Ζεντάγια: «Πολλοί άνθρωποι ξεγελάστηκαν» από τις φωτογραφίες γάμου που δημιουργήθηκαν με ΑΙ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ζεντάγια αντέδρασε με έκπληξη στις φωτογραφίες που έχουν διαδοθεί ευρέως και φαίνεται να απεικονίζουν τον γάμο της με τον σύντροφό της και ηθοποιό Τομ Χόλαντ.

Δεκάδες φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και «πολλοί άνθρωποι έχουν ξεγελαστεί από αυτές», είπε η Ζεντάγια στον παρουσιαστή της αμερικανικής εκπομπής Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα το βράδυ.

Εξήγησε: «Άνθρωποι μου έλεγαν: «Θεέ μου, οι φωτογραφίες του γάμου σου είναι υπέροχες». Και εγώ απαντούσα: «Είναι δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αληθινές».

Η ηθοποιός απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν έχει πράγματι παντρευτεί τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Spider-Man».

Προβλήματα στη Ζεντάγια έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες ΑΙ

Η σταρ της σειράς «Euphoria» συνέχισε λέγοντας ότι δεν ήταν μόνο οι θαυμαστές που είχαν ξεγελαστεί από τις ψεύτικες φωτογραφίες του γάμου.

Η ηθοποιός είπε ότι «πολλοί άνθρωποι» από τον προσωπικό της κύκλο είχαν πειστεί, και μερικοί είχαν θυμώσει που δεν είχαν λάβει πρόσκληση.

Με την πρώτη ματιά, οι φωτογραφίες φαίνονται αρκετά ρεαλιστικές. Απεικονίζουν τη Ζεντάγια και τον Χόλαντ να ανταλλάσσουν όρκους, χαμογελαστοί και ντυμένοι με τα νυφικά τους, με φόντο που μοιάζει με τη λίμνη Κόμο στην Ιταλία.

Εικόνες που μοιράστηκε στις αρχές του μήνα ένας χρήστης με το ψευδώνυμο AK στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X φαινόταν επίσης να δείχνουν ηθοποιούς να παρευρίσκονται στην τελετή.

Ένας άλλος χρήστης δημοσίευσε μια συλλογή από υποτιθέμενες φωτογραφίες γάμου στο Instagram, με μία από αυτές - που έλαβε εκατομμύρια «μου αρέσει» - να δείχνει τον Χόλαντ να κρατά μια μάσκα του Spider-Man.

Μια λεζάντα ανέφερε ότι οι εικόνες είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη ως «καλλιτεχνική αναπαράσταση», αλλά πολλοί θαυμαστές δεν πρόσεξαν τη διευκρίνιση αυτή.

Οι φήμες του γάμου

Οι φήμες για τον γάμο του ζευγαριού ξεκίνησαν αρχικά από τον στιλίστα της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, ο οποίος δήλωσε στο Access Hollywood ότι ο γάμος είχε «ήδη γίνει» και ότι ο Τύπος τον είχε «χάσει».

Οι εικασίες εντάθηκαν όταν η Ζεντάγια φάνηκε να φοράει μία χρυσή βέρα στο αριστερό της χέρι κατά την άφιξή της στην πρόσφατη επίδειξη της Louis Vuitton στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2017 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Spider-Man: Homecoming και θα ξανασυναντηθεί στην οθόνη στην τέταρτη ταινία υπερηρώων, Spider-Man: Brand New Day, αυτό το καλοκαίρι.

Το ζευγάρι θα εμφανιστεί ξανά μαζί φέτος, ως συμπρωταγωνιστές στην διασκευή του Κρίστοφερ Νόλαν της Οδύσσειας του Ομήρου.

Με πληροφορίες από BBC