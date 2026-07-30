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Ζεντάγια: Αποκάλεσε τον Τομ Χόλαντ τον «καλύτερό της φίλο» - «Λατρεύω που μπορούμε να μεγαλώνουμε μαζί»

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή το 2021

The LiFO team
The LiFO team
ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Η Ζεντάγια μίλησε για το πώς είναι να έχει τον Τομ Χόλαντ στο πλευρό της — τόσο στην οθόνη όσο και στην πραγματική ζωή.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο, το MTV UK ρώτησε τη Ζεντάγια αν έχει κάποιον φίλο στη καριέρα της με τον οποίο έχει μεγαλώσει και για τον οποίο νιώθει ευγνωμοσύνη.

«Ο Τομ είναι ο καλύτερός μου φίλος», δήλωσε η Ζεντάγια

«Ο Τομ, προφανώς, είναι ο καλύτερός μου φίλος, αλλά το να μπορώ να γυρίζω αυτές τις ταινίες μαζί του είναι προνόμιο, και λατρεύω που μπορούμε να μεγαλώνουμε μαζί και να τον βλέπω να εξελίσσεται», είπε η Ζεντάγια. «Είναι ο καλύτερος».

Για χρόνια, η Ζεντάγια και ο Χόλαντ υποστήριζαν ότι ήταν στενοί φίλοι, καθώς οι φήμες για τη σχέση τους ακολουθούσαν τους συμπρωταγωνιστές. Οι χαρακτήρες τους, ο Πίτερ Πάρκερ και η MJ, μοιράστηκαν το πρώτο τους φιλί στην οθόνη το 2019, στην ταινία «Spider-Man: Far From Home».

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Ιούλιο του 2021, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει φιλιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Αν και το ζευγάρι έχει μοιραστεί κατά καιρούς κάποιες στιγμές από τη σχέση τους, ο Χόλαντ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απόφασή τους να διατηρούν την προσωπική τους ζωή σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική.

«Δεν μιλάω γι' αυτό. Προσπαθώ όσο μπορώ να το κρατήσω όσο το δυνατόν πιο ιδιωτικό. Και οι δύο πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο πιο υγιής τρόπος να προχωρήσουμε ως ζευγάρι», δήλωσε ο Χόλαντ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του τον Ιούλιο του 2023 στην εκπομπή «On Purpose with Jay Shetty».

«Έχει να κάνει με το να προστατεύεις την ηρεμία σου και να αφήνεις τα πράγματα να είναι δικά σου, αλλά και να μην φοβάσαι να υπάρχεις», παραδέχτηκε η Ζεντάγια σε ξεχωριστή συνέντευξή της στο Elle.

Με πληροφορίες από People

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