Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά ΜΜΕ αφού ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.

Η συνάντηση Ζελένσκι και Μακρόν στη Γαλλία

Μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για το τέλος του πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαΐκή Ενωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων.

«Αν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.