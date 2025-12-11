Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζητούν ουκρανική υποχώρηση στο Ντονμπάς και μια νέα «ειδική οικονομική ζώνη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Κίεβο να εξετάσει ένα νέο σενάριο συμβιβασμού για το Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές και τη δημιουργία μιας ειδικής ζώνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αμερικανική πλευρά εξετάζει τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης ζώνης, που περιγράφεται ως «ελεύθερη οικονομική» ή «αποστρατιωτικοποιημένη», χωρίς όμως να έχει καταστεί σαφές ποιος θα τη διοικεί. Το Κίεβο προειδοποιεί ότι χωρίς σαφείς εγγυήσεις, η περιοχή θα μπορούσε να καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την ουκρανική αποχώρηση.

«Αν ένα μέρος αποσύρει τα στρατεύματά του και το άλλο παραμένει, τι ακριβώς θα εμποδίσει τη ρωσική προέλαση;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε εδαφική λύση θα πρέπει να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό: «Οι Ρώσοι θέλουν όλο το Ντονμπάς — αυτό δεν το δεχόμαστε. Το ζήτημα πρέπει να το αποφασίσουν οι Ουκρανοί, είτε μέσω εκλογών είτε μέσω δημοψηφίσματος», δήλωσε.

Η θέση αυτή συνδέεται με τις αυξανόμενες πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επίτευξη προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κρεμλίνο ζητά την πλήρη ουκρανική αποχώρηση από την περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Ντονέτσκ που η Ρωσία δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει πλήρως σε πάνω από δέκα χρόνια πολέμου.

Σήμερα η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας Ντονέτσκ, μεταξύ αυτών τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, ενώ στη Λουχάνσκ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο. Σφοδρές μάχες συνεχίζονται γύρω από το Ποκρόβσκ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος ή εκλογών απαιτεί ασφαλές περιβάλλον, κάτι αδύνατον όσο συνεχίζονται οι πληγές, εκτοπισμοί και καθημερινοί βομβαρδισμοί. Υπενθύμισε επίσης ότι η χώρα τελεί υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος έχει αναστείλει τις εθνικές εκλογές από το 2022.

Η συζήτηση για εκλογές στην Ουκρανία και οι πιέσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα την κατηγορία ότι η Ουκρανία «δεν είναι πλέον δημοκρατία επειδή δεν διεξάγει εκλογές». Ο Ζελένσκι απάντησε ότι «η νομιμοποίηση προέρχεται από τον ουκρανικό λαό, όχι από δηλώσεις τρίτων» και δήλωσε πως η χώρα θα μπορούσε να οργανώσει εκλογές μέσα σε 60–90 ημέρες, μόνο εφόσον οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι εξασφαλίσουν την απαραίτητη προστασία για ψηφοφόρους, στρατιώτες, εκτοπισμένους και πληθυσμούς υπό ρωσική κατοχή.

Φωτ: EPA

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Μόσχα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των εκλογών για να αποσταθεροποιήσει το Κίεβο. «Νικητής θα ήταν μόνο ο Πούτιν», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής. «Αν ο Τραμπ θέλει πραγματικά εκλογές, ας εγγυηθεί την ασφάλεια κλείνοντας τους ουρανούς και στέλνοντας αμερικανικά στρατεύματα».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, περισσότεροι από 6 στους 10 Ουκρανούς αντιτίθενται στη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών προτού επιτευχθεί ειρήνη.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι τα αμερικανικά σχέδια «μεταβάλλονται συνεχώς» και ότι Ευρωπαίοι εταίροι επιδιώκουν κοινή γραμμή απέναντι σε Κίεβο και Μόσχα. Το ζήτημα των συνόρων, είπε, παραμένει «το πιο δύσκολο» στοιχείο των συνομιλιών και είναι «πολύ νωρίς» να υπάρξει εικόνα για τα τελικά κείμενα.

Με πληροφορίες από Guardian, London Times