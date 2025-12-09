Ζελένσκι: Θα παρουσιάσουμε σύντομα το «επεξεργασμένο» ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμες να παρουσιάσουν «το επεξεργασμένο» ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συζητήσεις σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι οι εργασίες συνεχίστηκαν «πολύ ενεργά σε όλα τα μέρη των πιθανών βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου».

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά σκέλη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», είπε.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει «δεσμευμένη σε μια πραγματική ειρήνη» και ότι «όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου».

«Στο άμεσο μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα επεξεργασμένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες», κατέληξε.

Οι διαφωνίες για το Ντονμπάς

Κεντρικό σημείο σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας - ΗΠΑ παραμένει το μέλλον του Ντονμπάς, με την ουκρανική πλευρά να επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει εδάφη που, σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθεί να ελέγχει. Αντίθετα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει σήμα ότι μια συμφωνία θα απαιτήσει παραχώρηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, ακόμη κι αν δεν βρίσκονται υπό πλήρη ρωσική κατοχή, πρόταση που ο Ζελένσκι απορρίπτει ήδη εβδομάδες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν είναι έτοιμος» για ειρήνη και ισχυριζόμενος ότι ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει το αμερικανικό σχέδιο. Όπως αποκάλυψε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία εργάζεται πάνω σε μια εναλλακτική πρόταση, που μπορεί να παρουσιαστεί άμεσα.

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο ήταν 28 σημείων, αλλά μειώθηκε σε 20 μετά από διαβουλεύσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, κρίσιμα θέματα παραμένουν η τύχη των κατεχόμενων εδαφών, οι μηχανισμοί ασφάλειας που θα αποτρέψουν νέα ρωσική εισβολή, ο έλεγχος και η κατανομή της ενέργειας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τη διαρροή του αρχικού σχεδίου, οι ΗΠΑ πρότειναν η Ρωσία να λάβει πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ζαπορίζια να «μοιραστεί» ανάμεσα στις δύο χώρες.