βρισκόταν, πριν αυτός χάσει επαφή μαζί τους, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η εξαφάνιση του ζευγαριού

Ο Μαουάνι και ο Ορτίζ εξαφανίστηκαν νότια της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με το NBC Chicago, το οποίο επικαλείται φυλλάδια των αρχών για αγνοούμενους.

Στις 17 Ιουνίου, οι αρχές εντόπισαν τις σορούς των Μαουάνι και Ορτίζ σε έναν ομαδικό τάφο τεσσάρων ατόμων, σε μια δασώδη περιοχή εντός μιας ιδιοκτησίας στη La Marquesa, στο Ocoyoacac, στα προάστια της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με το Infobae. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε επίσης ένα ανθρώπινο άκρο σε κοντινή απόσταση.

Η οικογένεια του Μαουάνι αναγνώρισε τους Μαουάνι και Ορτίζ ως δύο από τα θύματα την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, όπως ανέφεραν το Associated Press και το ABC7 Chicago. Ένας φίλος της οικογένειας επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του ζευγαριού μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τον Ζαφάρ και τον Γκιγιέρμο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωση προς το ABC7. «Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με τις αρχές για να επιβεβαιώσουμε τις ακριβείς πληροφορίες. Ζητούμε υπομονή και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Τα άλλα θύματα πιστεύεται ότι είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι, ηλικίας 56 και 38 ετών, σύμφωνα με το Infobae. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια μέχρι στιγμής.

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο των 4 ατόμων στο Μεξικό

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την ανακάλυψη των τεσσάρων σορών, μεταξύ των οποίων και η πρώην αστυνομικός Γεσένια Β., η φερόμενη ως αρχηγός μιας συμμορίας που ειδικεύεται σε απαγωγές και ληστείες. Σύμφωνα με το Infobae, οι άλλοι τέσσερις ύποπτοι φέρεται να βρέθηκαν να μεταφέρουν πυρομαχικά, ναρκωτικά και μια μαύρη βαλίτσα.

Ο Γκαμπριέλ Μ. και ο Ρόμπερικ, και οι δύο βενεζουελικής καταγωγής, φέρεται επίσης να συνελήφθησαν σε σχέση με την εξαφάνιση και τη δολοφονία του ζευγαριού.

Διεξάγονται εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση και των τεσσάρων σορών, ανέφερε το Infobae, επικαλούμενο την Εισαγγελία της πόλης. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως την ταυτότητα κανενός από τα θύματα μέχρι στιγμής.

Στην έρευνα συνέδραμαν η Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού, η Ειδική Εισαγγελία για τους Αγνοούμενους, η Γραμματεία Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών και η Εισαγγελία της Πολιτείας του Μεξικού, σύμφωνα με το Infobae.

Με πληροφορίες από People