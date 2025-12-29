Ζελένσκι: Το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει «αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε δηλώσεις αναφορικά με μια συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί, ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή, αφού οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης συμφωνήσουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνει η Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, σε τοποθέτησή του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι δήλωσε, πως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Ζελένσκι: Εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για 15 έτη

Το Al Jazeera μεταφέρει δηλώσεις του Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ που φέρεται να συμφώνησε με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους:

«Στα έγγραφα, η διάρκεια είναι 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης αυτών των εγγυήσεων ασφάλειας. Έθεσα αυτό το ζήτημα στον πρόεδρο, του είπα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, ο οποίος διαρκεί σχεδόν 15 χρόνια, και ότι θα ήθελα πραγματικά οι εγγυήσεις να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια...

Του είπα ότι θα θέλαμε πραγματικά να εξετάσουμε το ενδεχόμενο των 30, 40, 50 ετών, και ότι αυτό θα ήταν μια ιστορική απόφαση του προέδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος είπε ότι θα το σκεφτεί».

Το σχόλιο Τραμπ για συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης, ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ «την κατάλληλη στιγμή» και φάνηκε να υπονοεί -γράφει ο Guardian- ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «θέλει να το δει να συμβαίνει».

Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει μια συνάντηση με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους τις «επόμενες ημέρες» για να επεξεργαστούν τα έγγραφα που θα τερματίσουν τον πόλεμο.

«Θέλουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πραγματοποιηθεί τελικά στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μια μέρα μετά τις συνομιλίες με τον Τραμπ στη Φλόριντα, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα είναι «σε επίπεδο συμβούλων».

Κρεμλίνο: «Το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματα από το Ντονμπάς»

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το Κίεβο αναφέρει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς, ενώ προανήγγειλε και μία τηλεφωνική επικοινωνία Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ «πολύ σύντομα».



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε, ότι μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτησιν.



Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτεις, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ, ίσως πολύ κοντά» στη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ομάδες εργασίας Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων θα συνεχίσουν να συναντώνται τις επόμενες εβδομάδες, πιθανώς στην Ουάσινγκτον, όπως ενημέρωσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από The Guardian