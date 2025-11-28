Ζελένσκι: Παραιτήθηκε ο πιο στενός του συνεργάτης, Αντρίι Γέρμακ, για το σκάνδαλο διαφθοράς

Ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του προεδρικού περιβάλλοντος Ζελένσκι στην Ουκρανία, ο Αντρίι Γέρμακ, υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έφοδο των αντιδιαφθορικών αρχών στο σπίτι του.

Η αποχώρησή του περιπλέκει σοβαρά τη θέση του Κιέβου ενόψει καίριων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο, περιγράφουν σχετικά τα διεθνή ΜΜΕ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Αντρίι Γέρμακ ήταν επικεφαλής του ουκρανικού, προεδρικού γραφείου και θεωρούνταν «δεύτερος στην ιεραρχία» μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ηγούνταν της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη. Η παραίτησή του, την οποία ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο ημερήσιο τηλεοπτικό διάγγελμά του, έρχεται σε μία στιγμή όπου το Κίεβο προσπαθεί να αποκρούσει πιέσεις για παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Τι ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

«Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου υπέβαλε επιστολή παραίτησης. Κανείς δεν πρέπει να έχει ερωτήματα για την Ουκρανία» είπε ο Ζελένσκι. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Γέρμακ δεν είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο διαφθοράς μέχρι χθες, αν και νωρίτερα είχε δηλώσει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Οι δύο βασικοί θεσμοί αντιμετώπισης διαφθοράς της χώρας, το NABU και το SAPO, πραγματοποίησαν την έφοδο, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το αντικείμενο της έρευνάς τους. Η κίνηση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την έναρξη επιχειρήσεων για υπόθεση μίζας που σχετίζεται με κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, σκάνδαλο που ήδη έχει οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών και έχει «αγγίξει» παλιούς συνεργάτες του Ζελένσκι.

Η αποχώρηση Γέρμακ αποτελεί ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για το Κίεβο, καθώς ο στενός συνεργάτης του προέδρου είχε μόλις αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο στην ομάδα διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος θα τον αντικαταστήσει στις επόμενες συναντήσεις, που αναμένονται άμεσα, συνεχίζουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη καταθέσει ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο, στην αρχική του μορφή, υιοθετούσε πολλές από τις απαιτήσεις της Μόσχας, όπως παραχώρηση εδαφών, μείωση του ουκρανικού στρατού και αποκλεισμό ένταξης στο ΝΑΤΟ. Η ομάδα Γέρμακ είχε πιέσει για αλλαγές στο αμερικανικό κείμενο.

Οι συνομιλίες παραμένουν δύσκολες, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις του.

Ουκρανία: Διαφθορά και πολιτική πίεση

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα διαφθοράς, τα οποία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή της πορεία. Ο Ζελένσκι είχε χτίσει εξ αρχής το πολιτικό του αφήγημα πάνω στην υπόσχεση εξάλειψης της διαφθοράς.

Στη διάρκεια του πολέμου έχει απομακρύνει ανώτατους αξιωματούχους για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ διεθνείς οργανισμοί έχουν επαινέσει την ανεξαρτησία των αντιδιαφθορικών θεσμών. Ωστόσο, η απόφασή του νωρίτερα φέτος να περάσει νόμο που μετέφερε τον έλεγχο των NABU και SAPO στον διορισμένο γενικό εισαγγελέα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα ο νόμος να ανακληθεί.

Οι νέες έρευνες, που αγγίζουν τώρα τον πιο στενό κύκλο του Ζελένσκι, δημιουργούν πρόσθετη πίεση σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τόσο στο μέτωπο του πολέμου όσο και στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από CNN